絲路上的千年古國——喬治亞國（上）

喬治亞高加索山脈的第七高峰Kazbegi山，暟暟白雪覆頂，前面綠色小山頂上，矗立一座小教堂，傲視群峰，與世隔絕。（萍萍．圖片提供）

很多人都知道美國有個喬治亞州，卻不知世界上還有個同名的喬治亞國，位置在高加索山（Caucasus Mountain）南麓，介於裏海和黑海之間，與俄羅斯 南邊為界。

外子兩年前就安排了高加索旅遊，由於疫情，拖延到今年才能成行。今年二月俄烏戰爭爆發，我一直猶豫著是否該去高加索地區旅遊。翻開地圖仔細研究，喬治亞國與烏克蘭相隔一千多公里，中間還隔著一個黑海，應該還不至於被沒長眼睛的飛彈誤中，才安安心心上路。

到了喬治亞國的首都提比里斯（Tbilisi），才恍然大悟，原來這是一個位於古代絲路上的千年古國，我的興致馬上高漲，絲路上的千年古國，怎能不細細觀察研究？

國家名字的由來

導遊一開始就跟我們介紹，喬治亞人其實稱自己國家為「薩卡特維羅」（Sakartvelo），源自於東羅馬帝國的稱呼，其前綴字「薩」（Sa）是地理的前置詞，意為「××住的地方」，而Kartvel-i指的是喬治亞東部卡特利伊比利居民，兩字合起來就是「卡特利伊比利居民住的地方」。既是如此，怎麼又變成了「喬治亞」？

第一種說法，波斯帝國人稱喬治亞為 Gurjan，翻譯成英語就成了「喬治亞」（Georgia）。第二種說法，因為該區居民以羅馬帝國的戰士聖喬治（St. George）為保護神，因而得名。還有第三種說法，認為是來自於希臘語「農夫」（Georgos）一詞，因為喬治亞人大都以農為業。結果，「薩卡特維羅」這個國家，硬是被英語系國家稱為「喬治亞」，與世界知名的美國喬治亞州混淆不清。

有個笑話說，當年俄羅斯入侵喬治亞國，美國電視台報導此新聞時，一些閉塞的美國人被嚇壞了，以為俄國 人入侵到美國喬治亞州了，那還得了？

徘徊不定的矛盾國家

從飛機場一路開車到首都提比里斯市中心，奇奇怪怪事情，一件件展現眼前。

一出機場，即見一座細細高高的紀念塔，上面立著一位長袍男人面向北邊，雙手高舉一顆閃閃發亮的鍍金太陽。導遊告訴我們，那是1981年蘇聯時期的作品。當年揭幕典禮時，記者問藝術家，既是高舉上升的太陽，男人為何面向北邊，而不是面向東邊？藝術家回答，因為蘇聯老大哥在喬治亞的北邊，老大哥在哪，太陽就在哪。聽得我啼笑皆非，原來喬治亞人這麼會拍蘇聯老大哥的馬屁。

轉個彎後，車子進入「布希（美國總統）路」，然後「歐洲廣場」，市中心則位於「自由廣場」，盡是西方自由世界的名稱。據說，「自由廣場」本來稱「列寧廣場」，原本也立著列寧的雕像，1991年才換成今日的聖喬治騎馬屠龍雕像，名稱也跟著改為「自由廣場」，一百八十度的大轉彎。

機場和市區大樓，處處掛著喬治亞和烏克蘭國旗，廣告牌寫著「我們支持烏克蘭」「俄羅斯是侵略者」「烏克蘭，我們以你們的勇敢為榮」等等大字。市區裡，既有蘇聯獨裁時的遺跡，又有對自由民主的嚮往，顯示社會上充滿了矛盾和混淆不清的意識。

歷史上，喬治亞與蘇俄的關係千絲萬縷。1801年，俄帝沙皇併吞了喬治亞王國；1918年第一次世界大戰後，喬治亞從鄂圖曼帝國獨立；1921年，又被蘇聯併吞，成為蘇維埃共產主義國家；1991年蘇聯解體，再次成為獨立國家。沒幾年，2008年，俄羅斯軍隊在迅雷不及掩耳之下，進入喬治亞北邊，武力支持兩國邊界上的兩個喬治亞自治區——南奧塞提亞（South Ossetia）和阿布哈茲（Abkhazia）獨立，俄喬兩國從此斷交。

我們到達的隔晚，喬治亞國會大廈前的廣場集結了近六萬人舉行和平示威，原因是喬治亞申請加入歐盟 ，但是俄烏戰爭之後，歐盟決定先讓烏克蘭加入，把早已提交申請的喬治亞國放在觀察名單內，喬治亞的百姓們得知結果，忿忿不平，指責政府不夠積極，讓歐盟如此厚彼薄此。會場上，萬人揮舞著歐盟和喬治亞國旗，大聲喊口號示威，顯示喬治亞人急於脫離俄羅斯的掌控。

隔周，我們前往喬治亞北邊的高加索山脈。高加索山冬季積厚雪難行，是喬治亞與俄羅斯兩國之間的天然國界。1801年，俄國沙皇耗費巨資在此地蓋了一條「喬治亞軍用道路」（Georgia Military Highway），目的是為了能從莫斯科迅速派軍開往喬治亞首都，以利控制高加索地區的人民。這與當年秦始皇修築從咸陽通往北長城的軍事直道一樣概念，可見從古至今，所有中央集權帝王的思慮大致相同。

