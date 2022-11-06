吳孟芸∕圖

媽媽

我拿著個招牌折椅，背了個包進來廢城看媽媽。走廊上有不少廢城居民有意識或無意識地坐著輪椅上，或動或靜。值班護士按室派著藥，西裔清潔女工挨著間打掃，地上放了個黃三角牌「地滑小心」。地板塗著光可鑑人的亮光漆，給人一種強迫的希望感。走廊的右邊有衛浴間，左邊是鍋爐間。牆壁上有幅水彩畫掛著，畫的是田園景物，一棟田間小屋，前景是綠油油的青草，屋子後面是影影綽綽的樹林，上方懸的是蔚藍的天，有幾縷白雲飄著。一切都很平靜美好。我思緒隨著畫裡的白雲飛著，視線卻不小心地掉入了一個三角形的破洞——雲天交會處有一塊煞風景的二十五分硬幣大小的洞。它突兀地顯露出畫框的木質部，似乎告訴我，生命的畫布下面藏著粗糙的殘酷。

我走到了工作站，轉個彎後走進了母親的寢室，母親坐在床上發呆。

我把白板、板擦、簽字筆拿出來，寫著：「媽媽，你睡得好嗎？」媽媽一個個字念出，說，睡得好。我再寫著：「媽媽，你有吃早餐嗎？」她瞇著眼睛費勁地看，那是我從小就熟悉的動作。她口中卻念著我第一個問題：「媽媽，你睡得好嗎？」唉！我不能偷懶，因為媽媽的腦子已經沒有一個對話語境，每一次都是從頭來。我只好擦掉了第一條句子，只留下問早餐的句子。媽媽開始又一個字一個字念著，念到「餐」時她又卡住了，她不認識這個字了。我把「餐」改成了「飯」，媽媽重複了念讀後卻回答：「什麼早飯？誰給我吃？」她手指著空空如也的桌面，只有一杯冷茶，裡面泡著立頓紅茶包。我問室友可樂女士，她今天腦力不錯，我進來的時候她有打招呼叫我名字，所以她今天的話有可信度。可樂女士告訴我媽媽吃過了，而且吃得不少。我瞭解了實情：媽媽忘了，對她來說沒有早上、中午、晚上，她只有眼前的五秒鐘，桌上空的就是沒有。

我放棄了噓寒問暖，因為媽媽沒辦法回答。我覺得自己好像希臘神話裡推石頭到山頂，石頭卻又滾下來的薛西弗斯。我也試著寫著告訴媽媽我的名字，還有媽媽自己的名字和所有家人的名字，媽媽在十一點五分記得，但是到十一點五分五秒就忘了。我想了一下，名字在媽媽的這個階段也不重要了，她的生命已簡化到「存在∕寂滅」的二元化了。我也想著，媽媽只有五秒的記憶，我每天來、隔日來、隔周來……，對她來說有什麼差別？那一塊才推上山坡的石頭，不都會馬上滾回原處嗎？我的存在只能滿足她眼前的片刻，但片刻稍縱即逝。所以實際上是她在陪我，幫我建構她身後的回憶。

帶白板的原因是因為語言已經變成一個只能單方面溝通的工具，只有她講我聽。我和媽媽溝通的最佳模式演變成了我先在白板上寫我要表達的句子，然後給媽媽看，媽媽再用講話回應著。沒用白板之前，我曾嘗試著和媽媽像常人一般地對談，但是媽媽腦力和耳力退化得太多了，我的一句話到了媽媽耳中不是全軍覆沒，就是被徹底錯聽，結果每每都用嘶吼來結束對話。我努力地想了一陣子對策，因為媽媽的識字能力似乎還存在著，我決定用白板試試看。這個嘗試成功了，我好像在荊棘中赤著腳走出了一條路，這個來時路可是一步一血印。

我整理一下媽媽的內務，把乾淨衣服放到衣櫃，髒衣服從洗衣籃取出，放到我的百寶囊中拿回家洗。我接著動腦筋想一些可以讓媽媽動動腦的活動，讓媽媽的腦能有輸出。我先試著簡單的加法「1＋1＝」結果媽媽把加號認成了十，等號認成了二，這嘗試以失敗吿終。我寫了「一二三四」讓媽媽照著寫，這次不錯，只有四最後忘了關門變成了開口四。媽媽一向愛打牌，我開始用「中發白」「清一色」「對對糊」「大三元」等詞讓媽媽依樣畫葫蘆。我避著沒有用「大四喜」，因為那是不吉利的牌，聽說胡到的人會身世飄零。照抄這些麻將詞語，媽媽的成功率不差，畢竟那曾是她人生中最大的嗜好。我又畫了一些花、樹、狗、魚，媽媽也都認得出。今天天氣好，我畫了顆太陽，媽媽的抽象認知也沒失去，她認了出來。當媽媽講出太陽時，我想起了孩提時媽媽講的〈北風與太陽〉的床邊故事，我記得我好愛聽，常抱著那本書睡著，夢裡北風呼呼地吹，太陽卻和煦地曬著我。

