在群組裡遇到幾位老朋友，是學生時代住洛杉磯加大 已婚學生宿舍的鄰居。那時我們的先生們忙著念博士學位PHD，我們叫自己PHT（Push Husband Through），偏偏此時孩子已等不及地來報到，幾個媽媽就帶著小小孩玩在一起。如今再相遇，談起的都是陪讀陪孩子的趣事。同樣的故事說了又說，因為回想的畫面太有趣，沒忘記孩子稚氣可愛的話，童言童語笑料不斷，在陪伴的過程中一起成長，回憶起來像是重回生命中年輕快樂的時光。

孩子天真無邪，常常會出奇不意地說出一些令人莞爾的話，卻可以讓我們這些媽媽記得天長地久，一直在我們之間流傳著。UCLA已婚宿舍對面有一家麥當勞 ，有一次王太太帶著三歲女兒去吃雞塊，媽媽拿起一塊，沾了一下甜酸醬，然後對女兒說：「來，沾著吃！」只見女兒突然站起來，站著吃。

那時孩子沒那麼多電視可以看，李家四歲的兒子喜歡「好好聽」錄音帶的童話。問他最喜歡哪個故事，他回答：「白雪公主下集。」他媽媽說至今也沒有弄懂為什麼是下集。孩子也喜歡講故事給大家聽，有一次講到一半突然停了，他說：「錄音帶A面已經完了，你們要換B面啊！」

有人記得我家買了一台那時新出的蘋果電腦，我兒子四歲時總喜歡去亂按鍵盤，先生說：「隨便的人不要亂按我的電腦。」兒子很委屈地說：「我怎麼是隨便的人，我是你兒子啊。」原來小小年紀也需要身分認同，讓做爸爸的十分不好意思。還有一次先生帶兒子去購物，洛杉磯停車格畫得特別小，買好東西要開出來的時候，發現車門一開有可能碰到別人的車，於是叫孩子在前面等一下，爸爸開離車位再讓他進來。眼看著爸爸發動車子，兒子感覺很沒有安全感，一再叮嚀著：「不要忘記你兒子在前面等你噢！」這些不經意的小事，大家竟然還記得，可能曾帶給大家溫馨笑料與回憶。

也有人沒忘記我走路去學前班接兒子回家，正巧有一隻狗一直跟著我們，汪汪叫個不停。孩子很害怕我也很害怕，我突然想起一句話來安慰他：「別怕，中國有一句俗話：『會叫的狗不咬人』，這隻狗會叫應該不會咬人。」但孩子還是不放心地問：「狗狗知不知道我們中國人有這麼一句話？」孩子的思路和大人不一樣，我全然答不上來。

因為女兒女婿在美國念書太忙，來探親的章伯母把三歲的孫女帶回台灣一年，孫女童稚的話語為章伯母帶來無窮的笑聲。她說，一次在台北捷運上有人讓座給她們，章伯母對孫女機會教育 說：「你該對大哥哥說什麼？」孫女對著讓座的人說：「你真懂事。」惹得全車的人大笑。回美坐飛機時，鄰座的阿姨看小女孩長得可愛一直逗她玩，問她：「飛機飛這麼高，會不會撞到星星呢？」孫女說：「不會，因為我們唱過一首歌，星星會『閃』啊……」

年紀大了總愛回憶，也才發現原來與孩子親暱的時光是有期限的，就像食物有保鮮期。但至少曾經用心陪伴過他們，日後才有回憶不完的童言童語來增添人生的樂趣。（寄自加州）