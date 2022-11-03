秋天的蘋果紅了。（朱寶．攝影）

秋來之時，我喜歡上家附近的果園摘採些蘋果 。剛下樹的果子爽脆多汁，果肉結實，不管是生吃或做副食，皆是能讓人滿口生津的絕物。

蘋果，百萬年前產於哈薩克斯坦的天山山脈，後被羅馬人經絲路傳到歐美，且被大眾標榜為營養品。「一天一蘋果，醫生遠離我」，這句可以追溯到1866年的英文諺語，在二十一世紀的今天還常常被父母掛在嘴上來哄小孩吃水果。健康意識特強之人還會在萬聖節時給前來要糖的孩子小蘋果，旨在要他們養成吃水果的習慣。沒錯，蘋果確實是種非常健康的零食，雖然吃起來甜，但熱量低，不含脂肪和膽固醇，且帶多種維生素。推動吃蘋果的專家會列舉多項有益於健康的好處，諸如控制血壓血糖，降低患癌風險，對抗老年癡呆症，避免心臟病，減少哮喘等。

我每天半個蘋果，多年來很少間斷，倒也不是為健康，而是特別愛吃塗抹了花生醬的果子。這個吃法是我還在職場拚命時，做我助理的女孩教的。但見每天早上，她會把一個青蘋果切片，然後塗上厚厚一層花生醬，喀嚓喀嚓地邊咬蘋果邊開工。剛開始看她如此吃法，只覺有點不可思議，因為從來沒想到或聽過將這兩樣食品配對。

「好吃嗎？」我問。

「嗯。」女孩鼓著腮點頭。

「每天吃，不膩嗎？」

「不會啊。太好吃了。」

曾幾何時，自己也做了蘋果花生醬的粉絲。

小時候對蘋果的印象多半是從電視上看來的。六○末七○初年代的台灣，蘋果是高檔次的水果，吃的人不多，但連續劇常播些以此物為禮或為營養品的場景，比如求人幫忙或探訪病人時。只見送禮人將一籃五爪蘋果推向收禮人，或者親人在病床旁用小刀削去五爪深紅的果皮，然後將一片片乳白的果肉送入病人口中。當時年紀還小，就認真地以為：生病了就得吃蘋果，而世上蘋果只五爪一種。直到來了美國，上超市買菜，看到Apple 標牌下一排排整齊光滑的各色果子，暗紅、鮮紅、金黃、青綠，琳瑯滿目，才知道以前自己是井底蛙望天空，見識淺了。

現在全球已有多達八千種的蘋果。中國生產量居冠，每年四千四百萬噸；美國第二，四百六十萬噸。但超市最常見的也只是七、八樣。五爪蘋果已經不流行了，更多人愛吃加拉（Gala）、富士（Fuji）、翠玉（Granny Smith）、金冠（Golden Delicious）、蜜脆（Honeycrisp）、金薑（Ginger Gold）、布雷本（Braeburn）、紅龍（Jonagold）、羅馬 （Rome）、紅粉佳人（Pink Lady）、旭（McIntosh）等等。我對只甜不帶酸的蘋果比較沒興趣，食兩口後就覺得發膩。有一段時期很迷旭蘋果。青紅皮的小蘋果酸酸的，和那時生活打理得一團亂的心情頗為相襯。近年則對蜜脆情有獨鍾，這款由美國明尼蘇達大學園藝研究中心開發的品種，清脆多汁，甜酸適中，口感與水晶梨有些相似。

論蘋果，得說說用蘋果做的副食品。蘋果泥、蘋果西打、西打甜甜圈、蘋果派都很常見。蘋果泥是給小嬰兒和病人吃的。另一半小中風住院時，我做了些帶去。剛做完復健的他困難地用手舀了一瓢送入口中就不吃了。我看在眼裡，腦中浮起的是兒子嬰兒時期手足舞蹈、迫不及待地等著那一勺餵入他口中的自製蘋果泥的模樣。多麼強烈的對比啊！一邊是新生兒對新食新物的嘗試與期待，另一邊則是走了半世紀、心志食慾盡失的老之將至的病家。夠諷剌的，這也算老天爺對生命鏈輪轉的詮釋之一吧！

蘋果西打與西打甜甜圈則是老美甜品中的絕配。通常在入秋時節可以吃得到。蘋果園中多會設立攤位，賣熱的西打和甜甜圈，讓上果園採摘的客人聞香解囊。大一點的園子也會賣其他副食如蘋果鬆餅、蘋果派等。

說到蘋果派，在美國生活的人大概都知道這麼一句話：As American As Apple Pie，是指蘋果派能代表美國文化，就好比美式足球、熱狗、牛仔褲、和爵士樂 一樣，非常經典。據說二次世界大戰時，美國前線的士兵們對訪問的記者聲稱，他們正在為「媽媽和蘋果派」而戰。從那以後，蘋果派就成了美國永遠的文化產物。現在很少美國人知道，派的原產地是1381年時的英國，且在蘋果餡裡加入了無花果、葡萄乾、梨和藏紅花，派皮也只是裝餡的容器，而不是可食的一部分。但如一個久居客地的移民者，蘋果派最終也化入了美國這個大熔爐，還結實地扎根成為美國文化的代表。

蘋果也是美國教育的代名詞。兒子上小學時，時不時會問我要個蘋果送給老師。我幫學院校舍設計廣告時也少不了用蘋果做插圖。老牌歌王Bing Crospy和爵士樂女歌手Connee Boswell還合唱過一首〈An Apple for the Teacher〉，歌詞大意是送老師一個蘋果，所有學習難題就會一掃而空，學生也許本身是個酸檸檬，但馬上會變成老師眼中的「蜜桃」。初閱此歌詞時我簡直要笑出聲來，再一想也不無道理。老師收了學生的禮——蘋果，應會多花些心思在這學生上，孩子的學習問題不就迎刃而解了嗎？至於兒子是否成了老師眼中的「蜜桃」，就不得而知了。

另外眾所皆知的是紐約暱稱為「大蘋果」（Big Apple）。在JFK國際機場就有一個五彩蘋果雕刻來歡迎至此地一訪的旅客。Big Apple這詞的出處，聽說和1920年代賽馬獎金有關。一位紐約的體育記者無意中從新奧爾良馬廄工的口中得知，那些渴望在紐約參賽的騎師將獎金稱為「大蘋果」。記者就把這事寫入報導，並指出天底下只有一個「大蘋果」，就是紐約。到了三○年代，紐約的爵士樂團也開始在樂曲中加入「大蘋果」，這個詞就慢慢地被推廣開來。1971年，紐約的旅遊局用蘋果的形象——活潑開朗——打了一連串宣傳廣告，以洗刷當時這個城市危險髒亂的壞名聲。Big Apple 就正式成為紐約的標誌，一直沿用到今天。