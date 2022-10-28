恍如隔世——致敬瘂弦先生
題記：疫情阻隔，與瘂公三載未見。前日攜《華章》剪報登門叩訪，瘂公親迎。隔著柵欄，瘂公一聲「恍如隔世」之感慨，令人淚目。
隔著柵欄門
您緩緩向我走來
初秋的天空格外澄澈
午後的陽光 給您披上
一襲耀眼的漢氅
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您的微笑依然慈祥
您的聲音依然洪亮
「恍如隔世啊！」
您這一朗聲感嘆
藴藉了多少思緒與感慨
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久違的瘂公啊 您清癯的身影
略顯蹣跚的步伐
和這句「恍如隔世」
讓我瞬間也陷入
恍如隔世的惆悵
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是啊 恍如隔世
上次見到您還是在三年前
詩歌節前的小聚上
那時還沒有新冠疫情
沒有口罩，沒有社交距離
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我們坐在餐桌旁盡情聊天
盡情大笑
您神采飛揚 妙語如珠
回顧文壇掌故
戲說故鄉詩友
如數家珍 滔滔不絕
幽默的話語
捲起陣陣歡樂的浪花
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聊起老輩人恪守誠信
您憶起外公藥鋪那副對聯
「但願世間人無病
何妨架上藥生塵」
大家感動得連聲贊嘆
善良，是故鄉老中醫的牌匾
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聊起詩人的浪漫
您用洪亮的聲音
朗誦起南陽詩友的句子
「走著 吻著
晚風 把河裡的星星
吹得叮噹作響…… 」
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聊起大陸對台灣同胞的牽掛
您還記得小學課本裡的詩句
「台灣糖，甜津津
甜在嘴裡痛在心
中日一戰清軍敗
從此台灣歸日本……」
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恍如隔世
久違的柵欄木門
多少次來這裡接您
去參加《華章》工作餐聚
參加加華筆會、詩詞學會活動
只要有您在場
現場就充滿文情雅趣與歡聲笑語
●
那次「創世紀」詩人來溫「相見歡」
您告訴我：詩人未到，輿論先行
您親自編寫審定《華章特刊》
作為得力助手
我得到您悉心指點與教誨
也獲得您親切鼓勵與贊許
而我則領略到
《聯合報》副刊總編的
大將風度與神采
在年末的工作餐聚上
成為您欽點的學會主任秘書
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恍如隔世啊
突如其來的疫情 給人類
按下暫停鍵
師友難聚 故土難回
三年後再次相見
您的腳步已不再敏捷
我的鬢角也已霜痕斑斑
●
恍如隔世
若七月的砧聲回歸
若今晨英吉利海灣的一輪紅日升起
油然記憶的斑斕
在深深的祝福裡
光鮮如洗
2022年8月15日
（馮玉，詩人，詩文作品發表於海內外多種報刊雜誌並收入多種選集。現任加拿大華人文學學會秘書長，《華章》編委，並擔任加拿大大華筆會會長、加拿大中華詩詞學會副會長，文學副刊《菲莎文萃》、網刊《加華文苑》主編。）
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