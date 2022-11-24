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期中選舉阿拉斯加州結果出爐 裴林確定無緣捲土重來

評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

感恩的季節

邱秀文
紅葉知秋。（邱秀文．攝影）
紅葉知秋。（邱秀文．攝影）

屋外落葉飄零，微風残景，成疊的墜葉和散落的片段折枝，流露幾分低迥、惆悵。掃著一地葉子的日裔鄰居說，其實不必感觸，落葉覆蓋大地，在萬物上塗染片片純金的色澤，這就是時光存在過的象徵和收穫。

公園裡的楓紅盡情盛放，見證對自然和人世的交代，奮力完成層出不窮的豐美。它們慷慨地妝扮大地，豐富人們的感官，併發渲染天地的顏色，創造了最燦美的風景。如今紅葉淍落，等待圓寂，何嘗不是一種放下。時機到了，隨風而去，灑脫又自在。

秋高氣爽，人間好時節，秋天還可以加上些許善意。因為秋天去除了夏天的炙熱、滾燙，乃至暴戾。消暑後，身體變化告訴自己，沒有那麼容易出汗了，內心也沉澱下來，更能心平氣和，對人和事的容忍加大了。留下美好，內耗外傷就讓它們斷捨離。

天空明亮，柔光照射渾圓的南瓜，堆疊的暖橙或金黃似乎為貯存陽光而來，為人們送來美果，先藉此溫沃胃納，為冷酷的冬天儲存能量。南瓜是吸引全民投入藝術創作的樸實素材，街頭或網上一直有各種令人驚豔的素人作品，把自家的門口窗枱裝飾成率性寫實的秋景，這是一年中不需策畫的平民藝術展。

入秋後，最令人期待的節日就是感恩節了。有人揶榆，在美國重大的節慶中，只有感恩節不必送禮，少了傷腦筋選買禮物和花錢的煩惱，是一種解脫的感恩。在這一天有機會去正式地感謝所有應該感謝的事物，是一年中最溫馨和輕鬆的節日，沒有物質的壓力，只有感激和喜樂。秋收時節正宜感謝天地的養育之恩。（寄自加州

街頭可見素人在自家門口展示的南瓜雕刻作品。（邱秀文．攝影）
街頭可見素人在自家門口展示的南瓜雕刻作品。（邱秀文．攝影）
素人的南瓜雕刻作品。（邱秀文．攝影）
素人的南瓜雕刻作品。（邱秀文．攝影）

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