去年冬天，西雅圖 有幾日風雪撲面，地下積了白白一層雪。住在北西雅圖的老王一大早就拿個雪推子清理自家房前的積雪，一不小心滑了一跤，想試著爬起來，可身體不聽使喚，他抓起掛在脖子上的手機打了911。人被送到急診室後一番檢查，腿部只擦破了些皮，未有傷筋動骨，可醫生驗血後發現老王嚴重貧血，才造成體力不支，要求他住院再檢查。

剛到住院部那天，我當班。他見我會說中文，就順手將一本名為「金色歲月」的書贈與我，說是他自己寫的。

我翻了翻那本薄書，記錄的都是老王自己的人生歷史，從出生到求學，再到美國。看得出他是新中國老一輩知識分子，也是中國改革開放以來最早出國的那批留學人員。他說：「在美國待了四十多年，工作了近三十年直至退休，剩下的時間就不想再寫了，寫了也沒有多大意義。」說這話的時候他似乎有些與自己賭氣，帶有一股子悲傷情緒。他與我母親同歲，算是我上一輩人了。老王還說自己早就準備個大行李包，裡面放好兩套乾淨的換洗衣服，洗漱用品，喝水瓶，兩本書，拖鞋等，放在門裡，預防緊急情況時上醫院帶上。聽到這裡我打心眼裡佩服老王的周全。

住了一星期醫院，只有一位鄰居朋友來看過老王。

我問：「怎麼沒見你家裡人來看你呢？」

他嘆口氣說：「老伴兒幾年前病逝了，唯一的兒子帶著兒媳和兩個孩子回中國，在深圳工作並安家多年了。」

我好奇地問：「人家都是從中國到美國學習工作，怎麼他們從美國回中國工作？」

「現在的中國與過去相比，不可同日而語，北上廣深都還是不錯的。前些年中國高科技公司高薪聘用海歸，兒子全家趕上那股潮流，現在的收入是在美國公司的兩倍還多。」

老王笑了笑又說：「當年我公派出國就留在了這裡，有了身分後把家人一個個地搞來，哪裡想得到如今竟是孤家寡人。兒子一家在深圳過得比這裡好，有房有車，家裡還雇了菲傭，孩子的英文也沒落下。」

我問：「深圳條件這麼好，您以後怎麼計畫呀？年紀再大些又沒人在身邊照顧，那就回中國吧，隨兒子到深圳也不錯。」

他嘆口氣說：「中國是回不去了，只能探親訪友。我出來這麼多年，回去就是三無人員了，沒退休金 ，沒房子，沒身分。當年出來時還沒有退休，賣了房子才在美國買了房子，拿了公民，就沒有了中國身分。盼雙重國籍盼了幾十年，估計是沒指望了。」

他感慨萬分：「兒子都回國十年了，如今又讓兒媳帶孩子回美國上學，怕將來耽誤了孩子們，夫妻倆又要兩地分居。為了孩子，他們估計將來還是要回來美國的呀！」

「這下你有人照顧了，起碼身邊有個人有種安全的感覺。」

老王笑了：「事情沒那麼簡單，兒媳是烏克蘭人，因為烏俄戰爭，父母被接來美國。我跟他們也沒有太多交往，孫子小的時候還來往密切，如今他們對我也生疏起來。」

「兒子為了那兩倍工資還回不了美國，回來找相當收入的工作也不容易。想再多賺些錢就提前退休了再回來美國。中美政府博奕，老百姓倒楣，連累到家庭。我們老百姓就是過日子賺錢，誰給的多就到哪兒工作，也不想關心政治。」老王嘟囔著。

「疫情 以來，回國都成問題，我年齡大了也折騰不起。大家都希望兩國都進步，互通有無，而不是像現在一樣地針鋒相對，關係又倒退了幾十年，讓老百姓也不得安心。」老王又感慨萬分。

過了幾天，查出來老王是胃出血，又做了胃鏡檢查，竟然是嚴重的胃潰瘍。加之老王年齡大了，造血機能也差，醫生讓他回家後好好調養。領了醫生開的藥下午他就準備出院回家。

「空巢是註定了，人都說養兒防老，都是說說而已，要是有個女兒就好了。」老王臨走的時候情緒很低落。

我勸道：「車到山前必有路，兒子會管你的。」

老王苦笑了一下，被鄰居接回了家。

（寄自華盛頓州）