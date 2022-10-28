恍如隔世——致敬瘂弦先生

題記：疫情阻隔，與瘂公三載未見。前日攜《華章》剪報登門叩訪，瘂公親迎。隔著柵欄，瘂公一聲「恍如隔世」之感慨，令人淚目。

隔著柵欄門

您緩緩向我走來

初秋的天空格外澄澈

午後的陽光 給您披上

一襲耀眼的漢氅

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您的微笑依然慈祥

您的聲音依然洪亮

「恍如隔世啊！」

您這一朗聲感嘆

藴藉了多少思緒與感慨

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久違的瘂公啊 您清癯的身影

略顯蹣跚的步伐

和這句「恍如隔世」

讓我瞬間也陷入

恍如隔世的惆悵

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是啊 恍如隔世

上次見到您還是在三年前

詩歌節前的小聚上

那時還沒有新冠疫情

沒有口罩，沒有社交距離

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我們坐在餐桌旁盡情聊天

盡情大笑

您神采飛揚 妙語如珠

回顧文壇掌故

戲說故鄉詩友

如數家珍 滔滔不絕

幽默的話語

捲起陣陣歡樂的浪花

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聊起老輩人恪守誠信

您憶起外公藥鋪那副對聯

「但願世間人無病

何妨架上藥生塵」

大家感動得連聲贊嘆

善良，是故鄉老中醫的牌匾

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聊起詩人的浪漫

您用洪亮的聲音

朗誦起南陽詩友的句子

「走著 吻著

晚風 把河裡的星星

吹得叮噹作響…… 」

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聊起大陸對台灣同胞的牽掛

您還記得小學課本裡的詩句

「台灣糖，甜津津

甜在嘴裡痛在心

中日一戰清軍敗

從此台灣歸日本……」

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恍如隔世

久違的柵欄木門

多少次來這裡接您

去參加《華章》工作餐聚

參加加華筆會、詩詞學會活動

只要有您在場

現場就充滿文情雅趣與歡聲笑語

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那次「創世紀」詩人來溫「相見歡」

您告訴我：詩人未到，輿論先行

您親自編寫審定《華章特刊》

作為得力助手

我得到您悉心指點與教誨

也獲得您親切鼓勵與贊許

而我則領略到

《聯合報》副刊總編的

大將風度與神采

在年末的工作餐聚上

成為您欽點的學會主任秘書

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恍如隔世啊

突如其來的疫情 給人類

按下暫停鍵

師友難聚 故土難回

三年後再次相見

您的腳步已不再敏捷

我的鬢角也已霜痕斑斑

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恍如隔世

若七月的砧聲回歸

若今晨英吉利海灣的一輪紅日升起

油然記憶的斑斕

在深深的祝福裡

光鮮如洗

2022年8月15日

（馮玉，詩人，詩文作品發表於海內外多種報刊雜誌並收入多種選集。現任加拿大華人文學學會秘書長，《華章》編委，並擔任加拿大大華筆會會長、加拿大中華詩詞學會副會長，文學副刊《菲莎文萃》、網刊《加華文苑》主編。）