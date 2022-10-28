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我們與槍的距離／槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

參院共和黨報告：新冠病毒最可能是中國實驗室外洩

恍如隔世——致敬瘂弦先生

（華章）馮玉

題記：疫情阻隔，與瘂公三載未見。前日攜《華章》剪報登門叩訪，瘂公親迎。隔著柵欄，瘂公一聲「恍如隔世」之感慨，令人淚目。

隔著柵欄門

您緩緩向我走來

初秋的天空格外澄澈

午後的陽光　給您披上

一襲耀眼的漢氅

您的微笑依然慈祥

您的聲音依然洪亮

「恍如隔世啊！」

您這一朗聲感嘆

藴藉了多少思緒與感慨

久違的瘂公啊  您清癯的身影

略顯蹣跚的步伐

和這句「恍如隔世」

讓我瞬間也陷入

恍如隔世的惆悵

是啊　恍如隔世

上次見到您還是在三年前

詩歌節前的小聚上

那時還沒有新冠疫情

沒有口罩，沒有社交距離

我們坐在餐桌旁盡情聊天

盡情大笑

您神采飛揚 妙語如珠

回顧文壇掌故

戲說故鄉詩友

如數家珍　滔滔不絕

幽默的話語

捲起陣陣歡樂的浪花

聊起老輩人恪守誠信

您憶起外公藥鋪那副對聯

「但願世間人無病

何妨架上藥生塵」

大家感動得連聲贊嘆

善良，是故鄉老中醫的牌匾

聊起詩人的浪漫

您用洪亮的聲音

朗誦起南陽詩友的句子

「走著　吻著

晚風　把河裡的星星

吹得叮噹作響…… 」

聊起大陸對台灣同胞的牽掛

您還記得小學課本裡的詩句

「台灣糖，甜津津

甜在嘴裡痛在心

中日一戰清軍敗

從此台灣歸日本……」

恍如隔世

久違的柵欄木門

多少次來這裡接您

去參加《華章》工作餐聚

參加加華筆會、詩詞學會活動

只要有您在場

現場就充滿文情雅趣與歡聲笑語

那次「創世紀」詩人來溫「相見歡」

您告訴我：詩人未到，輿論先行

您親自編寫審定《華章特刊》

作為得力助手

我得到您悉心指點與教誨

也獲得您親切鼓勵與贊許

而我則領略到

《聯合報》副刊總編的

大將風度與神采

在年末的工作餐聚上

成為您欽點的學會主任秘書

恍如隔世啊

突如其來的疫情　給人類

按下暫停鍵

師友難聚　故土難回

三年後再次相見

您的腳步已不再敏捷

我的鬢角也已霜痕斑斑

恍如隔世

若七月的砧聲回歸

若今晨英吉利海灣的一輪紅日升起

油然記憶的斑斕

在深深的祝福裡

光鮮如洗

2022年8月15日

（馮玉，詩人，詩文作品發表於海內外多種報刊雜誌並收入多種選集。現任加拿大華人文學學會秘書長，《華章》編委，並擔任加拿大大華筆會會長、加拿大中華詩詞學會副會長，文學副刊《菲莎文萃》、網刊《加華文苑》主編。）

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羈絆（二八）

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