人生最美好的絢麗時光多半在校園裡度過，每個人都曾是校園的子民，那些日子裡的歡樂與哀愁，唱出來都是一首民歌。

民歌現象不僅出現於台灣，也出現於世界各地。有水的地方，就有人傳唱那樣的詩歌和風雅。它不僅是一種運動，而且是一種文明。

1975年，我在洛城加大攻讀電腦博士。那年暑假，我用剛上市的微處理器晶片為學校附屬醫院設計出第一套微電腦醫療器材。那年，微軟公司創立，次年，蘋果公司創立，開啓了一個風起雲湧的微電腦時代。

那時，我對未來滿懷著夢想和希望，校園裡陽光普照、鳥語花香、草木葳蕤。科研之外，我最愛的是《詩經》《唐詩三百首》和當時名家輩出的現代詩。

正在1975年，台灣年輕學生歌手楊弦，將余光中的多首現代詩，譜成歌曲，發行專輯，定名為《現代民歌集》。這個行動深受詩人的讚許和鼓勵，隨即帶動潮流，造成了台灣八○年代蔚成風氣的民歌現象。

每人喜愛校園民歌的原因各異，我愛好校園民歌的理由是那些歌曲從各個角度完整地描繪出那一代人的心路歷程，成功地詮釋出那個年代的過去、現在和未來。

在那時，每人心中都有一種熱情、一種使命感，相信「青年創造時代，時代考驗青年」，感覺自己身上背負著歷史文化的責任。

白天看到太陽，想到的是「藍天白雲」、「守著陽光守著你」。晚上看到月亮，想到的是「三百六十五里路」、「古月照今塵」。在那個善良淳樸的年代，許多人常自命為「唐山子民」、「龍的傳人」。

在校園民歌裡，這樣無怨無悔的「國家之愛」毫無保留地表達得透徹淋漓。在那個國際局勢千變萬化、風雨飄搖的年代，這類民歌勾起了堅強的意志和無數的熱淚。

或許在當時，全世界各地的青年學子們已開始厭倦了冷戰末期的紛紛擾擾、爭執衝突，而種下了八○年代各國全面自由化和「大和解」的主因。

如今時過境遷，當年熱情已成追憶，其中感受到的教訓也已被淡忘，才會有人故態復萌地再啓戰端，導致了「新冷戰」的變種病毒 又將呼之欲出。

而似乎出於預感，幾年前，瑞典皇家學院將諾貝爾文學獎頒發給六○年代美國民謠作曲家及歌手巴布狄倫。在「舊冷戰」結束之後三十多年，突然有此「懷舊」舉動，是否有人高瞻遠矚，已感受到「新冷戰」山雨欲來風滿樓的初寒呢？如今難道還需要另一次全世界的民歌運動，才能喚醒世人的愛心和良知嗎？

當年的台灣校園民歌有另一個特色，那是一種「濃得化不開」的鄉愁。民歌運動原本就源於《鄉愁四韻》的現代詩，「故鄉之愛」自然是觸發靈感的主要題材。民歌裡的鄉愁，大致有傳統類、鄉土類、海外類三種。

傳統類的鄉愁，源於海峽兩岸多年的斷絕，政治意識上分道揚鑣，商業、交通、郵電，也老死不相往來。對來自大陸的長輩而言，鄉愁如飲窖藏醇酒，令人心醉也心碎。萬里鄉關，隔了萬水千山。他們所懷念的家鄉的親人、情人、朋友，都遙不可及。這些心情感受，由他們下一代的年輕人在校園民歌中表達出來，動人心弦、感人肺腑。

出生於台灣本土的人，也有鄉愁。農業社會走向工業化，造成了城鄉差距。年輕人離開鄉村、出外打拚，深感甘苦無人知曉，因此羅大佑唱出「台北不是我的家」。這類校園民歌對「出外人」的心境，感同身受。因此不乏本土的懷鄉作品，最令人難忘的是〈童年〉〈廟會〉〈酒矸倘賣無〉〈捉泥鰍〉等歌曲。

另一群懷鄉的人是海外留學生。他們帶著傳統的和鄉土的鄉愁，離鄉背井、遠渡重洋。這些異鄉人，面臨著生活與課業的壓力，面對著東方與西方的衝擊。從海外凝望自己的家鄉，更加感慨萬千，雖看似前程似錦、卻心亂如麻。

他們發現，遙遠的東方有一條江、一條河、一條龍。他們也發現，故鄉除了需要懷念，也需要革新。

當年歸國的海外學人們，發現「台北的天空」，除了有年輕的笑容，更充滿了挑戰，和無限的可能。

在八○年代的校園民歌聲中，台灣的傳統派、鄉土派、海外派，都走出了過去的悲情，一起同甘共苦、同心協力地邁向未來的遠景。

1985年，民歌運動正夯，青春熱情正熾，台灣政治正在革新、經濟正在起飛。那年，台灣流行樂壇推出了一首公益合唱曲〈明天會更好〉，由羅大佑作曲，多位歌手聯合作詞，再由當時火紅的五十多位歌手接力演唱。每個人的歌聲各具特色，奇峰迭起，盪氣迴腸、魅力難擋。堪稱是一樁歷史性的紀錄。

這首歌令全台灣的人心士氣大受鼓舞，到處充滿了希望，彷彿幸福就在眼前。八○年代的民歌運動，至此創造了高峰。

也在1985年，西方樂壇上也有一樁相互輝映的盛事，那就是美國作曲家昆西瓊斯所規畫的〈四海一家〉（We Are the World）演唱會，宗旨在募款救援非洲，那首歌由麥可傑克森和萊諾李奇作曲，當時參加接力演唱的名歌手共四十五人，囊括了爵士樂 、搖滾樂、鄉村歌曲的各類名家，後來榮獲諾貝爾文學獎的巴布狄倫也在其中。

巴布狄倫的2016年諾貝爾獎 代表作品，是他在1963年所發表的歌曲〈飄揚在風中〉（Blowing in the Wind）。飄揚在風中的是什麼呢？是「答案」。什麼問題的答案呢？是「需要多少時間，世人才會徹底覺悟，彼此尊重、和平相處？」如今都快六十年了，答案仍然飄揚在風中。

除了鄉愁之外，也有許多民歌傳唱著「愛情」。

中國最早的民歌是《詩經》，第一篇〈關睢〉：「關關雎鳩，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。」民歌裡的愛情，含情脈脈，深切而含蓄，甜蜜溫馨，發乎情，止乎禮。例如〈讀你〉〈忘了我是誰〉〈恰似你的溫柔〉〈你那好冷的小手〉等歌曲都是這類愛情民歌的代表。這些民歌中純純的愛，和流行歌、搖滾樂中的愛情相比，委婉得多，也沒有那麼多痛苦。不過，正因為如此，就不會不好意思表白，對方也比較容易接受。這樣的愛情，也較能獲得家長的祝福和社會的認可。

台灣校園民歌運動，如今已過了四十年。當年的許多民歌至今大家還琅琅上口，但是有朝一日，它們會不會失傳了呢？

從世界各地的民歌歷史演進看來，真金不怕火煉，好的民歌必定能經歷時間考驗，非但不會失傳，還可能成為經典。對像我這樣的民歌愛好者而言，常在我心的民歌裡，有故國的壯麗山川、璀璨文明；有家鄉的小橋流水、親情愛情；也有海外的異國風光、風雲際會。最重要的，在民歌聲中，有千金不換的，屬於我的少年歲月。（寄自加州）