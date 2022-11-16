兒時住在越南，隔壁鄰居是一個木匠。老木匠早年失偶，膝下只有一個兒子。兒子得到父親的真傳，手藝青出於藍勝於藍。兒子勤奮向學，後來考進西貢著名的「高勝美術學院」，學到一手雕塑 功夫。木匠的收入微薄，小木匠決定改行做雕塑。由於專業水準高，價錢又平民化，各寺廟紛紛慕名而來，請他雕塑神像。觀音菩薩、釋迦牟尼佛、彌勒佛、媽祖、關公、財神等，無不栩栩如生，唯妙唯肖。一時名聲大噪，但巷裡鄰居們還是習慣稱他小木匠。

1975年南越淪陷。不久，新政權開始清算資產階級。一天，小木匠家來了一個神祕訪客，向他訂製一尊胡志明的塑像。南越易幟後，規定家家戶戶必須懸掛胡志明的相片，雖然市場上日用品、糧食、藥物什麼都缺乏，唯有胡志明的照片到處都有，甚至連胡志明的石膏塑像也不少。小木匠有點納悶，這人何必訂製胡志明的塑像？而且訪客願意付比以往高十倍的價錢，唯一的條件是在最後封口的時候，訪客必須在場。完工之日，他終於恍然大悟，訪客遞給他一個裝了某些物件的小布 袋，並親眼看他把小布袋塞進塑像裡。

資產階級清算才完畢，新政權又來個掃除頹廢文化運動。小木匠居然上了黑名單榜。在勞改營裡，他不止一次要自我檢討雕塑神像來推動迷信風氣的禍害，還得在檢討書上加一句懺悔的話：「以造神的技倆來荼毒百姓，自己是罪有應得。如果真的有神庇佑，自己怎會有牢獄之災？」

幾年前，我在洛杉磯意外碰到小木匠，當年的年輕小夥子已是白髮皤皤的老者。原來1978年時新政權自顧不暇，很多勞改營都被解散，小木匠終於脫出牢籠。他離開勞改營後，碰上偷渡風潮。那個曾請他幫忙雕塑胡志明塑像的客戶瞞過前來抄家的幹部，總算在傾家蕩產後還留下一丁點血汗錢在塑像裡。神祕客感念小木匠的功勞，讓他免費搭上自己的船逃離鐵幕。

我問小木匠還雕塑神像嗎？他沒有正面回答我，只是笑了笑。臨別時，他若有所思低聲地說：「我雖然雕塑了無數讓人膜拜的神像，看看歷史上那些當權者或政客野心家吧，他們哪個不想當神被人膜拜、歌功頌德、千秋萬載？於是，阿諛諂媚的造神者應運而生。在這世上，哪個年代不造神？哪個地方不造神？我只是個代工，哪裡算得上是個造神者？」（寄自加州 ）