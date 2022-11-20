我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭發動遠距離砲擊行動 傳俄軍60人喪命

馬來西亞大選安華、慕尤丁都稱勝利 總理難產

留一盞燈

冬陽（11月&12月徵文：校園民歌與我）

八○年代校園民歌手邰肇玫作曲的一首民歌〈留一盞燈〉，發表時她特別解釋，家在台灣南部的她，北上讀大學和就業都在外賃屋而居，為免夜歸時面對一室的淒冷，她早上出門時，總故意「留一盞燈，讓流浪的人，有一種回家的感覺。讓晚歸的人，有一種被等待的感覺。」

聽了不禁深自慶幸，我除了大學住校之外，婚前住在娘家，婚後另組小家庭，從來不是獨居而出門得「留一盞燈」。九○年代末到了美國，因為剛改冬令時間，天黑得早，我們出門沒有留一盞燈，等於自暴是空屋，遭到宵小闖空門而入，除了手提電腦和電視被偷，最大的損失是結婚、弄璋弄瓦及出國時親友所饋贈的金飾。來自大陸的朋友安慰我們，就當作是被紅衛兵抄家了吧！那次難逃一劫，只因忘了留一盞燈。

十年前外子因為大腦積水，不良於行。我從超市大包小包採買回來，明知家裡燈亮有人，卻不能指望外子開門接應，曾經是我依靠的大樹傾斜了，我只能事必躬親。

手術後，他的腦神經好像搭錯線，常胡言亂語。我在醫院待了兩天一夜照顧他，直到夜班護士一再跟我保證會好好照顧他，我才趁著夜深他昏睡了悄悄離開。當我冒著傾盆大雨，開上高速公路時，散光兼青光眼的我，頓時悲從中來，眼前一片模糊，分不清是因為車窗上的雨水，還是眼鏡上的淚水。耳畔突然響起那首詩歌：「因祂活著，我能面對明天。」就這樣邊開車邊唱著，才安全返回家中。只是推開柴扉，面對一片漆黑，這才想起，忘了留一盞燈。

兩年前外子撒手人寰，我雖然早已習慣出門前留一盞燈，但是景物依舊，人事已非。過去，我把他安頓在床上，出門辦事，匆匆回到家後總直奔他的房間查看，順便報告辦事的結果；如今遇到難事再也沒有人可以商量。若要燒個特別的菜，也沒有烹調高手的他可以隨時請教。碰到需要抉擇的時候，一向優柔寡斷的我，更加想念他的當機立斷。

獨居兩年，我深自領悟：其實人不論結婚與否，最後都得踽踽獨行。怎樣才能像歌詞所說「留一盞燈，不要讓孤獨，常常來作客，不要讓寂寞，啃蝕疲倦的心靈」呢？我想，必須培養興趣，聯繫老友，多出去走走，以免成為足不出戶的老年自閉症者；與人相處處，切記謹言慎行，自期做個發光發熱的太陽，不要做個初一到十五不一樣的月亮。（寄自紐約）

手術 就業

上一則

退休與傳承

下一則

菲萊莉的奮鬥（下）

延伸閱讀

吃湯包改變一生…好心扶老翁一把 獲贈上海一套房

吃湯包改變一生…好心扶老翁一把 獲贈上海一套房
湯包結緣 他當年扶陌生老翁一把 現獲贈上海蛋黃區住宅

湯包結緣 他當年扶陌生老翁一把 現獲贈上海蛋黃區住宅
告別式變狗血劇 日本諧星嫩妻搶拍遺體「現場大混亂」

告別式變狗血劇 日本諧星嫩妻搶拍遺體「現場大混亂」
不是啃老 孫女辭職陪爺爺 要完成100個心願

不是啃老 孫女辭職陪爺爺 要完成100個心願

熱門新聞

美國中式速食龍頭熊貓快餐（Panda Express）在全球擁有將近2500家分店、5萬員工，創辦人程正昌（Andrew Cherng）來自台灣。（中央社）

「熊貓快餐」老闆出身台灣 50年累積35億身價：感謝美國

2022-11-09 21:22
黛安∕圖

菲萊莉的奮鬥（上）

2022-11-19 02:02
徐至宏∕圖

錢會說話（上）

2022-11-13 02:02

常在我心的民歌

2022-11-12 02:02

錢會說話（下）

2022-11-14 02:01

童言童語

2022-11-13 02:02

超人氣

更多 >
美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪

美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪
拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係

拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係
母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕

母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕
開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉

開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉
有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢

有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