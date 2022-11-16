絲路上的千年古國——喬治亞國（下）

喬治亞Vardzia洞窟城一景，大約有十三層階梯。（萍萍．圖片提供）

古絲路上被遺忘的國家

古代絲路有北、中、南好幾條路線，從西亞進入歐洲往地中海運送絲綢等貨物的一段，最短又最方便的路線本是經過波斯，但因為羅馬和波斯帝國之間無休止的衝突，使得波斯這一段變成被戰火波及而難以預測的危險路段。公元568年，拜占庭皇帝賈斯汀二世（Justin II）指示中亞商人取道裏海周圍一條新的北方路線，穿過高加索地區通向黑海，再從黑海航行到拜占庭。這條路線正好在喬治亞的國境內，距離和地形雖比波斯路線艱苦，但相對安全，而且有利可圖。因此從六至十五世紀，喬治亞成了絲路上重要的貿易途徑。

傳說，五世紀時，建都於提比里斯市的喬治亞國王Vakhtang Gorgasali曾從印度引進了中國養蠶和抽絲製綢技術，因此十二世紀時，喬治亞一度有大量絲綢生產並輸出至義大利半島。英國歷史學家克里夫（Nigel Cliff）翻譯的《馬可波羅遊記》，描述喬治亞蠶絲業：「他們擁有大量的絲綢，並用絲綢和黃金編織出前所未有的華麗布料。」喬治亞河流盛產金砂，如此描述完全合情合理，雖然部分學者懷疑馬可波羅可能從未親自到過書上所描述的各個旅遊點，道聽塗說的成分居多。無論如何，喬治亞曾經生產過絲綢是事實，提比里斯市內即有一座絲綢博物館，描述其絲綢工業的歷史，後來因病蟲害襲擊蠶寶寶和桑樹，加上蘇聯解體後農業合作社跟著癱瘓，絲綢工業乃漸漸式微。

1461年，鄂圖曼帝國攻陷了君士坦丁堡，結束絲綢之路北部路線的所有貿易，喬治亞從此變得無足輕重了。

後來1921年蘇聯併吞喬治亞國，全世界無人關心；2008年俄羅斯 軍隊入侵喬治亞，也無一國出來挺身說一句公道話，導遊告訴我們這段俄羅斯霸凌喬治亞國的歷史時，語音傷感。千年古國成了被世界遺忘的棄嬰，令人嘆息。

黃金時期的浪漫史詩

喬治亞南邊有一座洞窟城稱Vardzia，位於庫拉河（Kura River）邊的Erusheti山的山腰上，是依山勢挖掘出許多洞穴供百姓居住和社會活動之用的城市，始建於國王喬治三世（George III, 1156-1184），他的女兒塔瑪爾女王（Tamar Queen, 1184-1213）接著繼續擴大建築。

整個城市現在有超過四百間的洞窟和十二間小教堂，包括修道院、會議廳、民居、餐廳、酒窖等，還有隧道連接各洞窟，以及祕密隧道通往河邊，以便敵人圍攻時不致缺水與食物，我們在各洞窟和祕密隧道間穿梭探奇，趣味無窮，嘆為觀止。

蒙古軍征服歐洲時，攻無不克。喬治亞地區在1220-1236年遭蒙古軍的掃蕩，各處各城摧毀殆盡。據說，此洞窟城因隱密而未受到蒙古人的攻打，但在1283年遭到大地震，摧毀了三分之二的城市，才露出隱蔽的內城。

塔瑪爾女王是喬治亞王國的第一位女性統治者，在十二世紀東正教的保守國家，女性統治非比尋常。塔瑪爾的王位承傳於其父王喬治三世，初初繼位時，也是歷經許多元老大臣的挑戰和反對黨的阻撓，但在其聰明斡旋下，漸漸鞏固了自己王權。她在眾臣安排下與一位俄羅斯落難王子聯姻，王子雖強健勇猛，卻個性凶暴經常酗酒，兩年後終於獲得教會同意與之離婚，王子還曾試圖政變二次失敗。後來女王在自己選擇下，二度結婚生子。

