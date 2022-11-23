母親，別來無恙？（上）

母親去世已近五年，我卻從未夢見過她。

人人都說此乃福報，表示母親無罣無礙，安然登上極樂世界。

我低頭合十，默默向母親問安：日子過得如何？找到父親沒有？開心麼？缺些什麼？請千萬捎個信來，好讓女兒放心。

我焚香祝禱，祈求母親入夢，母親依舊無動於衷。我猜想，她不是入了仙界，忘卻凡塵，就是還在賭氣，不想理我。

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母親育有九個兒女，我排行第六，不折不扣爹娘無視的中間孩子。可我偏不識相，從小愛哭又好頂嘴，動輒賴地撒野強辯，母親恨得牙癢癢，拿著掃帚四處追我，我躲到榻榻米上棉被堆裡，以為可以高枕無憂，未料母親的怪手無遠弗屆，她邊戳邊吼：「看妳還能逃到哪兒去！」我哭天喊地，直到父親出面勸解，母女之戰始告平息。

母親天庭飽滿，地閣方圓，眉宇開闊，耳垂厚重，儼然一副當官之相，雖然生錯了時代，一生與官無緣，卻自胎裡帶來一股官威，在家，霸氣十足，嚴厲專橫，上上下下無不怕她；在外，正氣凜然，急公好義，鄉里鄰居莫不敬她。我至今牢牢記得的家訓之一是：「好東西需留給客人吃」。忿忿不平的家訓之二是：「不溺愛不護短」。我們兄弟姊妹凡與外人爭，她都不問緣由，先將我們修理一頓，由於我挨打次數最多，長相又不似父母，不禁懷疑自己不是她親生的。直到一天，我急著出門玩耍，把臨摹一半的小楷扔下，母親異常的反應，讓我忽有所悟。

那日一如既往，我抱著準備挨揍的心情返家。果如所料，我剛進門，母親便一手持雞毛撢子，一邊高舉我未完成的傑作，厲聲說：「妳自己看看，像不像話，一個字寫了半邊就丟開，這樣的人，將來一定半途而廢，一事無成！」母親的聲音突然止住，她摔下撢子轉身而去的瞬間，我恍惚看到她眼中的憂傷。她會對一個不是親生的骨肉這麼在乎嗎？那一刻，我才放下疑慮，心甘情願把遺漏的筆畫補上。

不過多半時候，我都是跟她唱反調的。母親是大家出身，極重儀容與禮數。我則不修邊幅，厭惡俗套。我對鄰居大媽愛搭不理，出門不肯換她指定衣衫，即便她拒絕與我同行，也滿不在乎，在在讓她傷心氣餒，不知不覺中我與她越走越遠，和父親愈靠愈近。我甚至常為父親不平，為什麼瀟灑多才的父親，對脾氣暴躁的母親這般忍讓？

母親心情好時才會承認，她的脾氣全是姥爺慣的。據她誇耀，她自小愛喝湯，飯桌上若無湯，她就拂袖而去，非等姥爺命廚房做碗她中意的湯，方肯回桌吃飯。

母親每回敘述此事，都兩眼放光，滿臉沉醉，好像一個恃寵而驕的孩子。我心裡偷笑，難怪精明幹練的祖母，起初並不認同我媽這個媳婦。我旁敲側擊，總算釐清大人世界的微妙關係。

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原來我爸我媽雖非兩小無猜，卻在青春萌動之時結下情緣。彼時抗戰爆發，兩家人一處避難。做過湖北地方法院院長的太姥爺，照顧鄉親，不餘遺力。我媽是長女，備受寵溺，我爸是獨子，個性孤僻，據說我媽是第一個他帶進書房的外人。祖母深知兒子情有所鍾，干涉無用，遂趁我媽寄讀師範院校期間，以訓導主任身分，暗中審查。她發覺我媽雖資質一般，卻忠厚老實，胸無城府，連我爸寄給她的每封情書，都被同學在班上公開朗讀。這樣的兒媳，應該容易掌控！我猜祖母內心一定如此盤算。小倆口十八歲成親後，我爸去外地讀大學。每年假日相聚，我媽都不負眾盼，一舉得男，隨之再添雙胞女兒。祖父母連放三天炮竹慶賀孫女的盛況，無疑是我媽平生最得意之事。

我媽年年增產報國，待我爸念畢大學，家中已有五張小口嚶嚶待哺。闔家團圓未及兩年，時局丕變，老蔣退居台灣，父親任職的軍校撤離大陸。父親放不下高堂父母與稚齡孩子，遲遲不願離鄉，眼看情勢緊迫，再不走就來不及，祖母當機立斷，命爸媽帶著最小一雙兒女，搭上最後的逃難班機。

