愛學習的我，一生都在學習怎麼照顧這位老太太。

媽媽四年前病倒，開始不許我離開她的視線。那年家族旅遊，我和女兒說好我在家陪媽媽，她們兩人自己去。出門前，女兒耍賴不肯走，說如果我不去她們也不去，讓親戚們空等吧。兩個女兒負責和外婆溝通，我打電話向好友求救，至友Larry臨危受命，帶著他的兒子來我們家陪媽媽（我後來才知道，他們取消自己的聖誕旅行來成全我們）。女兒押著我出門度假，任憑她們的外婆在後面淚眼汪汪。女兒們相信：「再這樣下去，你和外婆都活不過今年。」女兒不捨得她們的媽媽，我也不捨得我的媽媽。

離家的三天之中，Larry父子常傳送媽媽在家悠閒度日的視頻給我們看。那次女兒的堅持，剪斷了緊綁我和媽媽的鐵鎖。我請了管家，讓我和媽媽中間有了各自安頓的空間。

這些日子，媽媽身體更虛弱，白天幾乎都在睡覺，但是到後半夜，每隔一下就叫管家：「阿姨，阿姨」，我半夢半醒之中，聽到管家大聲回應她，但終究不放心，下樓來看，根本沒事。媽媽說：「我害怕。」威脅責罵都沒有用，她只不停地說：「我好害怕。」我身心疲憊地處理著日常瑣事，既擔心管家睡眠不足，更擔心她太累做不下去。

一晚，我剛疲累地回到床上，又聽到媽媽在喊了。我擔心又憤怒，突然想到：「與其在床上翻來覆去，乾脆到媽媽房間去做事吧。」

半夜四點左右，媽媽看我進來，就安靜了。我看書，耳邊聽著媽媽唱詩歌的聲音。唱累了，她就睡著了。我鬆口氣正要回房，她又唱起來，我只好再坐下。慢慢地，媽媽睡熟了，我聽到她喃喃地說：「壽光，緯縣，上海……」她在細數回郷的路途嗎？媽媽現在腦筋不清楚，也無法回答我了。

六點天亮後走出媽媽房門，聽到管家微鼾聲，我在心中輕輕地說：「謝謝你，好好睡。明天還要麻煩你了。」

一夜不眠，我反而覺得身心輕鬆愉快。那天起，每晚四點，我就坐在媽媽的房間一角，陪著她度過她最害怕的黑暗時光，讓管家可以睡個好覺。

原來兩個小時可以做這麼多事。我安排了進度表：周一：拆信；周二：畫圖；周三：寫文章；周四：整理檔案；周五：寫感謝函；周末：自由活動。做事時，耳邊配音是媽媽唱詩歌的聲音和喃喃的禱告聲，或者偶爾地喊「媽媽、媽媽」的聲音。在這個時候把媽媽搖醒，她會認得我嗎？或者她會糊裡糊塗地問：「媽媽，你去哪裡了？」

又天亮了。早安！九十八歲的邱朱宜清小妹妹。今天白天不知道我們又會有什麼交戰，但是今晚午夜四點我會再來陪你。（寄自加州 ）