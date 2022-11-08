我是美國老司機（下）

1998年，我拿到了第一個正式的大學教授教職，從耶魯大學 的所在地紐黑文搬去密西西比州的牛津（可惜密西西比大學不是牛津大學），必須自己開大貨車，把幾十箱書連同一大堆家具雜物運過去。我仔細丈量好了所有物件加在一起的體積，從Ryder卡車租賃公司租了一輛次大型號的貨櫃車。物品搬進貨櫃的空間恰好塞滿，心中暗喜。但一上路我才知道糟了：我只算準了體積，根本沒想到過重量的問題——百餘箱超重的書加上其他器物，幾乎要把貨車壓垮。我在高速公路上的行車速度只能在每小時三十至四十英里的範圍，還搖搖晃晃的；要是加快一點，就會搖到頭暈，感覺隨時都會傾覆。就這樣我始終開在最右的車道，從康州晃晃悠悠進了賓州，這時警車適時出現，把我逼到了路肩。警察正告我：高速公路就是要開快車的，不是只會罰超速的車，也會罰過於低速的車，因為低速同樣危險，後面的車會隨時撞上來。我只好駛出高速路，打電話給Ryder重新換來一輛最大型號的貨櫃車，然後雇了三五個身強力壯的黑人兄弟，幫我把所有的物品從次大號的那輛搬進最大號的那輛。在美國，用普通駕照 就可以開任何大小的貨車，但對我不啻是巨大的考驗。至少，神經的緊繃度加大了無數倍：我必須從兩側的後視鏡裡確認輪子始終壓在車道的線內；只要稍微偏到左邊或右邊的車道，很可能就會釀成車禍。好不容易三天後總算抵達目的地。最後，要從一條小巷裡倒車，讓車尾從私家車道停到租房的車庫跟前，就花了我半小時——其間不慎壓到邊上的草地，就算不了什麼大事了。

在此之前，我駕駛過的最大型汽車是十二人座的廂型車。1996年，我載著台灣作家陳若曦、廖輝英、林煥彰……，中國詩人芒克、唐曉渡、嚴力……，從波士頓開到紐約，路上險象環生——不是衝上高速公路的分隔島，就是擦撞路邊的人行道。領隊的B兄卻精闢評論道：「有驚無險！」另忘了是誰評點道：真有個三長兩短的話，華文文學界的損失就太大了。這話我之前也聽過一次，那次我開車載著中國詩人作家北島、徐曉鶴等從紐約前往普林斯頓。他們擠在我買的第一輛簡樸的銀灰色小車裡——二手的日產Sentra，手排檔，沒有冷氣，大家都一起忍受濕熱。

我首次獨自一人長途駕車，就是1990年的暑假開著這輛Sentra從科羅拉多州開往明尼蘇達州的森林湖中文學校。途中在奧馬哈的立體交叉道上被撲面而來的幾十種道路指示牌迷失得暈頭轉向。到了內布拉斯加州 的荒漠裡，高溫更是難以承受的酷刑。我打開車窗，把左腳伸到車外迎接熱風的吹拂——還要保證騰出的這隻腳不需要去踩手排檔的離合器——那必須是，前路暢通無阻！（下）