母親，別來無恙？（下）

母親談得最多的還是童年往事。「喝湯」的故事之外，她更愛炫耀的是書法 。她說自幼練字先練懸肘，姿勢稍一不對就挨罵。姥爺平日疼她，獨獨對練字一點不馬虎。「所以我今天才寫得一手好字，哪像妳們的字全是鬼畫符！」母親說得高興，站起身來開始比畫。姊姊怕她摔跤，連忙扶她坐下。我在旁不敢吭聲，深怕說溜了嘴，勾起她的回憶。

母親向我投來一瞥，似乎有話要說。我望著她只剩巴掌大的面孔，滿是褶皺的手，很難想像這雙手曾經拿著掃帚追我，舉著撣子嚇我，將脫序的我，拉回她的臂膀。

我握住她的手，悄悄問她：「妳不是有很多話要對我說嗎？」她茫然地注視著我，似乎忘了不久前才在越洋電話裡殷切地說：「妳趕快回來，我有好多話要告訴妳。」我耐著性子等她開口，她愈急愈說不清，弟妹趨前翻譯，她發現我聽不懂她的話，越發生氣，索性閉口不言了。

弟妹向我解釋，母親的記性時好時壞，口齒越來越顛三倒四，模糊不清。

我不願面對事實，僅淡淡回她一句：「媽媽不過是一時迷糊吧，妳們不是常說，她腦子比妳們還好使。」「是啊，她清醒的時候，跟明鏡似的，說話總是一針見血。」弟妹壓低了聲音說。

我心裡明白，對一個九十五歲中風 過兩次的老母，我不該有任何期待。

但我的確有不少期盼。

我希望我們母女倆有一場親密對話；我冀望我這終年缺席的女兒，在母親所剩不多的時日裡，留下一個美好的形象，讓她記憶中的我，不再是年少輕狂、一事無成的我；我但願母親離去的時候，割捨不下的還有我。

我卻無能為力。

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我在飯桌旁一邊與姊姊閒話，一邊偷窺著母親。母親偶爾飄來的目光，有哀怨，有迷惑，更多的是氣惱。我忽然發現她掩面在哭，忙問姊姊，媽媽怎麼了？姊姊瞧了一眼，老神在在地說：「假哭呢，媽媽經常這樣，想引起我們的注意。」我不放心過去查看，母親臉上果無一絲淚痕。弟妹逗她：媽媽又在表演啦！母親惱羞成怒，起身示意回房，弟妹熟練地攙著她往臥室走，我笨手笨腳地伸手扶她，母親甩開我的手，頭也不回地繼續走。

我像一隻受傷的小鳥，望著母親的背影無聲哀鳴。姊姊過來拍拍我，嘆口氣說：「媽媽常耍孩子脾氣，我們已習慣了，弟妹老想喚起她的記憶，說是讓她活得更有尊嚴，我倒寧可她糊塗一點，她清醒的時侯就會想爸爸，那時的哭，才是真哭。」

我憶起母親電話裡重重複複那些話：「妳爸對不起我，他答應和我一起過百歲生日的，他倒好，自己先走了，丟下我不管。他不守信用，他對不起我！」

父親在天上若聽到這番抱怨，肯定會坐立不安吧。

我緩過神來問姊姊，母親今天那麼生氣，是不是因為我們一直在說話，忽略了她？姊姊遲疑一下說：「可能吧，不過也沒什麼關係，過一會她說不定就忘了，下次回來多陪陪她就是。」

母親怎麼會忘，她的記性可好呢，尤其是我們犯過的錯。弟妹說，母親不時會冒出幾件我們童年做的糗事，然後樂不可支地逐個批判。她每天吞了幾顆藥，吃了幾片葱油餅，都記得一清二楚，沒有人能糊弄她，除非她自己願意裝糊塗。

我正思忖該如何討母親歡心，忽聞姊姊哼了聲道：「你知道老媽有多搞笑？她居然會搬弄是非，在弟妹面前說我是壞蛋，在我面前說弟妹不好。我問她到底誰是壞人？她左看右看，誰也不敢得罪，便一臉無辜地說，是我。我一轉身，她馬上跟弟妹告狀說姊姊最壞。」

