我過生日，家人送了一瓶香水，送的時候神神祕祕，說是「霧的」，是最新流行的香型，性感，溫暖，帶著肉桂和土地的氣味。他說得雲山霧罩，我以為又是什麼高科技合成的複雜香氣。「霧的」到底是什麼，令我百思不解。香水瓶子上寫著Oud，應該就是「霧的」這個發音的由來。上網搜索半天，原來「霧的」就是沉香。英文Oud是從阿拉伯文裡的Oudh演化而來。英文網站上介紹說中東地區用沉香其來有自，已經有幾百年的歷史。呵呵幾百年不算長，沉香在中國至少有一千年的歷史，我家裡吃齋信佛的奶奶就曾有幾串沉香木做的念珠。

中國古人對沉香的愛好已經到達迷信的地步，相信它吸收大地的精華，有超常的靈氣，是驅邪達潔的上品。在皇宮、寺廟和宅第中燃沉香以助清修靜養，或者做成佛珠銘牌隨身佩戴，辟邪除穢，以保平安。詩詞歌賦中隨便挑挑，可以找到許多提到沉香的詩詞絕句。比如「深院棋聲月正長，博山添火試沉香。道人鞭起龍行雨，帶得東潭水氣涼。」「清漏遲遲月轉廊，博山銷盡水沉香。重城不鎖還家夢，兩夜分明到故鄉。」

這兩首七絕裡的「沉香」都跟「博山」連著，「博山」指博山爐，是古人熏香用的香爐。博山爐最早出現在西漢，到了漢魏時期變成流行品。爐蓋呈山型，稱為博山爐。博山爐上雕著人物、山水、鳥獸，並有許多細小的孔洞，以使煙氣帶著香味飄出，達到雲山繚繞的效果。博山爐一般是青銅製的，也有陶瓷和玉製， 四川甚至出土過鎏金銀、嵌寶石的高檔博山爐，可見熏香在中國古代多麼流行。「博山」在道家傳說裡是海外仙山，漢魏時神仙道教流行，熏香冥想，稱爐為博山很自然。改朝換代，到了佛教流行的隋唐，博山底改刻佛家的蓮花圖案。白瓷製的蓮花博山飄洋過海傳到朝鮮和日本 ，非常受歡迎，至今在日本京都的博物館 裡可以找到隋唐時代的白瓷博山。

張愛玲的小說《沉香屑．第一爐香》這樣開頭：「請您尋出家傳的黴綠斑斕的銅香爐，點上一爐沉香屑，聽我說一支戰前香港的故事。您這一爐沉香屑點完了，我的故事也該完了。」燒一爐香，大約需要四十多分鐘，這也是讀完一個短篇的時間。沉香分生香和熟香，熏香用的是木屑，屬於生香。沉香木加工煉製後的沉香油屬於熟香，是極貴的香水原料。時移事遷，博山爐沒有了，沉香變成「霧的」。我手裡的霧的是放在1.5盎司的茶色水晶玻璃瓶裡，瓶口有噴頭，按一下，香氣飄滿屋子，帶著它獨有的肉桂和大地的氣味，從它出產的古代寮國，漢唐，張愛玲的民國，一直傳到今天，霧的，古今同沉香。（寄自康乃狄克州 ）