醉人的藍。（水影．攝影）

我經歷過江南的秋、熱帶的秋和北方的秋。

江南的秋，低調、清雅而緩慢。有馥郁芬芳的桂花，鵝黃色的小花星星點點地掛滿樹枝。有黃葉飄飛的梧桐，鋪滿一地窸窸窣窣的落葉。江南的秋是黃色的。

熱帶的秋，鬱鬱蔥蔥，四季如夏，幾乎沒有秋天的概念。高大的棕櫚終年伸展著蒲扇般的綠葉。熱帶的秋是綠色的。

北方的秋，濃烈而壯觀。第一次見到北方的秋，那漫山遍野、層層疊疊、鋪天蓋地的斑斕色彩，完全震撼了我。我第一次懂得了什麼叫層林盡染、萬山紅遍！一簇簇、一團團、一蓬蓬的樹葉熱烈奔放地展示著自己最後的極致的美麗，紅如烈焰燃燒，黃若金蝶翩飛，在陽光下一片璀燦絢爛。北方的秋很難用一種顏色來定義，因為顏色繽紛疊現。如果一定要用一種顏色，那就是紅色，滿山紅葉最為懾人心魄。

自從定居北方，每當想起秋天，就會想到紅黃橙這樣的暖色。然而前兩天我在公園漫步時，卻驚詫於秋天的藍了。那湛藍的天空，藍得那麼純淨、那麼澄澈，無一絲浮雲點綴，只有排成人字的大雁嘎嘎地叫著從藍天掠過。秋天的天空高遠明澈，高得遙不可及，藍得無邊無際。

而最讓人沉醉的，是天空下的湖水呈現出來的藍色。那是一個不大的湖，繞著湖有一條石徑。沿著石徑往前走，邊上是寬闊的草坪，走過一道石壩，進入一片小樹林。樹木倒映於湖中，色澤繽紛，美不勝收，但更吸引我的還是藍色的湖水。藍色的湖面溫潤如玉，晶瑩地閃爍著，如藍寶石般璀璨，卻更為寧靜幽深。藍色的湖面漣漪微漾，可愛地皺繾著，如藍綢緞般柔順，卻更為優雅明媚。這醉人的藍，幽靜澄明，彷彿可以撫平所有煩惱，可以淡化所有的塵囂。這迷人的藍，夢幻的藍，浪漫的藍，是童話世界裡才有的藍。日本 童話《狐狸的窗戶》有這樣的描寫：「拐了一個彎，突然，我覺得天空特別耀眼，就像是擦亮了的藍玻璃……這時，地面也有點淡藍。」這樣的藍色世界，天是藍的，湖是藍的，風似乎也是藍的，而出現一隻會說話的狐狸或者小鹿，彷彿是很自然的事。