編者按：本文係作者章邁所著有關詩人洛夫最後二十年在海外生活、創作和文學活動的紀錄。詩人洛夫猶如晚霞在落幕的最後一刻，以其凝聚一生的輝煌，純靜而又圓潤，溫和而又熱烈，萬道霞光遍照大地，然後靜靜地落下帷幕。《華章》徵得作者同意，將該書部分序言在此與讀者分享。

2016年2至4月，在溫哥華已度過二十年平靜歲月的洛夫和夫人陳瓊芳先後經歷了兩場磨難。先是洛夫出車禍，緊接著瓊芳被胃潰瘍困擾五十餘日。在隨後的療養期間，洛夫和瓊芳做出了搬回臺灣和兒女團聚的決定。2016年9月間的一次晚餐後，洛夫伉儷和我分享了他們的共同願望：希望我能為洛夫撰寫一部傳記，真實記錄他過去二十年的創作歷程，以及他們在溫哥華的移民生涯。因為我不僅是洛夫的忠實讀者，也是洛夫和瓊芳在溫哥華來往最密切的忘年交。雖然我自認是洛夫的忠實讀者，也受過一些西方現代詩研究的訓練，但我有自知之明，我並非專業文字工作者，且從未發表過任何文章，所以還是有一些猶豫。經過數日心靈拷問之後，我接受了兩位長輩的重托。幾十年來，海內外作家和學者已為洛夫撰寫海量的研究文獻。作為一個受過東西方文化薰陶的讀者和晚輩，我也許可以從自己獨特的視角向讀者解讀洛夫的作品和內心世界。

答應寫這本書是心之所願，但我卻遲遲未能動筆，因為作為一家公司的管理人，我經常到北美和亞洲各地出差。2020年2月，新冠疫情在北美全面爆發，大部分公司不再要求僱員到辦公室上班，世界各囯紛紛對跨境旅行實施限制。2020年7月底至12月的五個月中，在瓊芳的督促和鼓勵下，我利用每天工作之餘的時間完成了洛夫生前的重托。

為了盡可能還原歷史的原貌，本書嚴格按照時間順序撰寫，從1996年洛夫伉儷移民加拿大，一直到他們於2017 年搬回臺灣。全書約十六萬字，創作素材來源於洛夫的作品，日記和信件，瓊芳的口述，諸多親友的回憶，以及我個人的日記和記憶。受湖南老鄉黃仁宇的大歷史觀的影響，本書特別提到了1996年到2016年間臺灣和世界各地所發生的一系列重大事件以及洛夫的反應，如1996年臺灣大選，2001年911恐怖襲擊，2003年非典危機等。本書涵蓋洛夫從1996年至2017年期間所創作的絕大部分詩作，以洛夫的創作經歷為主綫，穿插回憶洛夫和瓊芳在溫哥華的生活細節，洛夫和世界各地文學藝術界人士的往來，以及詩人伉儷在北美和亞洲各地的觀光訪問。

本書對洛夫在移民期間創作的主要作品進行了梳理，並力圖重現作品誕生的背景，創作環境和詩人的心路歷程。通過縱橫兩個維度的比較，追蹤了洛夫創作風格的嬗變，並闡述洛夫對西方現代詩和中國古典詩的創造性傳承。和其它有關洛夫的傳記作品不同，我在闡述洛夫的生活經歷和重大歷史事件時，適當地融合了有關洛夫作品的點評，並對詩人在不同階段的作品和生活經歷進行了概括性歸納和總結。本書的最終目的是幫助讀者充分認識洛夫在「第二度流放」期間所實現的自我超越，及其作品對於中國現代詩的里程碑意義。

根據我個人二十年來與洛夫伉儷的相處相交，本書第一次公開披露了大量有關洛夫伉儷移民生活中的花絮，包括與浣熊母子的特殊情緣，陽光海岸文學夏令營，以及衆文友在雪樓共賞曇花等精彩片段。一代詩魔以其波瀾壯闊的詩篇立下了21世紀的詩碑，而他對時代的密切關懷，與小動物的情緣，多姿多彩的人生經歷卻又顯示出他平易近人質樸的一面。

得益於來自洛夫的直接薰陶和提示，我得以對長詩《漂木》提供全方位導讀，並且針對意象性語言和知性語言，超現實想像和虛實相生提供了詳盡的賞析和比較，系統展示洛夫對屈原，杜甫，李商隱，里爾克，瓦雷里等中外詩人的創造性傳承，以及詩人從老莊和海德格爾等哲人所獲得的啓迪。借助三萬餘字的導讀，希望讀者能認識到，這首三千行的長詩不僅是洛夫本人的奧德賽，更是一部有關人類和自然的心靈史詩。

作為直接見證人，我回憶起了洛夫和衆多朋友的交往，既包括名作家，名詩人，也包括許多普通的讀者，展示洛夫在晚年日趨圓熟的包容精神。同時也對洛夫所創立的「漂木藝術家協會」的興衰提供了詳盡回憶。

本書得以在不到半年內完成，瓊芳的鼓勵和督促是關鍵。此外，她老人家還通過電話口述，提供了大量素材。也是通過視頻電話，和詩人瘂弦進行了三次訪談。葉維廉教授更是在電話中就洛夫以及中西現代詩人對唐詩的借鑒侃侃而談，足足講了半個多小時。在此一併向三位老人致謝！

儘管有近水樓臺先得月的獨特優勢，掛一漏萬，這本書難免仍會存在諸多紕漏和瑕疵，希望得到廣大讀者的理解和寬容。

明天就是清明，謹以此書作為奠祭，紀念已走入永恆的洛夫，希望詩人牽掛的一切生命都能詩意地棲息。

2022年4月3日於溫哥華

（章邁，湖南衡陽人。1991年畢業於湖南師範大學，1996和1999年先後獲UBC英美文學和工商管理碩士學位。2014年迄今，擔任美國Western Pottery Group的CEO。2003年隨詩人洛夫創立加拿大漂木藝術家協會，先後擔任秘書長，副會長等職務。）