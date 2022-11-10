人們在樹上掛上年輕早逝的老師的照片，以茲紀念。（孫彤．攝影）

法國梧桐，應該是一種最不思鄉的樹木吧？它既不來自於法國，又不歸屬梧桐，名字原本就是一個莫須有的誤解，卻被大眾執著地稱呼。

住宅小區在東邊，遺址公園在西邊，分割二者的是一條名叫愛荷華的路，普通的水泥質地，算不得寬闊與冗長。狹窄的步行道旁，是一排成年的樹，法國梧桐樹。美洲和東方懸鈴木雜交而成的這種樹，沒有原產地，也就沒有故鄉，似乎適合任何的國度和土壤，生長得異常高大魁梧，以遮天蔽日的趨勢環抱著，把這條小路寵溺成了稀缺的林蔭道，與一旁隨處可見的棕櫚樹遙遙相望。

只有一棵樹沒有成材，碗口大小的樹幹，並不筆直地微微傾斜，是由於種植在出入口的緣故，影響了樹的根基？它的姿勢看起來有點怪異，不同於其餘同類伸出枝椏擁抱太陽，它將要傾倒的樣子，病懨懨的，而且，還穿著衣服。

作為一棵唯一穿衣服的樹，它顯然很另類。那是一件毛線編織的衣物，在樹的身上等同於人類的背心，雖然陳舊褪色，上面還一絲不苟點綴著徽章——玩具汽車和迷你相框。相框上的照片已經有些模糊了，依稀還能分辨出是一張笑臉，很燦爛很明亮，如同夏陽落下的斑駁光影。

毫無懸念地，我與你相遇，每一早，每一晚，已經有五年。五年間，世界在變，萬物在變，樹在變，我在變，唯獨你沒有變。

一年一度修剪枝椏的時候到了，高高支起的伐木車徘徊在街道上，巨大鋒利的電鋸的轟鳴聲響徹整個道路，法國梧桐樹茂密蓬亂的髪被理髮師修剪得齊整了，而穿衣服的小樹像是被剃了光頭，顯得空蕩蕩的。那些衣服上的裝飾搖搖欲墜，你的笑容如同風中搖曳的鈴鐺，一晃，又一晃。

有一種樹葉飄零的孤寂。怎麼就沒有了風景了呢？那些來看你的人呢？

我抬起手腕上的骨董手錶，想要記錄這個時辰，記住這棵樹可能傾倒的日子。手錶停滯了，我忘記給手錶上發條。老式的機械手錶，已經被世界拋棄，不是有人還出自固執的偏愛，手錶不會繼續露面工作。撥動旋轉按鈕，我想要把指針和日期找回來，卻撥反了，時間飛速地倒退，昨天，前天，或者是上個月，去年。

一年前。

那時候的你沒有如此孤單吧？還有這棵樹，至少有人陪伴。我和你和樹一樣，看到那個老者的身影。她經常端坐在這棵樹的旁邊，若有所思，若有所失。她雙手捧著一只咖啡 杯，嫋嫋升騰的熱氣遮蓋了她的臉，也遮擋了她的真實表情。我再次途經這棵樹，咖啡的熱氣已經消散，那張臉清晰了。其實並不算太老，也許比我大不了許多，只是麻木到沒有希望的表情讓她看起來衰老許多。

她有著一種置身於所有之外的漠然，沒有和途經身邊之人打招呼的意思，連一個細微的眼神交流也無。彷彿她的世界已經孤零零了，只剩下這棵穿衣服的樹。樹上的衣服經過風吹日曬，破舊了，褪色了，而她卻沒有替樹更換上新裝，可能是沒有力氣和精神。

只有偶爾的咳嗽聲還顯示她不是一棵樹。或許是這一聲聲的咳嗽阻擋了其他人走近她的腳步？那個眼睛看不見耳朵聽不見的病毒，不僅阻隔了人與人之間的距離，也把咳嗽和噴嚏變得危機重重。我也不自覺地又遠離了一點，祈禱她只是平常的過敏症狀，祈禱樹能夠淨化隨風而至的不明漂浮物。

兩年前。

那時她身邊還有人陪伴，一個同齡的老者，男人。兩個人低聲說話，像是在和你祕密交談，也像是各自喃喃自語。女人的髪是樹葉般的金黃，男人的頭上飛著雪，如同遠山山頂上的皚皚白雪。

這裡的橙子樹一年四季樹葉都是綠色的，如同不老的松柏和冬青，黃澄澄的果實也從春秋生長到冬夏，綿綿不絕。法國梧桐卻不被氣候和溫度所迷惑，好像自然而然知曉季節的更替。梧桐的樹皮一小塊一小塊地剝落，葉子也悄悄然變色了，綠色的葉子像個肥厚的手掌，很寬大，慢慢地變成紅褐色和金黃色，並且漸漸輕薄，直到一片片凋零到地上。

