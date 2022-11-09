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民主黨再搶下關鍵一席 費特曼擊敗奧茲當選賓州參議員

紐約「紅潮」未現 霍楚當選州長 民主黨大獲全勝

雨夜聲

向明

這聲音

釘子樣凶險地

敲進夜的黑色胸膛

只有簷滴

粉身碎骨的在我耳邊

不斷地既呻吟又呼喊

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一次難忘的文學遠征

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