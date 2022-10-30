受觀念藝術家卡特蘭的啟發，2019年大衛·達圖納（David Datuna）也創作了「將香蕉貼在冰箱上，提醒人們少吃肉」的表演藝術作品。（取自維基共享資源）

義大利 怪美殿堂《TOILETPAPER》雜誌今夏推出巡迴特展，六月在台北華山文化創意產業園區推出。臉書上的廣告詞衝勁有力：「走進超現實，猶如萬花筒般的絢麗世界！」「衝破想像！今夏最時尚的藝術特展！」我在網路上看著參展的影像，大膽用色，大膽構圖，花花綠綠，看得我眼珠子都要跳出來了。怪誕、荒謬、滑稽、超現實，稱之「怪美」，一點也不誇張。

《TOILETPAPER》是義大利概念派藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）和服飾界攝影名師法拉利（Pierpaolo Ferrari）合創的雜誌，每半年一期。卡特蘭的作品頗前衛，慣從日常生活中取材，以尖刻的黑色幽默諷刺名人或挑戰社會現象。近年最引人注目的作品是2019在邁阿密展出的〈喜劇演員〉（Comedian）：一根新鮮香蕉用銀灰色膠布貼牢在白牆上。〈喜劇演員〉以$120,000之價售出了兩件，第三件捐贈與了紐約的古根漢美術館 （Guggenheim）。

我記得那一年的十二月初在網上看到這則新聞時，就預料〈喜劇演員〉將成為熱門話題，會引起不少爭議。果不其然，藝術家、設計師、藝人、收藏家、作者、企業家等許多人也把各式各樣的物品用膠布往牆上一黏，俏皮地模仿卡特蘭的創意。連Popeyes炸雞店都把個雞堡貼到畫布上，並標價$120,003.99，真夠搞笑。

但這其實是一個頗為嚴肅的問題，且不說它值不值得$120,000，〈喜劇演員〉算是藝術嗎？藝術怎麼定義？誰給它定義？四萬五千五百年前，人類就把三隻小豬刻畫到岩壁上，這石壁畫算不算藝術？原住民的紋身花式和非洲宗教儀式中用的面具是藝術嗎？

我請朋友安就〈喜劇演員〉一事談談「這是藝術嗎？」的感想和看法。安是抽象畫家，畫風貼近色域派（Color Field），彩筆濃郁鮮艷，帶點神祕且富有詩意，我每次看到她的作品都會聯想到印度婦女飄飄的紗麗。對安來說，卡特蘭不少「觀念藝術作品」（conceptual art）都可以稱得上是藝術，因為她認為藝術的真義是「提醒人們不時審視自己對周遭事物的感知」。許多觀念藝術作品並不美，近乎醜陋，甚至噁心，讓人視覺震驚、不舒服。以這樣的作品來吸引大眾關注，目地是在挑戰藝術創作者所看不慣的社會現象，可以說是反映社會的一面鏡子。1917年馬塞爾．杜象（Marcel Duchamp）的小便池〈Fountain〉是這類觀念藝術作品最好的代表。

杜象從五金行買來的小便池，簽上化名，送至紐約的獨立藝術家協會參展，意在表達他對當時人們以典型的視覺美來給藝術作品打分數的不滿。他強調以「大腦藝術」而非「視網膜藝術」來吸引觀眾，讓觀眾自己探索藝品所闡述的概念。這前衛的另類審美觀在藝界引起了很大的回響，被視為二十世紀藝術史上的重要里程碑。

無獨有偶，卡特蘭2016年的作品〈美國〉（America）是座用227磅的18K金做成的馬桶，安裝在古根漢美術館的一間廁所裡，允許參訪者自由使用。據說在展覽期間，有多於十萬名的遊客排隊等著用這座時價超過四百萬美元的馬桶。美術館認為這個雕塑在諷刺那時正在競選總統的川普 的多金生涯，卡特蘭本人則拒絕給金馬桶定義，只承認川普的多金是構思的一個點，但不是全部。好笑的是，川普當選後，白宮問古根漢美術館借梵谷的畫作〈雪景〉（Landscape with Snow）裝飾總統辦公室，古根漢不肯，但答應出借〈美國〉，不過白宮沒要。金馬桶在2019年秋於英國布倫海姆宮展示時被偷，到現在都未再現身。

〈美國〉帶給人們什麼樣的大腦深思，暫且不說，但必須承認的是，現代藝術中許多前衞派的作品都不是大眾所能理解的。譬如在一塊帆布上劃開一刀，或將幾支燈管或鋼條組合，或把一隻孔雀當做藝術品送往展覧會場並命名「大使」，或把各式果皮縫起來展示，對一般人來說，皆太抽象，與他們所認知的藝術美相差甚遠。

更多人所熟悉、能接受的藝術品，是那些有著一定程度的美感，能夠讓觀者在欣賞那一刻與創作者分享一份超越時空的、純粹對美的認知。例如達文西的〈蒙娜麗莎〉、米開朗基羅的〈大衛〉、維梅爾的〈戴珍珠耳環的少女〉、莫內的〈日出〉、日本葛飾北齋的版畫〈神奈川沖浪裡〉、北宋張擇端的〈清明上河圖〉、齊白石的〈蝦戲圖〉皆是視覺認同美的例子。

幾年前，我路經西雅圖時，參觀了「奇胡利玻璃園」（Chihuly Garden and Glass）。奇胡利（Dale Chihuly）是知名的玻璃藝術大師，以色彩濃豔的玻璃雕刻出名。從踏入園內開始，我的雙眼便目不暇給，一室又一室的五彩繽紛，帶給我極致的驚訝之後，是讚嘆和感動，因為眼裡、心底收進的盡是美！它們讓我想要手握彩筆在白板上隨興塗抹。那一刻，我堅決地認定奇胡利的作品是一種藝術，而非被藝評人認為不能進入純藝殿堂的商業品。

中國的潑墨畫也同樣能觸動我心中那根對美認知的弦。墨的濃淡，圖中的留白，以無象顯示意象，皆是吸引我的因素。畫可以非常抽象，但我百看不厭。張大千的〈春雲曉靄〉、高行健的〈月光〉、呂壽琨的〈抽象水墨〉、王冬齡的〈雲〉、宋文治的〈青山白雲圖〉等，皆是佳例。