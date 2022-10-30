邱吉爾說過一句幽默的話：「存錢是件好事，特別是父母替你存。」指的是含著金湯匙、銀湯匙出生的人，從小就有比別人更多的資源，贏在起跑線上，不用太多努力就能過比他人好的日子。許多人羨慕這種富二代，要什麼有什麼，買一個包包就花掉普通人一年的收入。

有個孩子向爸爸抱怨：「為什麼我是窮二代，不是富二代！」爸爸說：「兒子啊！其實……你並不是窮二代！從你爺爺的爺爺算起到你為止，已經窮八代了！」但是這位爸爸耐心地為兒子解說：「如果從現在開始努力，你的兒子就有可能成為富二代。」沒想到孩子不以為然地回說：「憑什麼我辛苦，讓他當富二代？」爸爸嘆了一口氣：「我當初也是這麼想。」所以這家人就只有繼續窮下去。

鄰居七十多歲的王先生夫婦則是另一種例子，他們省吃儉用地窮養自己、富養兒孫，是大多數中國父母的典型寫照。他們完全忽視自己，不捨得吃穿旅遊，沒能好好享受老年生活，只想著再努力為孩子多存點錢才放心。父母有義務為孩子獲得的遺產存錢嗎？許多人不以為然，認為王老夫婦太想不開，如果子女能幹，幹嘛留錢給他們，後代可以自己賺，如果不能幹，留遺產也是敗光，不如不留。猶太 人的說法是：「速得的產業，終久不為福」，林則徐也說過：「小孩若如我，留錢做什麼？賢而多財，則損其志。子孫若不如我，留錢做什麼？愚而多財，益增其過。」

某些父母老的時候特別有感觸，有病的時候，孩子越多越好，分家產的時候，最好只生一個。但也困惑應該留給努力乖巧的孩子多一點錢？還是考慮給不成材的孩子多一點幫助？這是父母的掙扎，「家產給老大多一點，反正老二那麼能幹！」遺產分配是一個棘手的問題，小時候，兄弟姊妹會搶爸媽的愛，長大後，也只有手足會爭父母的產業。

更有人警惕父母財產別分得太早，「老本要保管好，兒女不孝免煩惱」，有錢人家問題更複雜，如果產業分配不當，導致後代勾心鬥角，兄弟鬩牆，因此家族分崩離析的故事時有所聞。香港 富豪家族之間的爭產大戲常常上演，全世界都在等著看幾房妻子與兒女如何出手。一旦到了分產時刻，難免暴露人性貪婪及勢利的一面，所謂：「患難見真情，分手見人品，分產見教養」，良知親情都變得不再重要，兄弟姊妹成了仇人，撕破臉吃相難看，從此老死不相往來，你不仁我不義，六親不認。

有的家庭強調留給後代智慧與正確價值觀比什麼都重要，身教及言教，才是兒孫一輩子受用不盡的財寶。最近聽到一位醫生朋友的決定：「人遺子孫以錢財，我遺子孫以品德」，寫好遺囑說他百年之後要送給家人「一億一千萬」，「一億」是家人美好的回憶；「一千萬」是千萬要忘記失去他的傷痛，重新快樂起來。醫生計畫把畢生努力賺來的錢財，成立基金會轉給更有需要的弱勢族群，難得的是，他的太太和孩子都能理解，支持他的心願和做法，完成美事一樁。（寄自加州 ）