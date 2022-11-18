我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柏加大也不玩 跟進耶魯、哈佛退出「美新法學院」排名

股市下跌 401(k)退休帳戶蒸發23% 降至9.7萬

一個夜晚的片段

阿布

窗外有車燈劃過

窗簾的縫隙

一道光

鑿開夜的胡桃

——玻璃

安靜的瞳孔

光進入的地方，往往

都是黑的

上一則

風車草

下一則

愛美指數

延伸閱讀

秋日小城遊

秋日小城遊
所羅門王的指環（六）

所羅門王的指環（六）
日圓貶 美.中.東南亞都增加網購日貨 日跨境電子商務紅

日圓貶 美.中.東南亞都增加網購日貨 日跨境電子商務紅
飛達廚浴五金鐵藝銅色門批發零售

飛達廚浴五金鐵藝銅色門批發零售

熱門新聞

美國中式速食龍頭熊貓快餐（Panda Express）在全球擁有將近2500家分店、5萬員工，創辦人程正昌（Andrew Cherng）來自台灣。（中央社）

「熊貓快餐」老闆出身台灣 50年累積35億身價：感謝美國

2022-11-09 21:22

常在我心的民歌

2022-11-12 02:02
徐至宏∕圖

錢會說話（上）

2022-11-13 02:02

錢會說話（下）

2022-11-14 02:01

惆悵不已

2022-11-10 01:00

童言童語

2022-11-13 02:02

超人氣

更多 >
想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡

想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡
60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量

60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量
福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再

福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再
習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重

習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重
裴洛西將卸任眾院民主黨領袖 交棒新一代

裴洛西將卸任眾院民主黨領袖 交棒新一代