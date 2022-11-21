我站在地球的頂端——北極之旅

北極光。（周愚．圖片提供）

小學三年級時，老師在黑板上畫了一個圓圈，告訴我們假設那是地球，上面是北，下面是南，右邊是東，左邊是西，我們人類和所有的萬物都在這個地球的東南西北上。我聽後立刻指著南面問老師：住在這下面的人不是會掉下去了嗎？

今天我來到的這個地方，很安心，絕對掉不下去，因為我正在地球的頂端——阿拉斯加州 的費爾班克斯市（Fairbanks）。我打算作一次五天四夜的北極之旅。費爾班克斯是阿拉斯加州僅次於安克拉治（Anchorage）的第二大城，也是全美國緯度最高、最靠近北極的一個城市。我們由洛杉磯出發，在西雅圖轉機，兩段航程共飛了六個多小時。九月底十月初南加州仍是秋老虎的季節，到這裡則是接近冰點的寒冬。

雖是阿拉斯加的第二大城，人口卻只有三萬一千多人，只有我現在住的加州蒙特利公園市人口的一半。但它卻有一個規模宏大的國際機場，許多家觀光 酒店，阿拉斯加歷史最久的一所大學University of Alaska Fairbanks、超市、速食店，和多不勝數的觀光景點。

抵達費爾班克斯機場，首先歡迎我們的是陳列在玻璃櫃子裡的巨大北極熊標本，到了旅館，歡迎我們的仍是北極熊。但我們也知道，真正要看到北極熊的機會不大，我們此行，最主要的是想看北極光（Aurora）。十幾年前我曾來過費爾班克斯，當時因天候不佳沒能看到。看北極光最佳的季節是九月至四月，這次我們特地在九月底前來。行前看氣象報告，費爾班克斯未來的幾天是陰天，甚至有雨，使我們大感失望。但幸好天公作美，我們抵達的當天是晴天。

看極光要在黑暗無燈光處，當天晚上，我們就駕車駛向郊外，在一處開闊的廣場上向北瞭望，如願以償地看到了北極光。她由最左邊的地平線起，像一條弧形的帶子，直至最右的地平線，也就是說，她涵蓋了目光所能見到的極遠處。北極光由許多絮狀的光影組成，Aurora這個字也有女神或仙女的意思，光影如流水般浮動，就如她的名字一樣，好似仙女在飛舞，顏色也不停變換。這大自然的奇景，美不勝收，令人賞心悅目，嘆為觀止。一生能看到一次這樣的景象，於願已足，已不虛此行了。

第二天我們繼續駕車北行，有一家全美最北邊的商店，店門口掛著一個牌子，上寫「Almost crossed the Arctic circle」（幾乎跨過了北極圈）。但是商店是關閉的，據知他們每年僅做夏天六、七、八三個月的生意。

我們也駕車到美國最北的一條柏油馬路，是一條微微的上坡路，我看到有一輛空車停在路邊，我們繼續往前開，見有一個年輕女子在慢跑，原來她就是那輛車的主人，她先跑上坡，然後再跑下坡回到車上。路邊零零落落有些信箱，表示那裡仍有住戶。在柏油路的盡頭，路旁有一排信箱，馬路後面的隱蔽處有些房屋，自成一個小部落，我數了數信箱有二十二個，表示共有二十二個住戶，那是全美國、甚至地球上最北邊的住戶。

在那裡，我對妻說，這地方沒有空氣、水源等污染，風景優美，沒有塞車之苦，寧靜安詳，有如世外桃源般與世無爭，真是個好地方。妻完全同意我的說法，於是我乘機接著說，「我們搬來這裡定居好了。」妻一聽大驚失色，連忙說：「不要！不要！」她居然以為我當真，我在心裡偷笑。

冰博館（Ice Museum）是費爾班克斯的一景，一棟房屋全由冰製成，客廳、臥室，廚房、浴室、酒吧，寢具，家具一應俱全，冰雕的男女人像，栩栩如生，不愧是絕佳的藝術品。

溫泉更是最吸引人的地方，我們旅館門前就有一條小河，伸手入河中，水溫恰恰宜人，水流入一個小湖，許多遊客泡在裡面。另外還有人工的室內和室外溫泉，遊客似乎都偏好室外的。妻、女也都下去泡溫泉，我因身體上裝有洗腎的裝備，不能下去泡，是一憾事。

狗拉雪橇是費爾班克斯特有的一項觀光項目，十幾年前我來時曾看過，所以這次我們改去看飼養狗的場所。在一個有圍欄的大院子裡，共有三、四十隻狗，隻隻精壯健美，堪稱狗中之傑。我們看他們在園中嬉戲、進食，飲水。我們一家都是愛狗之人，僅僅注目看這些狗，看了足足三十分鐘才依依不捨地離去。

距費爾班克斯不遠，還有一個人口只有兩千人的小市鎮「北極市」（City of North Pole），顧名思義，就知它地處北極圈內。我們造訪此地最有名的聖誕老人的住家，地址是：

101 St.Nicholas Dr.

North Pole

Alaska, 99705

美國的小孩子們，每到聖誕節就會寄信或卡片給聖誕老人，他們也會收到聖誕老人的回信和禮物，其實所謂的聖誕老人的住家，也就是一家禮品店，都是家長付錢向聖誕老人之家訂購物品，要他們寄回的，小孩子們卻以為真的是來自聖誕老人。這是親子之間，最溫馨、最美麗的欺騙，子女長大了又用同樣的方法騙他們的子女，如此代代相傳，是一個永遠繼續的騙局。

北極市還有唯一一家中餐館，我們也進去用餐。餐館除了進門櫃檯坐著一位華人女性外，其餘服務人員全是老美，當然我不知道廚師是哪裡人。餐館規模相當大，高朋滿座，生意興隆，顧客除了我們一家人之外，全是老美，當然也都是觀光客。至於餐館的菜，說句玩笑話，就是唬老美的那種中國菜。

這是我第二次來費爾班克斯，上次是乘郵輪到安克拉治，然後乘火車一路玩到費爾班克斯，陸地上全程跟團，有導遊，這次則是坐飛機到費爾班克斯，然後租車 自駕遊，兩次各有不同風味，都覺樂趣無窮。

兩次的北極之旅，嚴格地說，我都只是進入了北極圈而沒有到北極點。我們這次走到的地方距北極點還有兩個多小時的路程，而那段路全是石子路，全程沒有商店，沒有水，沒有食物，沒有加油站，手機無信號。女兒前幾年曾隨旅行團去過一次，旅行團有特製專走那條路線的重型巴士，車上有帶夠補給品，而我們的租車公司嚴禁租客開到那條路上去，一方面是車子的損耗大，更重要是為了安全，所以我們不能去也不敢去。