媽媽字寫多了，又想歇著，我侍候她躺下。她似乎睡著了，但眼皮卻一陣一陣地打開看我還在不在，就像我孩提時用腳跨在她肚皮上睡午覺，她只要一動我就醒的賴皮與依戀。

我看著媽媽睡著，回想著兩年前大疫時的慘狀。廢城當時完全門禁，好在媽媽的床靠窗，我就隔著玻璃來看她，想用白板寫字來溝通，但畢竟距離太遠，她完全看不到上面的字。我請裡面的社工蘿莉塔安排視訊，通了以後，她將平板給媽媽。媽媽已不能看懂，她認不出視頻中的人是我，以為是小蘿莉要她看一個陌生人的錄影帶，就不高興地塞回給小蘿莉說：「沒事叫我看這個無聊人，我不看！」我在另一端真是哭笑不得，徹底了解咫尺天涯的現世版，恨死了這場瘟疫！

媽媽醒來了，她自己費力地抓著床邊扶手坐起來，我刻意忍著不幫她。媽媽從枕頭底下拿出一綑紙巾，她喜歡把一大堆浴室的紙巾拿出來藏著，等到想起來時就撕成一塊塊的正方形，然後用手掌碾平，再在吃飯檯子上拍平它，最後放到助行器的中間的小盒子中，整個過程像一種儀式也像工廠的生產線。她其實沒有必要去拍它，沒有人會去計較這張紙巾平整與否，而且室友可樂女士愛睡覺，會打擾到她的美夢。廢城裡的人也只有夢了。我打斷了媽媽的拍擊，用食指放嘴前噓著，提示她這行為太吵了。媽媽這次意會了，但我知道她馬上會再拍擊，我在時就一直打斷她，做個監督媽媽摺紙的薛西弗斯。

瑪麗亞把午飯送來了，主餐是雞肉義大利 短麵，旁邊有青菜沙拉、牛奶 、果汁、熱水和茶包，和一盒香草冰淇淋。每個東西上面都有個塑膠蓋子，我把每個蓋子都打開了，茶包也放到熱水杯中。冰淇淋不同，它沒有塑膠蓋，上面是一個長著一只小耳朵的紙蓋子，只要揪著小耳朵拉就可以掀開它。我正準備拿來開時，媽媽一下就拿了過去，她愛甜食，她每次都從甜點開始進攻。她試著想開盒蓋卻有點吃力，我仍然忍著不幫她，我要她用腦。她順著盒緣，找不到著力點，奮鬥了半分鐘，有點煩躁的樣子。我想著「很好！」她有達成目的的欲望。最後她總算找到了紙蓋耳朵，掀開了它，我替她喝采！我正要把湯匙遞給她，她竟舉起了冰淇淋到嘴邊欲飲。我苦笑著把湯匙交給了她，她卻把冰淇淋遞給我，媽媽說：「東西很多，你幫我吃一些。」我不能碰她的食物，因為廢城的醫務人員有一直記錄她的進食狀況，這是她的生命數據的一部分，我不能讓他們誤判。這些當然無法解釋給媽媽聽，我也不能一直做個五秒鐘就拒食一次的薛西弗斯，我看著媽媽從來不碰一口的冷牛奶，為了惜物，我就拿過來說：「我喜歡喝牛奶。」這時我突然想到了一個親情宿命的對偶性：我記得媽媽說她是用人乳奶大我，長大的我陪她在廢城裡走這人生的最後一百公尺，她還是用牛奶來哺育著我，這讓我有點鼻酸。

媽媽看我的嘴有陪著她一起動，她滿意些了。她的主打仍回到香草冰淇淋，三兩下就吃了見底。同時我把雞肉和麵舀在湯匙內送到她嘴裡，她順從地吃了。我想著小時候我被餵食時是什麼光景？有沒有給她添過麻煩？她從來沒說過，我希望我是好帶的小孩。她吃了第一口，忙著說：「我不想吃了，飽了。」我等著她，沒急著餵第二口。她這時開始玩弄桌上的空器皿，拿起冰淇淋空盒，以為是新食物，看了是空的，把它從右邊移到左邊。我知道她還餓著，在找食物，我想要她吃一點青菜，她從不肯碰青菜，「三日不見青，肚子裡冒火星。」這可是她從小哄我吃青菜的話啊！怎麼自己反而食言了呢？我混了一點沙拉、雞肉到我湯匙內，送到他嘴邊，講著小時候聽到的口訣，不過媽媽也聽不到，我只是想重溫過去的歲月。她沒說什麼只順從地吃了下去。這時她又到左邊拿起了冰淇淋盒，自言自語說：「這什麼？」她又發現了是空的，於是又把它從左邊移到了右邊，這時我的第三湯匙也準備好了……就這樣主餐在她偶爾的「我不想吃了！」「不好吃，太乾。」「我不吃了！」的推辭中斷斷續續地進行，也吃了一半了。

媽媽又想睡了，我幫她擦了嘴，她舒服地躺平了。我抱了抱她說：「媽媽，明天見！」她叫我再坐五分鐘，我依著做了。五分鐘後，我折起了椅子，背起了百寶囊，她仍然叫我再陪她五分鐘，這次我沒有照著做逕自走了。走出房間時，我看到媽媽的室友可樂女士睡著了，她桌上有半瓶沒喝完的健怡可樂，瓶蓋還在，氣泡還保著，就像她人生的餘氣，睡醒了她會再繼續喝，過完這個人生。（下）（寄自加州 ）