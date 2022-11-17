「晚風輕拂澎湖灣，白浪逐沙灘……坐在門前的矮牆上，一遍遍懷想……」

我坐在寫字台前，聽著〈外婆的澎湖灣〉這首老歌，也一遍遍懷想，想我的姥姥。南方人叫「外婆」，我們北方人叫「姥姥」。

當年，我出生還不足兩個月，身體非常虛弱。姥姥坐了一天一夜的火車將我抱回東北。她後來對我講，那時膽子真大，沒想過萬一養不活你咋辦？姥姥悉心撫養我，期間辛苦，可想而知。到了該上學的年齡，我才依依不捨地離開姥姥，返回父母身邊。在我人生最弱小的階段，姥姥就是我的依靠。姥姥的懷抱既是舒適的搖籃，也是躲避風浪的港灣。

怎能忘記東北的冬天？漫天飄雪，大地銀裝素裹，房檐懸著垂下的冰柱，窗玻璃上結滿冰花。姥姥家裡燒著火炕取暖，姥姥和姥爺坐在暖呼呼的火炕上聊天，幼年的我圍著他們跑來跑去。跑累了，就鑽進姥姥的懷裡。

姥姥已經離開我三十多年，可她從未走遠。想姥姥的時候，姥姥的模樣就會浮現眼前，她在我的記憶中依然那麼清晰，清晰得幾乎伸手能摸到姥姥的胳膊。姥姥的臂彎，就是我的澎湖灣。

其實，我並不知道讓潘安邦情牽夢繞的澎湖灣的確切位置，我沒查過地圖，也不需要查地圖，因為那是外婆的澎湖灣，疼你愛你的外婆在哪裡，澎湖灣就在哪裡。每位聽眾都有自己的澎湖灣。

初次聽到〈外婆的澎湖灣〉這首歌，我已經是青年學生。歌詞隨著旋律撥動著我的心弦。我很驚訝，是誰把我的感受寫進歌詞裡？

〈外婆的澎湖灣〉是一首創作於1979年的台灣校園歌曲，詞曲作者是葉佳修。葉先生得知歌手潘安邦童年時與外婆一起生活，祖孫之間情感深厚，特意為他「量身定做」這首歌曲。後來，潘安邦以此歌一舉成名。

這首歌傳入大陸時，已是八○年代初期。借著社會開放的春風，王潔實和謝莉斯——這對男女組合翻唱此歌。大陸歌手的助力讓這首歌紅遍大江南北。當時的廣播電台有一檔聽眾點播節目，〈外婆的澎湖灣〉經常被點名播放，電視台的文藝節目裡更是少不了這首歌。那時候，兩岸隔絕三十多年，台灣老兵還在爭取返鄉探親，而流行歌曲卻已率先登陸。八○年代末，原唱歌手潘安邦本人也登陸了，在央視春節聯歡晚會上深情地演唱〈外婆的澎湖灣〉。

葉先生創作的另一首校園民謠〈鄉間小路〉也在大陸紅極一時，可謂家喻戶曉。我們這一代人還會唱〈橄欖樹〉和〈龍的傳人〉等歌曲。記得八○年代的大學校園中，吉他是最流行的樂器。我的幾位愛彈吉他的同學經常彈唱這些台灣校園民歌。寶島歌曲推動大陸校園歌曲以更快的速度發展，對整個華語樂壇的繁榮產生深遠影響。

校園歌曲表達莘莘學子對生活的感受。青年學生尚未走入社會，心靈未曾遭受社會不良習氣的污染，他們傳唱的歌曲與其人生經歷一樣，帶有純淨的品質。聽一首校園民歌，如同飲下一杯沒有參雜任何人工色素的純淨水。

「那是外婆拄著杖，將我手輕輕挽，踩著薄暮，走向餘暉，暖暖的澎湖灣……」

歌詞勾畫出年邁外婆與外孫並肩而行的形象。我陪伴我的姥姥走完她生命的最後一程。姥姥去世前還和我聊天，講我小時候的事，然後，她像平時那樣上床睡覺，安詳地走了。（寄自加州 ）