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一個夜晚的片段
阿布
2022-11-18 02:01
窗外有車燈劃過
窗簾的縫隙
一道光
鑿開夜的胡桃
——玻璃
安靜的瞳孔
光進入的地方，往往
都是黑的
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風車草
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惆悵不已
2022-11-10 01:00
童言童語
2022-11-13 02:02
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