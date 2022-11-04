吳孟芸∕圖

一個廢棄的城市

住在這裡的人沒有時間，住在這裡的人沒有理性，住在這裡的人沒有記憶。我沒有作任何價值評斷，只是坦率地稱它為「廢城」。

這裡是美國的長照醫院。一般醫院不管花了多少心思、用了多少藥石，這些病人永遠不會好轉。只能用現有的醫療人道地維持現狀，與天道自然律的衰敗較勁。而這兩股力量相差太為懸殊，前者是近百年來才有個像樣子的規模，後者是渡了億萬年大小劫的定律。所以在這個徒勞的拔河賽，前者永遠輸給後者，前者拉進了一寸，後者馬上拉回去一尺。

廢城能提供生活上基本的照顧：三餐、沐浴、定時餵藥、預防針注射、體重、血壓、血糖 監測，剪髮、剪指甲……。不光是老人，這裡中年的病人也不少，每個人毀壞的狼狽慘狀剛開始可能不盡相同，但最後的結局幾乎都一樣。正常的人很容易厭惡或懼怕這裡的居民，因為他們怪模怪樣、卑微低能，而且他們預示著人類耄耋後的結局。所以千萬不要有罪惡感，不想進來就別進來，即使以前再親、再好的人都一樣，不管是生理上或心理上，他們已不是你熟悉的那個人了。

的確有很多家屬只有到最後那一天才來料理善後，甚至有的廢城人到了最後一天仍舉目無親，是靠著社服人員處理了善後。我曾認識一個白人癌末奶奶，她是我媽媽的前任室友。媽媽睡著時我有過去她床邊，她抓著我的手說我是他兒子馬帝。她的手雖然冰涼，但有一種說不出來的母性。我看到她床頭擺著馬帝帥氣的軍服照片：那兩橫英挺的眉，那紅潤的雙頰。這奶奶不停地翻滾著想要起身，只有我握著她手時她才笑著平靜下來。兩天後她走了，工作人員說她沒有家屬，馬帝早已經在海灣戰爭中為國捐軀了。

我們常常說強韌的生命力會找到自己的途徑活下去，其實卑微的生命也會為自己找到出口而離去，離開廢城，這個人世的囚籠。

假如你從來不需要進來，不管是為親朋或自己，那你可以開瓶香檳，用它那聲清脆的氣爆聲和如瓊液的酒汁來感謝慶祝神對你的恩賜，你大可以把這些故事當成一部《山海經》。假如你不幸得和廢城有關連，不管是主動的或被動的，都不打緊，因為這就是人生。

我媽媽住在廢城裡，所以我變成這座城的常客。我認識了廢城裡很多人，他們終究會成為過往，你我也是，廢城只是大家一個極可能的無奈終點而已。我想要用這篇文章來記錄他們的故事，把不可避免的生命毀敗昇華成文字的創造，這些廢城居民的毀壞的宿命也許能在我的文字裡有新的延續。

可樂女士

這位白人女士年紀相對不大，是我媽媽的室友。她已是一個重度糖尿病 患者，病情已經影響到雙腳，走路不太方便。有一次我和媽媽講話時因為媽媽聽不到，所以我音量越來越高。因為我在講中文她聽不懂，她以為我在凶老人家，她一拐一瘸地走過來看怎麼回事。我必須誠實地說，當時我是火氣上來了，她沒聽出我的語意卻聽出了我的語氣。我從此放棄用言語和媽媽溝通，因為那只會換來徒勞疲憊和這位女士的困惑。

後來熟了和她聊得多了，對她了解更多一些。她已婚，還比我小一歲。丈夫來探望的次數不多，我知道的就那麼一兩次，其中有一次她還正巧睡著了打著呼，丈夫進來看了一會兒，沒有叫醒她，只撂下兩瓶健怡可樂就走了。她向我解釋：她愛喝可樂，但因為血糖問題，普通可樂的糖分對她是致命的，所以只能喝健怡可樂了。她沒有解釋為什麼丈夫來去如此匆匆。因為這個嗜飲可樂的特徵，我就叫她「可樂女士」。

媽媽收集整理廁所紙巾的過程，常會用力地拍桌子兩下，這時常影響到可樂女士的睡眠，她向我發過牢騷。但我已經無法對媽媽解釋或執行這種公德規約，我只能說我在的時候會避免，但我不在的時候就請她多包涵了。她也了解到難處。我為了表達歉意，所以替她帶過幾次健怡可樂，交給值班護士適時給她。

可樂女士無聊時喜歡用搖控器轉電視、改電視的設置，裡面雖是死板的電腦語音她也很樂意地聽著，感覺上她把這聲音當成來看她的人來安慰自己。我能感受到她玩遙控器時的百無聊賴，我想即使親友不來，她為什麼不打電話給親友聊天？我這樣問過她。她說，院方偷了她的電話，我在心裡打了一個問號。有一天我在照顧媽媽時聽到她在講電話，我慶幸她的電話總算找到了。回家和她道別的時，我發現她只是躺在床上自言自語，煞有其事地和空氣對話，好像對面有個看不見的幽靈。我出去時問了值班護士瑞秋，她說可樂女士除了糖尿病也有初期老人痴呆症。

我看著可樂女士坐著喝我給她的健怡可樂，她倒了半瓶到一個塑膠杯中，瑞秋給了她一些冰塊也在杯裡湊興。無數的小氣泡熱鬧地從杯底冒上來進入了她的喉嚨，二氧化碳的活力、代糖的令人生疑的甜，寵著她的味蕾。在這充滿興高采烈的黑色液體裡，她找到的滿足讓她暫時遺忘她已失去生命氣泡的人生。照她的年紀，她還有好多年得過、得磨，不知道是糖尿病或是痴呆症會讓她走完這個人生，我也不知道該幫她祈禱哪一個先發生。