我聽了只覺凄涼。姊姊自十年前搬回娘家，一路陪伴父母，替大家盡孝。後來大弟過世，父母把弟妹接回家，照顧兩老的重擔便落在她們身上。她們送走了父親，又日夜不休守著逐漸衰老的母親，個中的辛苦，豈是長年在外的我能完全體會？她們一心想逗母親開心，母親又何嘗不願搏她們一笑？看來真正的壞蛋應是逃避責任的我啊。

翌日我動身返美時，母親正在吃早餐。她吃東西的神情無比專注，彷彿天底下只剩食物的滋味讓她開懷。我頓時想起父親臨終前衝著我們發火，質問我們，為什麼不讓他喝果汁。「醫生交代的又怎樣，我就喝一口不行嗎？」父親憤憤地說。

倘若知曉父親第二天就離開人世，永別我們，莫說是一口果汁，就是一瓶可樂、一罐啤酒，我也會瞞著護士偷偷給他，讓他眉開眼笑。

千金難買早知道！我望著母親，想念父親，懺悔之火在心裡熊熊燃燒。

「趁著媽媽沒留意，妳趕快走，免她看到傷心。」姊姊催我。我戀戀不捨地看了母親一眼，沒有再見，沒有道別，就這麼悄悄溜出家門，溜出那世間唯一，從今往後，再也沒有爹娘倚閭而望，盼我歸來，容我撒嬌撒癡的家。

母親離去的那日，也是一個清晨。她剛吃完早餐，心滿意足地躺著休息，姊姊替她量血壓 ，發覺情況有異，立刻叫了救護車下樓等候。姊姊前腳剛離開，母親就對弟妹說：「我要走了。」姊姊還不及趕回，母親已飄然而去。

弟妹事後回憶，母親話別的時候，神態安詳，眼睛亮晶晶，清徹宛如朝露。

我努力想像那幅離別的畫面，只希望母親的最後一滴眼淚，一聲道別，化作灰燼，升上夜空，變成一顆我能仰望的星星。

無法送別母親，是我此生的憾事。姊姊故作輕鬆安慰我：「媽媽了解妳有難處，不會生氣的。」當時外子病重，頻頻進出醫院，我在親情與摯愛之間拔河，終究只能對母親說抱歉。一年後外子也追隨母親，離我絕塵而去。命運何其諷刺，正如我不曾為母親停下腳步，它同樣沒有為我放慢哀悼的步伐，為我留住告白的機會。人生悲苦至此，我幾乎失去往前移動的勇氣。

然而，每思及母親當年的訓斥，我又百感交集。我已錯過寳貴的道別與送別，若再中途退場，豈不應了母親早年的預言，將來還有何顏面見她？

我忍住悲痛緩緩前行。這期間，對岸的兄姊不時為我加油打氣，他們因為種種緣由也無法送別母親，留下的遺憾只怕比我更多。我們都成了無父無母的孤兒，唯願國愁家恨不會重蹈，歷史悲劇勿再上演，我們終有重逢的一日，不管在此岸還是彼岸。

辦完外子的喪事，我回到冷清的老家，站在父母並列的牌位前，眼中的淚水如潮湧，心中的悲切似刀割。弟妹說，莫哭了，再哭下去，叫父母情何以堪？

我只好拾起筆，以文字來緬懷父母，他們七十年的牽牽絆絆，我們共度過的悲喜聚散，如時光之倒影，撒落心上流淌筆尖，化為重重疊疊無法遞送的家書。

我不否認，我向來偏袒父親，他是我心中的大樹，奮力支撐我們負荷過重的家。於是，我濃墨重彩，首先刻畫了父親。但當我把筆鋒轉向母親，才赫然發現，原來滋養這棵大樹的，始終是旁邊默默澆水的母親——我童年愛恨交織的嚴母，中年療傷取經的救贖，最後若即若離的老母。

我幾度棄筆長吁，不能自已。就在這當口，母親毫無預警地潛入我的夢中。我又驚又喜，忙不迭問她：別來無恙？與父親慶賀百歲生日沒？還在生我的氣麼？

夢裡，母親笑了，笑裡有幾分得意，有些許哀傷。

夢境中，她的容顏不停在變：年輕豐潤的臉，中年滄桑的臉，老去我不忍目睹的臉。

她的眼神也不斷流轉，從犀利、機智、寬容、到慈悲，止不住的歡喜與惆悵。

我知道，母親想告訴我，她已原諒了我，她從沒放棄過我，她一直是知我愛我的母親。

（下）（寄自紐約）