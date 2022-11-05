吳孟芸∕圖

笑羅漢

我每次進出都經過一個出入檢查站，先在那檢查我有沒有戴Ｎ95口罩 、量體溫和回答一些關於疫情 的個人資料。守著出入站的是一個印度年輕人，我叫他小兄弟。櫃檯上有一本進出登記本，上面是日期、進出時間、體溫、訪客、被訪者和一些疫情相關的是非題。

「華氏97.3度」我用牆上的零接觸體溫計量完了體溫，一切正常，正想簽到時，一位六尺多的白人壯漢在我前面，他一邊拿著筆，一邊讀著紀錄本上面的字句，他就這麼拖了五分鐘。我以為他可能是個歐洲人，所以英文不在行，於是我走向前去問有沒有我可以幫忙的地方。他卻正眼都不看我，自顧自地讀著本子，不時發出「嘻嘻」的笑聲。我知道有些不對勁了，跑去和小兄弟講了一聲，小兄弟也不訝異，一副認識壯漢的感覺，他從櫃檯後走了出來，站到壯漢前面，扶起他的頭，正視他的眼睛，比了一些手勢，壯漢順從地放下了筆，闔上了登記簿，口裡仍不停發出嘻嘻的聲音，然後踱到後面空曠的地方打著圈。我這才曉得他也是廢城的住戶。我打量著他：六尺多高，蓄平頭，額上兩三條深深的皺紋，粗壯的手臂上體毛旺盛，眼神是無邪的溫和。

我打開登記簿，要找一個空白處簽到，發現壯漢已經在訪客地方簽了十來個，都是「羅漢」（Lohan）。我簽到最後一個羅漢的下一排，是他疊羅漢的最下層。這時小兄弟回來了，他告訴我，這個大漢才四十多歲，生了不知什麼病之後，腦子傻了、耳朵也聾了，見人只會傻笑。

霹靂媽

我今天推著媽媽到大餐廳遛遛，看到有位老太太也坐在輪椅上，她看人的眼睛時而溫和，時而嚴峻；嘴上時而咆哮，時而條理慢敍，我叫她「霹靂媽」。她講的是西班牙話，是個墨西哥人。這邊有幾位西裔工作人員，她也能和她們對談。

工作人員瑪麗亞給了霹靂媽一個舊洋娃娃。那是之前的老人走了之後，但娃娃帶不走，就等著下一個人認養。霹靂媽憐惜地抱著洋娃娃，她眉頭的結鬆開了，這個洋娃娃似乎讓她記起了她還是少婦的年月，女兒周身的奶香味、女兒舞動著的小小四肢、餓時哇哇霸道不已的哭聲……她親著洋娃娃斑駁的臉龐，想起嬰兒的爸爸、她的丈夫，她在慶典認識的那個英俊小伙子；姆媽那天幫她縫製的露肩連身裙、爸爸彈著吉他，那是Día de Muertos亡靈節……但，爸爸、媽媽、丈夫在哪裡？這裡不是她家，她的家呢？

「爸爸！媽媽！老公！你們在哪裡？」霹靂媽呼喊著，「這裡的人我都不認識！我不要待在這裡，我要回家！」她咆哮著。「小囡，媽媽在這裡，妳餓了嗎？」她突然笑著解開了自己上衣，掏出了皺癟的乳房，把乾涸的奶頭塞入了洋娃娃嘴裡。瑪麗亞看到後趕快阻擋她，幫她把衣服穿好，然後推著她回她自己的房間。而霹靂媽一路喊著「爸爸、媽媽」，洋娃娃在混亂中掉到了地上，我過去撿起了它。媽媽在輪椅上以為我要離開，一把抓著我的手，死緊死緊地，嘴裡嚷著：「兒子，你不要走！」我只好推著媽媽的輪椅，娃娃先給媽媽抱著。我們一起推到了霹靂媽的病房，我要從媽媽手上拿回娃娃，還給霹靂媽，媽媽此時竟然不肯放掉洋娃娃。

這時瑪麗亞安撫好霹靂媽上了床，老人安靜了下來。瑪麗亞看到我媽媽貼著霹靂媽的娃娃的快樂神情，她拍了拍我說：「沒關係，這娃娃就給媽媽吧，反正這裡很多老人離開，一大堆洋娃娃孤兒待認領，我會再找一個給霹靂媽的。」我死心眼地說：「不可以，這娃娃是霹靂媽的！我趁媽媽睡著了再拿走還給她。」瑪麗亞看著我，好像又看到一個廢城未來的住客。

固執如石頭的我後來逮到機會把娃娃還給了霹靂媽，但那是過了一陣子之後了。霹靂媽病情更嚴重了，洋娃娃被她扔到床下，她不定時地叫著「爸爸！媽媽！」句尾是滲入到我骨髓腦液深處的一聲「啊——」她的嘶吼像是剛從一個惡夢裡醒來，卻發現自己仍在另一個惡夢中，那種憤怒與絕望。我在夜半夢裡都似乎還能聽到，然後全身冷汗地醒來。還好，我不在另一個醒不來的惡夢裡。

椅子人

椅子人照字面直譯是chairman，是主席的意思，可是他不是主席，他有這個綽號的原因，是因為每次看到他時，他都隨身帶了一把椅子，椅子永不離身。他有時會因為廢城的頹敗、自己的無能無力而急躁地自言自語，或小聲地罵一些粗魯的話。他有時快樂會自己傻笑，人家以為他情緒失調；有時悲傷會躲起來一個人哭泣，偷偷地拭著淚。

他不是廢城裡的住客，他就是我。

廢城裡的椅子都是用實心實料的硬木頭做的，可能怕老人、病人抓個不牢會摔跤，所以椅子都做得很厚重。我曾試著搬過一把到媽媽的房間，力氣不小的我氣喘吁吁地累出了一身汗。所以我現在隨手都帶著把小折疊椅。有一次我忘了戴口罩，只得向社工小女生蘿莉塔要口罩，她開玩笑地叫我「椅子人」，我才發現我的裝備已經變成了我的綽號，我已是廢城景觀的一部分。

其實我不是光攜帶著一把椅子，我出母親任務時準備得很齊全。我背著一個灰色大背包，它是個百寶囊，裡面有修指甲用品全套：隨時看著媽媽的手腳指甲，一旦長了就當場幫她剪。有乾濕紙巾各一盒：剪指甲時我順便用濕巾擦拭指間然後用乾的抹掉水分。有一把梳子：媽媽愛漂亮，帶她出來遛遛時，她隨時要梳子梳頭。有紙尿布一片：因為媽媽在外面時常會趁我最忙時說她肚子痛或尿急要去廁所。有媽媽的換洗衣物和待洗衣物。廢城雖也有洗衣部，但是送洗後很容易找不到，所以我要求由我自己洗。有一片白板、一個板擦、各色簽字筆：這是我和媽媽寫字溝通的工具。有一瓶洗手液、一副口罩：自從大疫開始後，這兩樣東西就賴著不走，成了我袋子的永久公民。偶爾有幾瓶健怡可樂：這是慰問可樂女士的贈品。三不五時也有幾本我看過的雜誌，送給法國仕女，讓她在去巴黎的地鐵 上可以打發時間。這麼齊全的項目不是一蹴而就的，而是每次發現不足後逐漸周備的，還好我的背包夠大。

我也注意過還有沒有其他的椅子人，到目前為止好像只有我一個。我納悶其他家屬怎麼處理「坐」的問題？他們都站著嗎？我覺得自己是稀有物種。（中）（寄自加州）