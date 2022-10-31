卡特林湖的湖心島。（薛維．圖片提供）

從前有一位年輕的國王在林中打獵迷了路，他在湖邊邂逅一位美貌的少女。——這聽起來是否像童話故事？其實這是蘇格蘭文豪兼詩人史考特（Sir Walter Scott, 1771-1832）敘事長詩《湖中淑女》（The lady of the lake）的開端，詩中許多篇幅是描寫蘇格蘭高地（Highland）山川荒野森林的景色，加上民俗和民歌，充滿神祕、狂野、浪漫的氣氛。故事本身卻相當簡單，大意略述於下。

一群獵人在蘇格蘭高地林中追逐一隻雄鹿，為首的獵人與隨從走散，座下馬因疲累倒地死去。他徒步在林中迷了路，此時天色漸晚，他爬到岩石上眺望，發現面前有一湖（即卡特林湖Katrine），景色優美有如仙境。他吹起號角，樹下忽然出現一艘小船，船上有位花容月貌的少女。她以為是父親的信號，看到出現的是位陌生人，本能地退縮。但經過一番對話後發現獵人談吐文雅，舉止高貴，才放下心。她依高地人好客習俗邀請他到湖心小島的家，與她和另位中年夫人共餐。獵人自稱名為詹姆斯．菲茨．詹姆斯，是一騎士。少女愛蘭卻沒有透露她的身世。當晚詹姆斯在客房內輾轉難眠，他夢到向愛蘭示愛，可是懷疑她屬叛徒道格拉斯家族。

次晨詹姆斯依依不捨地離開後，讀者從愛蘭和一老吟唱詩人談話中得知，她的確是道格拉斯的女兒，其父正遭國王放逐。他們沒有離國，投奔一位姻親——羅德雷克，是高地某族群（clan）的領主，並被安排在湖中小島避難。羅德雷克是個剽悍好戰的傢伙，不臣服王室統治。他愛上了美麗溫柔的愛蘭，可是愛蘭表明，自己雖對羅德雷克心存感激，但寧可為他捨命也不願嫁他。不久道格拉斯歸來，告知愛女他狩獵時走得太遠，離開了安全地帶，幸虧少年馬孔不顧本身安危引導他回來。此時羅德雷克也來到湖心島通報他們，說國王已經發現他們逃亡於此地，正帶著軍隊藉狩獵之名搜尋，並提議兩家聯姻共同對抗王室。道格拉斯卻說，愛蘭婚姻自主，他不願干預，此外他曾為帝師，對公然反抗王室亦不苟同。羅德雷克被拒傷心之餘，看到愛蘭的意中人馬孔陪伴愛蘭，不禁妒火中燒，與馬孔發生衝突，後被高大的道格拉斯拉開。

羅德雷克於是傳令，以燃燒的十字架為號召集族人，由一隱士向大眾宣布戰爭即將開始，愛蘭和父親則躲到一個山洞裡。不久愛蘭父親突然失蹤，只留下老吟唱詩人安慰她。她正焦急時，詹姆斯出現，向她示愛，並表示要保護她，移她到安全地帶。愛蘭感謝他的好意，可是坦白告知她的家族險境，而且她已有意中人，並忠告他儘快離開此地，不然有生命危險。詹姆斯離開前給了愛蘭一個戒指，告訴她如果有難可以憑戒指向國王求情，因為戒指乃王所賜，保證履行持戒指人的請求。

詹姆斯回程時被一女郎警告，因而發現他的嚮導的陰謀。他殺死嚮導後一個人摸索歸途，遇到一敵方武士，但他當時已經精疲力竭。對方不願乘人之危，反而邀請他共餐同眠，且應允次日導引他離開高地。

次日的路上，詹姆斯問武士，他們為何反叛？武士答說，原來人民在蘇格蘭安居樂業，豈料盎格魯薩克遜人入侵後把他們趕到荒涼的高地，他只是要恢復失土。談話中詹姆斯發現，對方原來就是叛軍首領羅德雷克。羅的手下來到，把詹姆斯重重包圍，羅德雷克卻喝退手下，要與詹姆斯一對一決鬥。雖然羅德雷克比較強壯，可是詹姆斯的劍術高強，結果羅德雷克被刺傷，正好詹姆斯的衛士也趕到，帶走了羅德雷克。

詹姆斯回到Stirling城堡時，發現道格拉斯也剛抵達來求和，道格拉斯願犧牲自己以換取羅德雷克和馬孔的赦免。當天城堡中正舉行射箭、摔跤、投石比賽和其他運動，道格拉斯寶刀未老，贏了各種比賽，國王卻假裝不認識他，最後將之逮捕。這時一個信使來報告，軍隊已經完成備戰，國王卻下令停戰，因敵方首領羅德雷克和道格拉斯都已在他手中，可是卡特林湖邊戰事已經發生。

