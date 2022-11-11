我出生在上世紀六○年代的香港，小時候只吃過柿餅，未嘗過新鮮的柿子。記憶中的柿餅，外表灰白皮皺，容易發霉，年幼的我對其不感興趣。九○年代初，香港開始有以色列進口的柿子，吃後偶爾會令我舌頭發澀，所以也不敢多吃。

移居美國加州 後，跟柿子再次結緣。聽說在北京 許多人家都愛種柿子樹，例如老舍在北京的故居「丹柿小院」就有兩棵柿樹，書房更名為「雙柿齋」。而美國華人只要喜歡園藝的，大多會在後園種一棵富有柿樹。每年秋天，當柿子成熟時，總有親友贈我一大籃自家種的柿子，令我有機會重新認識柿子。

柿子原產於中國，有甜柿和澀柿兩大類。澀柿含可溶性單寧，令唾液中的蛋白質凝固而產生皺縮、口乾等難受的感覺，因此澀柿未成熟結核前，不會被禽鳥垂涎，是保障繁衍的好方法。澀柿要人工脫澀或軟化後才可進食；反之甜柿在樹上成長時便自動脫澀，成熟摘下後就可以馬上吃。中國原生品種的柿子大多是澀柿。

據說唐朝時期澀柿經朝鮮東渡日本 ，被廣泛栽培及改良。十九世紀日本研發出「富有柿」這個新品種，沒有果核，自動脫澀兼果肉堅實方便運送。二十世紀初日本的富有柿更被引進美國及南歐等各地栽種。

美國柿樹多在加州，其中富有柿占八成。每年親友送我的富有柿，多達二、三十個，當中約三分之一有核的。富有柿是基因改造過的無核柿子，為什麼仍然有核？

原生的柿子，種子是異花授粉產生，所產生的果實，其遺傳性質和母株總會有差異。經過人工改造的柿子品種，如富有柿，不需要結核也能結出果實，便可保證繁衍出來的柿子（果實）味道跟母株相同。

比如近年非常受歡迎、價錢昂貴的西班牙新品種柿子，形似橡果，色澤橘紅，皮嫩肉軟多汁，據說有芒果和桃的味道。而西班牙果商，極力保存種植環境和方法不變，以保持其獨有的味道。因為如果結核，果子味道便不能保證和上一代一樣。

反觀家居種植的柿樹，就算種的是經基因改造了柿樹品種，具有單性結實的特性，只要沒有嚴格控制環境，始終不能完全避免受鄰近的果樹影響，經風或昆蟲傳播花粉而結核。故親友送我的富有柿當中約有三分一有核。

眼前的柿子，一千多年前飄洋過海扺達韓國、日本，百多年前踏足美國，經歷過無數人工改造，樹苗被嫁接到各種不同的砧木上栽培出來。柿子走遍了萬水千山，始終努力地要生出種核落地生根。春天來臨時，我要埋下它的果核，種一棵柿樹。（寄自加州）