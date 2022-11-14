紐約州在美國是深藍州，民主黨的重鎮（藍色是民主黨的標記，紅色是共和黨）。朋友在紐約州立大學教電影 史，這學期開的課是「社會主義國家電影」，選課的人還很多。我偶爾看到她貼出來的觀影目錄，其中居然有《地下遊擊隊》《第八個是銅像》。移民 美利堅超過三十年，居然有一天看到這兩部革命電影在帝國主義的心臟——紐約近郊的大學課堂裡放映，難怪保守派批評美國大學的白左風潮無孔不入。

頓時滄海桑田，彷彿時間已經輪迴。

像我這樣上世紀六○年代在中國生、中國長的人，社會主義電影是童年功，至今記憶猶新。改革開放之前，電影曾是大陸唯一的娛樂，看電影是大事，經常是全村或者全鎮出動，去看學校操場上由電影隊來放的電影，這是小鎮的電影之夜。上世紀六○年代中國國內曾有幾年怪異的國際電影熱，政府開始進口和公映朝鮮、越南 、羅馬尼亞、阿爾巴尼亞這些社會主義小兄弟的電影。老百姓中流傳著這樣的順口溜：「中國電影新聞簡報，越南電影飛機大炮，朝鮮電影哭哭笑笑，羅馬尼亞電影摟摟抱抱，阿爾巴尼亞電影莫名其妙。」這些「同志加兄弟」國家的電影，是繼五○年代的蘇聯電影在中國熱潮後的另一波。

雖然莫名其妙，阿爾巴尼亞電影還是紅遍大江南北。我至今記得《第八個是銅像》的電影海報，英雄主人公是堅定的共產主義戰士，在反法西斯戰爭中英勇犧牲，海報上的紅色五角星映照著主人公英俊的歐陸風面龐，國字臉，修眉深目，顏值絕對不亞於好萊塢的布萊德．彼特。

阿爾巴尼亞電影是進口電影裡數量最多的，其中號稱有經典片四大金剛——山鷹、海岸、米拉和易卜拉欣，分別是《山鷹之歌》《海岸風雷》《寧死不屈》《第八個是銅像》。這些電影的許多台詞家喻戶曉，成為漢語流行詞，至今在當代中文裡都可以找到他們革命的尾聲：「你居然墮落到這種地步」、「我代表人民判處你的死刑」。其中一部電影《地下遊擊隊》裡革命戰士見面對的暗號是「消滅法西斯，自由屬於人民」——這兩句在「六○後」北京大院一代成長的導演拍攝的電影裡一再出現。其實這組鬥志昂揚的話禁不起推敲，這哪裡是暗號，等於革命告白，哪個糊塗的法西斯員警聽了這麼豪邁的一問一答，會相信這話隨便說說？相比之下，還是電視劇《林海雪原》裡的切口可信度更高：「天王蓋地虎，寶塔鎮河妖」。

阿爾巴尼亞在馬其頓和科索沃之間，跟這個地區的其他國家一樣，在第一次世界大戰前屬於奧斯曼帝國，人口中超過六成是穆斯林。比如電影明星「易卜拉欣」這個名字就是標準的穆斯林女性名。但那些六、七○年代拍攝的革命電影中，絲毫看不到一絲穆斯林國家的影子！可見當時的總統霍查廢除宗教之徹底。

中蘇在1960年代早期交惡斷交以後，蘇聯電影基本退出了中國觀眾的視野。進入七○年代，共產國際陣營繼續分裂，越南、羅馬尼亞早已站邊蘇聯老大哥，他們的電影當然也看不到了。朝鮮電影的出產量不高，翻來覆去看的就是《賣花姑娘》。碩果僅存的是阿爾巴尼亞，這個東歐小國是中蘇斷交後唯一緊跟中國的， 它被毛譽為「歐洲的一盞明燈」。地拉那是阿國首都，在當時中國的海報上是「地拉那——北京，同志加兄弟」。地拉那至今保存著中國資助修建的地堡地道，地道的軍火倉庫裡還有中國贈送的五四式步槍、鋼盔、水壺，光軍用水壺就達七萬個。現在地下工事變成博物館，是旅遊熱點。2015年我跟著東歐十日遊的旅行團到了地拉那，看到那些無論是樣式還是質地都極熟悉的鋁製軍用水壺，幾乎淚目，百感交集。六○年代，我的父母像全中國光榮的工人階級中的一員，在工廠裡沒日沒夜地加班苦幹，車間牆壁上貼著「輸出革命，解放全人類」的標語……那些記憶像雨一樣蒸騰消散，遠兜遠轉，最後只留下隨著革命一起輸出的水壺，被遺忘在「歐洲的一盞明燈」的地堡裡。禮品店裡賣同款的水壺，又是中國製造，估計是義烏小商品城進口的。

上世紀九○年代，巴爾幹半島爆發波黑內戰，從那個地區大量阿爾巴尼亞移民來到美國，康乃狄克州和紐約都是他們集中落腳的地方。紐約住下了美國最多的阿國移民，人數超過二十多萬。這些人中的一個，後來成了我的同事。那時他上班，聊得最多的是交女友，父母要他回阿爾巴尼亞娶媳婦，好處是可以不止娶一個。這是二十多年前的事，如今，這小夥子應該早就結婚生子，二代也許正在州立大學的教室裡看《第八個是銅像》，跟左派教授學習馬列，批判美帝國主義的劣根性呢。（寄自康州）