臨別依依，我六歲的大哥忽拉著我媽的衣袖說，下次見面，媽媽的頭髮都要白了。當時大家都以為童言稚語，沒放在心，孰料一語成讖。四十年後母子重逢，我媽果然白髮叢生，垂垂老去，我大哥與雙胞姊姊，亦未老先衰，鬢已星星也。我媽問我大哥，還記得當年說的那句話麼？大哥淚流不止，眾人莫不哀泣。四十年骨肉分離的悲痛，太過沉重，如此悽惶，叫他們母子何忍細說？

從眾人斷續的言語中，爸媽得知，1960年代鬧飢荒，祖父母為省下口糧給孫輩而活活餓死。苟存下來的孫子孫女，又因父母在台的身分而備受熬煎。大哥為照顧妹妹犧牲學業，不惑之年始得成家，好學不倦的大姊，迫不得已下嫁目不識丁的姊夫，二姊與愛人長年相隔兩地，過著牛郎織女般的生活。這樣的悲劇，在那反常的年代，其實一點都不出奇，但它發生在你周遭，降臨到你親人之際，所有的痛，立刻變成無法承受的萬鈞之重。

探親歸來的父親，情緒低落，頻作惡夢。他夢到溫厚的祖父奄奄一息的模樣，夢到剛烈的祖母忍氣吞聲的慘狀。他痛哭流涕，自責不已，這個時候，能撫慰他的唯有母親。

母親對他說：「至少我們躲過了浩劫，還有彌補的機會，告慰爹娘在天之靈。」往後多年，父親盡其所能地補償大陸的兒女，兩度接他們來台，全家大團圓，共敘遲來四十年的天倫之樂。

我們兄弟姊妹相認前，我曾憂心，面對陌生的彼此，我們是否能敞開胸懷？結果證實全屬多慮。我們雖從未往來，見了面卻有說不出的親切。雙胞姊姊的形貌與年輕時的母親頗為相似，然歲月在她們身上烙下的寬容與悲憫，我鮮少在年輕自信的母親的臉上見過。她們一左一右撫著母親的手，輕言軟語，充滿孺慕之情，母親凝視她們的目光，掩不住的溫柔與慈愛，與我記憶中的嚴厲大不相同。我呆呆望著那幅溫馨而異常的畫面，第一次發覺母親有雙美麗而憂傷的眼睛，一時間不知是悲是喜。母親老了，火氣盡消？還是我步入哀樂年華，稜角漸漸磨平？

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其實我剛離家不久，即意識到母親的好處，我卻選擇忽視。一個學妹向我抱怨，她在聚餐時碰到一位母親，只管為自家兒女布菜，而不顧桌上其他孩子，害她既沒吃飽又氣得胃痛。我聽後第一個反應是，倘若我媽在座，又餓又氣的恐怕是我，第二個反應才是，幸好沒有這樣的母親讓我覺得難堪。

我四處漂泊幾經挫敗後，才領會到，有個豁達的母親，就像多了扇抒壓解憂的窗。我情場失意的時候，母親會說，這年頭不結婚也沒關係，活得開心就行。我沒保住孩子的時候，她又說，我這輩子養了九個孩子又如何？一世操不完的心，沒孩子反落得清淨。我抱怨長年擔任大樓義工，出力還遭罵，想甩手不幹。她笑曰，妳不用照顧孩子，時間比別人充裕，多做些善事，好過在家自怨自艾。

中年初老的母親、充滿生活智慧的母親，總在我疲憊不堪的時候，拋下一句意味深長的話，讓我從容自在、滿心歡喜地打開窗戶，迎向陽光。

但母親並不是多話的人，她是一個觀察家，目光銳利，洞悉人性，卻不輕言妄語。不像父親，喜歡滔滔不絕地講道理。他們牽手七十餘年，直到分離前夕，父親依舊不停地說，母親靜靜在聽。我終於明白，父親為什麼對母親如此依戀。就像蔡琴那首〈讀你〉中的歌詞「讀你千遍也不厭倦」，父親叨叨絮絮七十年，唯一「聽他千遍也不厭倦」的知音，捨母親其誰？

父親驟逝後，我們都以為母親也撐不了多久，沒想她整整熬了三年。三年當中，她除了返老還童，變得蠻不講理，竟開始多話起來。嫁進我家三十年的弟妹嘆道，母親一生的言語，全在這三年裡給補齊了。（上）（寄自紐約）