閒談三友

她們三位住在媽媽隔壁，我每次進出媽媽房間在走道上都看到她們三人，所以就一起講她們的故事。

「哼哈阿婆」是個黑人老太太，她永遠坐在輪椅上，脖子半昂著，一動也不動。我經過時都向她說：「妳好嗎？」除了「哼」的一聲，她沒有其他反應。從和媽媽相處的經驗中學到，我猜想或許她每天看到的我都是一個陌生人。她失去講話的能力，每次回應外界時是用「哼」「哈」「嘿」「啊」……的單音節聲響，她在輪椅上的身軀似乎想配合她的講話，總會僵硬地上下抖動，連著輪椅的金屬聲響震動，輪椅也變成她自創的肢體語言的一部分。她哼哈的聲音卻總讓我想到森林中靈長動物的叫聲，我費力地辨識其中的母音。

「瞇眼太君」是個中亞或東歐人，她的膚色白，但不是高加索白，頭上罩著一頭白髮。她永遠坐在輪椅上瞇著眼笑，我其實分不出她是在笑還是臉就長得這樣。有一天我經過時，看她突然整頭頭髮都變得烏黑，不知道是誰幫忙她染髮了，可能是來探望的家屬。我趕忙說：「妳看起來好年輕喔！」她似乎笑得眼睛更瞇了。隨著日子一天天地過，我走過時發現她白髮又從底部一毫米、一釐米地占回了失地，她又變成頂著一頭下白上黑的頭髮，但她依然是笑咪咪地坐著看走廊上來往的行人或是玻璃門外樹上自由的鳥。

「好奇寶寶」的樣子像印尼那邊膚色較深的亞洲人，她戴著一頂宗教婦女遮髮的髮帽。她是三人裡唯一能自由走動的人，有時自己慢慢地走，有時候靠著助行器走。因為另外兩個人不良於行只能坐在輪椅上，所以好奇寶寶總是居高臨下地和她兩個鄰居講話。她的表情是一種探聽到內幕消息爆料的神情，眼鏡後的眼睛眨呀眨地，配上她小而黝黑的臉，我覺得她像一隻好奇靈敏的狐猴。她講的不是英語，但哼哈阿婆和瞇眼太君卻聽得認真，哼哈阿婆哼著哈著，瞇眼太君瞇著笑著，我不知道她們聽得懂不懂，也許她們只是要有人和她們說話的感覺。

這幾天我沒有看到好奇寶寶，想著，她跑哪兒去了？突然發現走道上多了一台輪椅，上面有一雙眼睛看著我，我仔細一看，竟是好奇寶寶！她似乎不能走路了，兩個眼睛不再眨巴著好奇，取而代之的是一種悲哀。

法國仕女

「法國仕女」的房間也在附近。我認識法國仕女是透過可樂女士，當時她們正好在媽媽房內講著悄悄話，像兩個閨密。可樂女士向我介紹她曾在法國住了一陣子，我就講著在電影上學到的：“comment allez vous ? ”（你好嗎？）打著招呼，她很高興地講了一大堆好像鼻音和喉音無條件免費附贈的法語，我正在為自己的不學無術又愛亂起頭後悔時，她卻卡住了，直敲著自己的頭，說生病後一切都忘了。我趕忙說我從一首老歌名學會的另外一句 ：“ceci c'est bon！”（這真的很好！），她開懷地笑了。我也用完了我會的法文句子，我們總算轉回了英文，從此我就叫她法國仕女。

根據可樂女士的了解，法國仕女得的是嚴重的痴呆症。她的身材苗條，所以行動很方便敏捷。我每次都看她穿一雙高筒靴子，扎得緊緊的頭髮挽在腦後，身上一件白短襖，雖然城裡沒有太陽，她臉上總戴著副花框太陽眼鏡，在走廊走著小快步，似乎在趕著巴黎地鐵 。但是這裡就這麼三條三十公尺長的走廊，到了另一頭她就得再繞回頭，換走另一條走廊當她的支線。她有時也會在幻想中的中途站下車，逕自走入辦公室，也不管人家是不是正在開會。工作人員也沒當法國仕女在場，繼續開會，她便站在桌子旁邊，雙手抱胸，站姿非常巴黎。她有時還會隨著議程頷首、搖頭，有時手摸著下巴作沉思狀，不知情的人可能真的會把她當成工作人員。

一天媽媽的房間在打掃，我就拿了我的折椅，坐在走廊上看《時代雜誌》。法國仕女好奇地湊過頭來看我閱讀的內容，我就向她講了一些世界新局勢。她卻話題一轉，講到兒子生病住院，所以好久沒來看她，講到最後是一把鼻涕一把眼淚的。我跟她提議打電話給他，醫院裡也接得到，她說這裡不許她打給兒子。我聽了有些義憤，趕快找到了工作人員克莉斯汀，希望她能幫忙打給法國仕女的兒子。克莉斯汀叫我不要擔心，昨天法國仕女的兒子就來過了。我說他不是在住院嗎？克莉斯汀搖著頭說法國仕女都是在幻想，每一天都會來說同樣的故事，院方也都有按著她的要求幫她撥電話給兒子，但是最後都是兒子不堪頻繁地打擾而要求院方不要答應母親的予取予求。我很不好意思地向克莉斯汀表示歉意後，回頭一看，法國仕女正跨著大步從我後方經過，她正在趕時間，「噹、噹、噹」往巴黎的地鐵就要進站了。（上）（寄自加州）