軍用道路邊有一座1983年蓋的「俄喬友誼紀念碑」，紀念1783年一位喬治亞國王Erekle II與俄國沙皇簽訂友好協約的兩百周年慶，當時的協約原本希望沙皇能夠出兵支援同樣信仰東正教的喬治亞王國，防禦伊斯蘭教的波斯人入侵。結果，簽約後，喬治亞在1795年仍被波斯人占領，俄皇完全沒有派兵支援，協約反成了俄國日後入侵喬治亞的藉口，極為諷刺。

道路上，一輛輛貨櫃車大排長龍，都是從喬治亞開往俄羅斯方向。原來，喬治亞農產品大量輸往俄羅斯，喬治亞依賴俄羅斯廣大的市場存活。政治上，喬治亞意圖脫離俄羅斯控制；經濟上，卻需依賴俄羅斯，兩相矛盾，難怪政府左右為難，很難脫離俄羅斯的陰影。這正是緊鄰大國的小國悲哀，既憂慮大國的軍隊入侵，又脫離不了大國經濟的依賴，以往的烏克蘭與今日的喬治亞，兩國同處相同命運，自是同病相憐。

我原本很同情喬治亞的示威群眾，覺得歐盟厚彼薄此。然而，後來去參觀一座位於喬治亞西邊哥里（Gori）城的史達林博物館，才瞭解歐盟的顧慮。史達林在1878年出生於喬治亞哥里城，在那兒度過了一段不太愉快的童年，隨後搬到提比里斯市接受高等教育，並開始參加共產黨和從事革命運動。認識列寧後，在莫斯科慢慢爬升為蘇聯共產黨的中央總書記。

史達林雖是道道地地的喬治亞人，對自己的家鄉卻是極度冷酷無情。喬治亞國在1918年第一次世界大戰後，好不容易脫離了鄂圖曼帝國而獨立，卻在1921年再次遭蘇聯用軍隊高壓併吞，而始作俑者正是史達林，當時的列寧並不同意如此粗暴對待喬治亞國，整個事件完全是史達林一人的獨斷獨行。

縱使史達林如此嚴酷對待自己鄉民，哥里鄉民似乎並不以為意，反而以史達林為榮，博物館的設計完全以歌頌史達林豐功偉業為主題，對其當年下令蘇聯紅軍入侵喬治亞，槍斃了一萬二千五百七十八名喬治亞貴族和菁英，還流放了逾二萬喬治亞人到西伯利亞的嚴酷行徑，隻字未提，讓人百思不得其解。

似乎，部分喬治亞人並不反對被俄羅斯統治，雖然歷史上沙皇曾經嚴酷對待喬治亞人，因而引發了喬治亞人的獨立建國運動。有人說喬治亞人當然討厭俄國人，但想到整個俄國被一個喬治亞人所領導，而且戰勝了第二次世界大戰，卻又阿Q似地富有快感，反倒以史達林為榮，這簡直不可思議。

喬治亞人以具有千年古老釀酒方法而自傲，為了銷售俄羅斯廣大市場，還特別取名「史達林」的酒牌，吹噓是史達林最喜愛的酒味銷往俄國。喬治亞人並以史達林在克里姆林宮，堅持食用喬治亞家鄉口味餐飲而自豪，讓人難以理解。

喬治亞人對史達林的推崇，難怪讓歐盟擔憂顧慮。

戰爭不斷的國家

喬治亞早在西元四世紀時，即接受了基督教並定為國教，由於其特殊地理位置──歐洲和亞洲的交界處，以及位於兩大帝國── 羅馬和波斯帝國長期戰爭的交通路口上，歷史上，戰爭不斷。喬治亞除了被羅馬帝國統治了兩百年，阿拉伯人統治了近四百年，俄羅斯帝國（包括蘇聯）統治了近 兩百年，期間還不斷受到薩珊人（波斯第二帝國）、蒙古人、鄂圖曼人和薩法維人（波斯第三帝國）的騷擾入侵。導遊告訴我們，喬治亞首都提比里斯市歷史上一共被蹂躪了二十六次，每次復興後就把新城蓋在舊城廢墟上，因此整個國家幾乎年年處於戰爭狀況之中。

我們參觀好幾處喬治亞的名勝古蹟，幾乎都是中古世紀的禦敵城堡，有的則混合波斯伊斯蘭教風格的建築，顯示堡主頻換。譬如，前述與俄國沙皇簽訂友好協約的喬治亞國王Erekle II在泰拉維（Telavi）城的王宮，即為波斯風格的十七世紀石牆碉堡；喬治亞南邊的Akhaltsikhe 城堡，始建於九世紀，歷經各帝國的征服和統治，最後形成混合伊斯蘭教清真寺和十八世紀中古世紀的城堡建築。其他地區，如西格納吉（Sighnaghi）城則以近五公里長的中古世紀石牆長城，成為觀光勝地；首都提比里斯市內也有中古世紀碉堡的廢墟遺跡；在在顯示喬治亞處處留有戰爭的痕跡。

《馬可波羅遊記》裡對喬治亞人的描述：「喬治亞人是英俊的勇士，優秀的弓劍手，和戰場上的優良戰士。他們是基督徒，遵守希臘教會的規則。」這段敘述更間接證實了喬治亞國一直處在戰爭之中。也因此，與鄰國土耳其和亞美尼亞人相比，喬治亞人顯得較為嚴肅憂鬱，臉上少有笑容。

（上）（寄自加州）