次晨愛蘭來到城堡尋找父親，聽到馬孔悲傷的歌聲，知道他也被俘。愛蘭心慌意亂，擔心父親和情人安危，突然看到詹姆斯進入，他溫柔地擦乾她的淚水，安慰她，導引她到大廳覲見國王。只見大廳內光明耀眼，騎士貴婦們濟濟一堂，她一時找不到國王身影。這時她突然發現所有貴族貴婦都除帽向詹姆斯低頭，只有他依然昂首戴著飾著羽毛的帽子，她這才領悟，原來他就是國王。

她驚恐地跪倒國王面前，呈上戒指，國王溫和地扶起她，說她的父親已獲赦免，愛蘭喜極與父親相擁。國王再問她還有什麼其他請求，她先是要求赦免羅德雷克的死罪（她不知羅德雷克已傷重去世），國王再問時，她的嘴唇顫抖著，卻說不出馬孔的名字。國王故意嚇唬她，命令把馬孔帶來上，先重責他的叛變，說他該上鎖鏈，之後把自己的金鏈取下，套到馬孔頸上，隨即溫柔地把鏈子另一端交到愛蘭手中。

故事的歷史背景是詹姆斯五世（1512-42）時代，他兩歲喪父（在與英國 戰事中陣亡），由母親（即英格蘭王亨利八世胞姊）攝政。這位年輕太后一年後再嫁給蘇格蘭最有權勢的貴族阿奇博多．道格拉斯。幾次激烈的權力鬥爭後，道格拉斯在1525年獨掌大權，且握有國王的監護權。可是少年國王好像對這位繼父兼導師並無好感，三年後，十六歲的國王逃走，和母親與其他貴族會合（此時太后已經與道格拉斯離婚），奪回政權後立即放逐道格拉斯家族。阿奇博多自己逃到英國，直到詹姆斯死後才回國。詩中愛蘭的的父親是阿奇博多的叔父，父女倆和羅德雷克都是虛構人物。

這首長詩在1810年出版，一上市便極受歡迎，第一年就賣出兩萬多冊。當時正值浪漫派文學興起，蘇格蘭高地氣候寒冷，群山曠野，深澤大湖，人煙稀少，民性勇武，是「化外之邦」（因羅馬帝國文化未及蘇格蘭），神祕而野性。而且天高皇帝遠，人民只效忠族群首領，無視王法，有點像中國西北邊疆地帶，是浪漫文學的好題材。史考特身為蘇格蘭人，許多作品都是以蘇格蘭為背景，多為描述英雄美人、愛情、冒險等故事。這個充滿騎士精神的中古時期故事，情節曲折引人入勝，雖然短於人物心理描寫，卻極為浪漫。不但舒伯特為之譜曲（舉世聞名的〈聖母頌〉即為其七支曲中之一），它也是歌劇 的好材料。《湖中淑女》（La donna del lago）是第一齣以他的作品改編的歌劇，而這位歌劇作曲家正是美聲派大師羅西尼（Gioachino Rossini, 1792-1868）。

羅西尼成名很早，二十歲時即以喜歌劇《阿爾及亞的義大利 人》（L'italiana in Algeri）和嚴肅歌劇《湯克雷地》（Tancredi）譽滿全歐，兩年後應聘到一流的歌劇院——拿坡里的聖卡羅劇院。七年內他完成了九部歌劇，包括不朽喜歌劇《塞維利亞的理髮師》（1816），《灰姑娘》（1817），《湖中淑女》（1819）。

歌劇情節大致根據史考特的故事，除了刪除枝節（如道格拉斯參加競賽），改老詩人為愛蘭女伴外，最重要的是改動了道格拉斯的意願，他反對女兒愛蘭和馬孔的結合，極力促使女兒和羅德雷克的婚事，且積極參與叛變。有趣的是，這個歌劇有兩位男高音——國王（音色清亮的男高音）和羅德雷克（雄壯的男高音）。許多歌劇都是男女高音相愛，但這齣戲中兩個男高音都沒能抱得美人歸，而獲得芳心的馬孔是由女中音擔綱，因為馬孔和愛蘭娜年紀相仿，仍為少年。愛蘭娜也是女中音，可是馬孔的女中音音色比她低沉。歌劇在1819年首演，頗為成功。以後遍及歐洲各國歌劇院，但是在1860以後突然銷聲匿跡，因為「美聲派」漸被浪漫派和寫實派歌劇所取代，直到二十世紀中葉美聲派歌劇再度受到觀眾喜愛，我們才有機會欣賞大師的這部傑作。