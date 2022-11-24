紅葉知秋。（邱秀文．攝影）

屋外落葉飄零，微風残景，成疊的墜葉和散落的片段折枝，流露幾分低迥、惆悵。掃著一地葉子的日裔 鄰居說，其實不必感觸，落葉覆蓋大地，在萬物上塗染片片純金的色澤，這就是時光存在過的象徵和收穫。

公園裡的楓紅盡情盛放，見證對自然和人世的交代，奮力完成層出不窮的豐美。它們慷慨地妝扮大地，豐富人們的感官，併發渲染天地的顏色，創造了最燦美的風景。如今紅葉淍落，等待圓寂，何嘗不是一種放下。時機到了，隨風而去，灑脫又自在。

秋高氣爽，人間好時節，秋天還可以加上些許善意。因為秋天去除了夏天的炙熱、滾燙，乃至暴戾。消暑後，身體變化告訴自己，沒有那麼容易出汗了，內心也沉澱下來，更能心平氣和，對人和事的容忍加大了。留下美好，內耗外傷就讓它們斷捨離。

天空明亮，柔光照射渾圓的南瓜，堆疊的暖橙或金黃似乎為貯存陽光而來，為人們送來美果，先藉此溫沃胃納，為冷酷的冬天儲存能量。南瓜是吸引全民投入藝術創作的樸實素材，街頭或網上一直有各種令人驚豔的素人作品，把自家的門口窗枱裝飾成率性寫實的秋景，這是一年中不需策畫的平民藝術展。