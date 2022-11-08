黑男孩和他媽媽、妹妹半途成為我家雞群成員時，我一開始還分辨不出他的性別。他媽媽護著兩隻毛球孩子東躲西藏，可憐得慌。早來的母雞們和大公雞按傳統齊齊給他們娘仨顏色看，他們被欺負得毫無還手之力。送他們給我的姊說，這就是Pecking Order。換成人來說，那就是所謂「階級」劃分了。

低眉順眼的娘仨慢慢被雞群接受了，兩隻小毛球慢慢長大，分出男女來。黑女孩比媽媽還漂亮，雞冠子開始變紅時立刻成為大公雞金黃的寵兒。黑男孩個子比他妹妹大很多，發育跟上後有了一身油亮的羽翼和漂亮的公雞冠，不過還不懂事，只知使勁地吃。那個時期雞群社會平安無事。

黑男孩性成熟後，麻煩開始了。傻乎乎的他斜眼看母雞，完全沒有如何先得母雞心的意識和技巧，就開始毛手毛腳地霸王硬上弓動作起來。結果是從未得逞，還鬧得母雞們見他就煩。母雞實在躲逃不及時，下面的尾部一低加擡頭挺胸，上得腰背的他還沒站穩就出溜滑下，站直了的母雞轉身怒目狠啄黑男孩一口。黑男孩難堪啊。不知不覺中這幫母雞皆成為大公雞金黃的忠粉，連那兩隻只有普通母雞一半大的北京 矮腳雞也不讓黑男孩近身，凶凶地示威。黑男孩知道這群母雞對他無愛，但春心不死，騷擾不斷。

剛開始那陣，金黃實際上是沒把黑男孩當回事的，到眼裡沙子進多了，金黃就跳起來大打出手。黑男孩被追到絕地時，只好撲翅飛過鐵絲網腰牆，落到牆外，隔望雞舍。我若剛好在場看不過眼，就打開雞舍門讓他回到雞舍裡來，可只要我一轉身，金黃就故技重施，幾個來回，黑男孩就被逼成了失樂園的流浪漢。

好在黑男孩不笨，他在天黑前會找好角度先飛到雞舍屋頂，再移步去旁邊那棵樹上的粗枝，抓緊粗枝就懸睡於上，還聽得見雞舍裡的所有動靜，就像沒離家一樣。

黑男孩沒有衝入雞舍跟金黃決鬥去爭奪母雞交配權的勇氣，造反精神和熱血種類與他不沾邊，他是那種以雞舍為軸心，吃睡不離一丈遠，癡望母雞們的荷爾蒙不滅的傻情種，哪怕他已經跟金黃一樣強壯。他的日子就這樣傻過著。

我和先生討論應該怎麼處理黑男孩的事。

童子雞黑男孩熬過冬天寒冷夜晚，春來他花癡不改而且還更厲害。但我又真心不忍，下不了手去革他的命。前幾天無意中發現，他胸前羽毛中居然冒出一大包塊，髒兮兮的有鵝蛋大小。怪不得最近見他瘦了還羽毛紛亂。再過幾天又發現他胸前那個包塊懸有鬆脫跡象，當時我鬆了口氣。要檢查那個包塊必須抓住他，不是獸醫的我怕嚇著他，更怕嚇著我自己。我肯定不敢細看那包塊，更不敢一把拽下來的。那天還想，不管是他身體出了問題，還是黃鼠狼或野貓在他身上造了孽，童子雞素質不錯，應該能很快恢復健康的。

清晨去餵食時，他會顛顛小跑來迎我，走到跟前，他繞到我身後像隻羞怯的小狗。我會先給他一些食物再進雞舍去抛灑雞食。儘管我待他特殊，他依然不讓我近身摸他一把。每天序曲如此重複，想來我們之間有種小小的默契。

數日前我們出海釣魚回來，在屋後清洗台上沖洗刮鱗，十來條魚夠得收拾。正忙著，隱約聽到雞們亂叫聲傳來，聲音有驚嚇意。側耳再聽，雞聲亂。

想起某天在雞舍旁小菜園子裡除草時，曾聽過金黃怪異一哼，擠出一串我從未聽過的滑稽胸音，抬頭望見全體母雞們都僵站，齊頭朝林中那邊。順他們的視線我也聚焦定睛，幾秒鐘後有窸窸窣窣腳步聲傳來，一頂藍太陽帽在小道樹叢中閃過，原來是那位討厭鄰居又要穿過林子去海灣遛狗了。當時我還啞笑：大公雞金黃居然分辨得出人的善惡，可能她曾驚嚇過雞們，金黃記得，會報警呢。

把小故事及猜測說出口後，正在剖魚的老公便脫下手套洗手，繞過樹叢後的小道上行去雞舍查看。幾分鐘後他原路返回，說是黑男孩被負鼠夾子給夾住了！

這下驚得我趕緊回屋換鞋，快步去看到底是怎麼回事。

果然，負鼠夾子上夾住的不是第九隻負鼠，而是可憐的黑男孩。我用比雞們還大的嗓門緊張地喚老公，要他從夾子上取下黑男孩。只見黑男孩雙翅下塌，身體看上去比平常大了不少。他是被負鼠夾子裡的半截蘋果誘餌迷惑，伸長脖子去啄食時中招的。這種夾子對付那些從澳洲 移民過來的害物非常有效，負鼠自從尋到我菜園子後，糟蹋了我很多黃瓜和絲瓜，疫情 期間蔬菜寶貴，請人安裝的夾子很快還了菜園子安寧。誰會料到輪到黑男孩以這種絕決方式結束他的流浪生涯？

老公取下黑男孩後，我說不要讓雞舍裡的雞們看見。他回頭看看雞群，說：

「他們平時都不喜歡他的呀！」

我說，把他埋了吧，埋在果樹下。

雞舍裡的雞群安靜下來，面無表情地在遠牆根走動啄食，好像什麼都沒發生過那樣。不過我知道他們一定看到黑男孩的掙扎了，那種驚嚇、那種驚叫不知會在他們記憶中存留多久？

此後，去雞舍餵食的我卻還是希望看見那隻童子雞的身影，笑他整天在雞舍牆外轉悠晃蕩。奇怪，外面廣闊樹林草地裡各種美味野食對他似乎沒有吸引力，他不知心裡只有牆内的老母雞小母雞的他是多麼滑稽？

再也見不到大公雞金黃吃飽後立刻衝到牆邊，向那隻牆外的年輕雄性聳肩擴翅示威，踩著鬥牛士音樂節拍與黑男孩隔牆來回走幾遭的可笑場景。

我默默地對金黃說，母雞們現在都是你的了。（寄自紐西蘭）