Vardzia洞窟城內即有一幅塔瑪爾和其父王的十二世紀壁畫（1184-1186），而喬治亞的五十元鈔票背面，即印有Vardzia洞窟城的景色和塔瑪爾的頭像，女王年輕貌美。

塔瑪爾女王統治喬治亞時期，是喬治亞歷史上的黃金期，農業發達，人民富庶，文化也跟著發展，因而產生了喬治亞有名的詩人魯斯塔韋利（Shota Rustaveli, 1160-1220）。魯斯塔韋利是女王的財政大臣，著名的喬治亞史詩《黑豹皮騎士》（The Knight in the Panther’s Skin）為其作品。導遊跟我們解釋，詩主要是講述兩位英雄Avtandil和Tariel 的友誼，以及他們尋找愛情對象的探索，並闡述男女平等的思維。

傳說，詩人暗戀美麗的女王，詩中描寫的愛情探索，其實是對女王戀情的隱喻化身。導遊還展示喬治亞一百元鈔票，上面即印有詩人年輕時的畫像，溫文儒雅。不過，據說女王只欣賞大臣的才華，並未有任何遐思。女王在三十多歲時因病而逝，其子隨後繼承王位。詩人最終於修道院終老。這是喬治亞一段浪漫的史詩，感人肺腑。

喬治亞的飲食文化

喬治亞為農業國家，蔬果不缺，由於受波斯文化影響，香噴美味的燒烤肉類流行，但每餐菜單幾乎一成不變。我們每餐都吃薄餅、燒烤肉、青菜沙拉、涼拌茄子等，毫無變化。我猜測，一個經年累月備受戰爭騷擾的國家，百姓哪有時間和餘力去發展美食 文化？難怪菜餚變化有限。

我們導遊是一位非常盡責的男士，學問淵博，講解東正教禮儀和喬治亞歷史，娓娓道來，清晰易懂。他一直跟我們推薦喬治亞人最愛的美食──金卡利（khinkali），一種類似中國人的水餃，但形狀為包子樣，我稱之為水煮包子。

據說，該美食是蒙古人所傳入，蒙古人對歐洲毫無貢獻，除了破壞還是破壞，從無建設，也沒有留下任何古蹟。但是，蒙古人在馬上奔波，隨身攜帶的糧食──中國人的包子，卻讓喬治亞人學到了。我不瞭解的是，水蒸的包子，怎麼變成了水煮包子？大概喬治亞人不懂「蒸」的技術吧？

金卡利的內餡完全是肉類，沒有加入任何青菜，幸好喬治亞人還懂得混入一點豬肉，讓內餡含有湯汁，只是包子皮與水餃皮相較起來太厚，包子上端收口處成了一個大麵團，難以下嚥。導遊告訴我們，當地人都留下上面那麵團，作為吃幾個金卡利的數據，導遊由於特別喜愛，每次都能吃下十個左右。

每次看到金卡利這道菜，就讓我懷念起鼎泰豐的小籠包，又一直聽導遊炫耀金卡利多好吃，還教我們如何先吸食包子內餡汁，再食包子等等技巧。幾次下來，我終於忍不住，從手機上找到鼎泰豐小籠包照片，展示給導遊看。導遊看後，默然不語，從此不再提金卡利。

我後來很後悔自己的魯莽，此舉一定傷了那位導遊的自豪。可是，如此博學多聞的導遊，怎會不知中華美食乃世界之冠呢？還在我們華裔面前老王賣瓜，大力推銷這無法上檯面的餃子 不是餃子、包子不是包子的勉強湊合麵食。不過，在喬治亞久未食中餐的我們，這道菜其實不失為佳餚，較之其他盤菜銷路最好。

結語

喬治亞人仍然保持著農民憨厚樸實的本性，歷經無數戰亂後，如今站在十字路口，不知何去何從，讓人嘆息。