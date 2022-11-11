收穫後的麥田。（喬葉．圖片提供）

一晃在通州住了有大半年。通州現在是北京 城市副中心，這副中心儼然是個官稱，經常聽老北京人仍叫它通縣。再看屬地裡的這些個地名：果園、梨園、九棵樹、臨河里、花莊、土橋，皆是一派濃郁的鄉村風情，就覺得叫通縣其實也很相稱。

自打住到了通州，漸漸知道這裡居然聚著不少朋友。有一次，一個朋友說她家附近有一塊很大的麥田，是通州城區內唯一的麥田，在大稿村那裡，好多人都知道呢。既然是好多人都知道，那網上應該也能搜到消息，果然，最近的新聞是十天前，來自《北青社區報》：「……又是一年收穫時，梨園鎮的網紅麥田已是金黃一片，田野上也如約響起了熟悉的轟隆隆收割聲音。北青社區報從大稿村了解到，今年小麥共種植約六百五十畝，長勢良好，預計產出四十萬斤左右，目前大稿村已經陸續開始收割小麥。」

朋友問，要不要去看？我雀躍道，當然要去，現在就去吧。她說，現在已是六月底，麥子肯定收完啦，還要去看嗎？我說，只看看麥田也好啊。

相距不遠，很快便到。樓群環繞中，遠遠地就看見了那一大塊麥田。收割過的麥田只剩下了麥茬，顏色卻還是麥黃色——麥黃、杏黃、鵝黃、薑黃、柳黃、橘黃、土黃……這種以真切存在的事物來為某種顏色命名的方式深得我心，似乎這樣才可信。正如麥子從頭到腳的黃，也只能用麥黃來形容。

停好了車，我們往麥田裡走去。麥田周邊種著兩排白楊樹，都有一抱粗。而兩排樹中間的路居然是一條土路，是的，原汁原味的土路，不是水泥路，也不是柏油路或砂石路，就是純土路。小時候在鄉下，很不喜歡這種路，因它天晴起塵土，下雨有泥坑，現在走在上面，卻覺得格外親切，而且，它的土黃色多麼好看。

大片麥子已被割淨，零星的麥穗一定會有。那就撿點兒麥穗吧。朋友說。我說，在我老家河南 ，撿麥穗是一種很洋氣的叫法，我們那裡叫「遛麥子」。她驚喜道，我們那裡也是呀。

她是山西人。

就都笑。有過鄉村生活經驗的人總是能迅速對上某些暗號。

去收穫過的田裡撿漏，就叫做「遛」，按不成文的規矩，所有的田地，無論這片田地的主人是誰，無論你種的是麥子玉米紅薯花生，只要你已經收穫過了，別人就可以自由去遛，遛二茬甚至三茬，誰遛出來就歸誰。

「麥罷彎彎腰，不白走一遭。」遛麥子也上癮。我們不說話，只顧撿，一會兒就各撿了一大把，手滿得握不住方才停下。我這才發現靠裡的麥田很乾淨，只有田邊才有遺落的麥穗。為什麼呢？想了想，便也明白：收割機在田裡作業的同時還要翻茬，一茬壓著一茬翻，即使有麥子也會被翻進土裡。而對最邊緣的麥壟，翻茬時就不能再壓茬，才會留出這些麥穗來。

沿著田邊走著，便聊起很多往事。無目的閒扯，話題便似流水。她說，十來歲時，每到七月末八月初，就得和哥哥給半大個兒的玉米追肥，他挖坑，她撒肥料，哪怕穿著長袖衣服戴著帽子，胳膊和臉也會被刁鑽的玉米葉劃得紅腫疼痛。中秋過後是玉米收穫的時節，也有一番折磨：要在枯敗燥悶的玉米桿叢林裡找到玉米，掰下來，裝進塑膠編織袋中，拖到田邊。直接把玉米桿殺倒也不是不可以，只是在殺倒之後，再彎腰弓背地去掰玉米，則是另一種麻煩。又說起花生和紅薯用手刨其實很容易。花生仁的衣有的淺粉，有的大紅。花生仁卻都是白生生的。紅薯肉呢，有的白，有的黃。白的就只是白，黃的有黃色深，有的黃色淺。生花生和生紅薯看著是那麼不一樣，吃起來的口感卻有一點兒相通：都有一種鮮奶的甜腥。

我說了什麼呢？好像說了不少野菜。我說在我老家，野菜又叫地菜。像在這樣的地裡，仔細找去，麵條棵一年四季都有。不過還是春天最好吃，收麥子時的麵條棵就有些老了，開著紫花，結個圓圓的球，摳開後可以吃裡面的籽兒，我們都叫它大米桃。薺菜呢，是清明前最好吃。在樹蔭下的一些田埂上，總會有成片成片的薺菜，村裡人稱為薺菜窩子，這裡長的薺菜大而肥嫩。也不用挖，輕輕一拔就起來了，一會兒就能拔一大袋子。拎回去，晚上慢慢地整理乾淨，開水焯過，涼水過一遍，然後撈出來，把水分輕輕擠掉，團成翠綠的一團，第二天買點兒肉拌餃子 餡，鮮美無比。

走著走著，就看到了老婆指甲，又叫佛甲草——從老婆指甲到佛甲草，這跳躍性也夠強的。也看見了水蘿蔔棵，學名叫馬康草，長得很像是薺菜，卻比薺菜顯得壯大，所以又叫大薺菜，我老家那邊叫它水撲棱棵。它的做法和薺菜一樣，雖沒有薺菜那麼好吃，卻也是香的。小時候見奶奶用它做過窩窩，還念幾句童謠：

水撲棱棵，蒸窩窩。

有客來了，蓋上鍋。

為啥蓋上鍋？因為不想叫客人看見。因為不是正經飯食。因為怕人笑窮。

我還是喜歡叫它水撲棱棵。撲棱在我老家有舒展蓬勃之意，鳥撲棱著翅膀，樹木撲棱開枝條，都這麼說。類似於當下的網紅詞「支棱」。

說著笑著，感嘆著。離開了土地多年後，在這京城之東的通州，在大稿村的麥田邊，我們說起了故鄉。故鄉和故鄉不同，土地和土地卻是如此一樣：看著平淡無奇，似乎什麼都沒有，只有走進去才能明白，這裡面有一切。是的，有一切。