法國梧桐的葉子就這樣在空中飛舞著、旋轉著地落在坐在樹下的兩個老者身上，落在雪白的頭髮上，然後無聲落地。「梧桐一葉落，天下盡知秋」這樣的古詩詞我能夠念出，而他們感受的還有「落葉不更息，斷蓬無復歸」，折斷的不是蓬草，而是你，他們的兒子。

「不問梧桐幾時落，不問年華幾時休」，世間無奈，落葉無聲，樹的枝椏上第二年還會生長出新的葉子。同樣的部位同樣的樹葉，只是這一片卻不是那一片了。

三年前。

你還看到遺留下來的曾經屬於你的人和動物吧？和小樹一樣纖細的年輕女子和那條狗。女子給小樹裝飾衣服，溫柔得像是給你整理衣裝。女子真是明媚，一如燦爛的夏花，開放在法國梧桐旁的小花園裡。而那條狗也是同樣地活躍而充滿生機，牠威武而健壯，對所有經過的友善的或者是不友善的人，同樣熱情洋溢地打招呼。

有所謂「狗若其主」的說法，是說狗的形象和氣質是隨主人的，因為受到主人潛移默化的影響。你給我的印象就是這樣活力十足，奔跑起來如同草地上撒歡兒的小鹿。是的，就是小鹿，你長著一雙小鹿般的眼睛，又明亮又純淨，沒有被世界上的塵埃沾染。第一眼，總是看到你的那一口整齊的白牙齒，因為你總是笑著的，無論是對待你的學生，還是學生的家長。

那棵小樹可以瞭望你曾經的學校，就在那條名叫愛荷華的馬路另一邊，是南加州 碩果僅存的田園牧場式的中學，那曾是你夢想中的工作之地，因為你愛自然、愛植物、愛動物、愛人。祖籍英國，你像是所有英國人一樣，對於荒原有著異乎尋常的熱愛。你大學畢業之後，一路闖關到成為了這所學校的老師，最年輕的老師。學校擔負了你所有愛的幻想，一切顯得那麼美好，美好得不像是真實。所以，你用加倍的努力來使得自己配得上，你是生物老師，還是足球 教練，你組建了學校的女子足球隊。

從無到有的足球隊，起初就像那棵小樹，盈盈一握，弱不禁風。是你利用課餘時間不惜餘力地培育和澆灌，小樹漸漸成長，並且結出果子。這些成果至今還在學校的校史錄上，三年了沒有被打破記錄。就如法國梧桐三五成群連成一串兒的果實。別的樹木種子一旦成熟就會落地，而法國梧桐的果球成熟後，可以在樹上懸掛整個冬天都不會掉下來，如鈴鐺一般，因而別名叫懸鈴木。

四年前。

一群人手拉手圍成一個圈兒，一同在澆灌小樹，用的是淚水。我的女兒也在其中。

春天剛剛來了，一場料峭的春寒把整個溫暖給凍結了，甚至比冬天還冷。

你不在了，女子足球隊就此解散了，因為群龍無首。女孩子們聚集在一起，除了哭還是哭，哽咽著說你的一切往事：你開著自己的車載她們去體育場訓練，你鼓勵她們往前衝，你鼓勵她們跌倒了再爬起來，你鼓勵她們不要畏懼對手的強大。

你是不希望看到懦弱的。一個女孩子停止了哭泣，說從樹看到了你：如果你在這裡，你會怎麼辦？她們漸漸止住了眼淚，決定參加今晚的比賽，不能臨陣脫逃。

這一場的比賽樹應該也看到了吧？通明的燈火把整個草坪映照得透亮，這並不是一場勢均力敵的賽事，卻因為勇猛直前而顯得與眾不同，吶喊的加油聲震耳，女孩子們似讓你附了身，像你一樣奔跑、踢球。最終的結果已經不重要了，她們終於知道什麼叫做拚盡全力，雖敗猶榮。那一屆的女子足球隊成員當年高中畢業後，不約而同被心儀的大學錄取。

開出的花朵即使觀者看不見，又有何妨？你見過法國梧桐開花嗎？其實那些黃綠色的花一樣綻放，一樣美麗，只是因為樹木太高大而花朵太微小，樹下的人鮮少注意到。

五年前。

那一天，和任何的一天沒有什麼不同，都是樹木欣欣向榮綻放生命的每一天。你告別女友，告別狗，跨上你那輛嶄新的摩托車飛馳去工作。過了鄉間小路，過了高速公路，學校已經近在咫尺，學生近在眼前。忽然一瞬間，所有的一切都遠在天邊了。

你是為了避讓那一輛迎面而來拐彎的車，或者是為了避讓這一棵小樹，你與摩托車一同駛向了天際。

你與樹重疊，並永遠在了一起。

你有著與法國梧桐一樣筆直的身板，高大的身軀，雪白的皮膚，綠色葉子的眼眸。你的名字叫Kramer Gudgeon，停留在了二十六歲。

「梧桐沒有落果，一季無惆；少年不見白頭，一生無憂。」曾經掛在樹上的卡片，唯一的中文字，就出自我之手。你懂或者不懂，都亦隨風而逝。（寄自加州）