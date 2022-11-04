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愛阿華州造勢 川普：我「非常非常非常可能」參選2024

房屋買家偏向「老、白、富」亞太裔購屋者僅占2%

末日告白

甘子建

世界請別急著毀滅啊

末日請別急著來臨啊

不是因為有太多的美好

而是因為我正在親近那些美好

不是因為妳

而是因為我愛妳

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廢城故事（上）

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