春夏時的麥子，青翠欲滴，十分好看。（喬葉．圖片提供）

北京 通州的核心城區裡有一塊麥田，六百五十畝的麥田呢。自從知道了這個，我簡直想對所有人說這件事。在寸土寸金的北京，這可夠奢侈的，可相比於珠寶首飾寶馬香車之類的奢侈，這又 是多麼美好的樸素的奢侈啊。

麥田當然也能種別的，比如收完了麥子會種玉米，可我還是想叫它麥田，這似乎也是很多人的習慣，把這種田地叫麥田。為什麼呢？尋思了一下，許是因麥子產的麵是北方最重要的當家主食，用它來命名，別的農作物也不敢爭。

自從知道了這塊麥田，我就愛繞路從它那裡經過一下。不期然的，就想起關於麥子的若干事來。比如吃碾饌。春末夏初的平原村莊裡，除了綠就是紫，泡桐花是大團的淺紫，苦楝花則是細碎的淡紫，「楝花開，吃碾饌」，應著這景，這時節就該能吃上碾饌。青黃不接時它是過渡的應急，飽腹無憂時它便是應季的美味。碾饌對我來說不是詞兒，它就是一股氣息。把籽粒飽滿卻還沒有變得堅實的青青麥穗割下，揉搓，去掉還沒有變得焦脆的麥芒，再去掉還沒有變得焦黃的麥殼，那柔嫩得如少女一樣的麥粒就裸呈了出來。然後放到石磨上一遍一遍地碾，碾成青綠色的小條條，就成了碾饌。用蒜炒一下就很清香可口，如果奢侈一點兒，再破上個雞蛋 ，那清香就變成了濃香。當時吃時也不覺得怎樣，如今想起來頓時口舌生津。

碾饌吃過沒幾天，便是秋麥，村裡人有時也說麥秋，總之，秋和麥搭配在一起，就是要割麥子的關鍵時刻。最初對這個詞也沒什麼感受，直到有一次聽到一個老太太在和另一個老太太聊天，說到她們的一個熟人得了什麼病，說怕那個人秋麥難吃。對此很是困惑了一陣子，暗自揣測：秋麥，秋天的麥子？秋天是沒有麥子的。五黃六月，焦麥炸豆，應該是叫做夏麥才對。對了，聽說東北的麥子熟得晚，難不成在東北叫秋麥？去查了一番資料才搞明白，秋麥是成熟的莊稼，麥秋是莊稼成熟了。反正就是一回事。如此，在兩個老太太的語境裡，秋麥就是指五黃六月的成熟麥子。那麼，秋麥難吃呢？表面的意思應該是新麥子不好吃了，但這顯然不合情理。從來都是說陳麥難吃，沒有說新麥子味道不好的。那或者可以解釋為：不容易吃到。這就通了：放到病人身上，就是說病人吃不到新麥子了。如果是秋冬說這話，那就是說吃不到來年的新麥子。如果是春夏說這話，那就是說吃不到今年的新麥子。再進一步解釋，那就是說，活不了多久了。長則大半年，短則兩三個月。同時，難吃二字還可以兼指為：病者的親人和家屬吃到新麥，舌尖上的滋味也不復甘之如飴。因為，那個親愛的人，他再也吃不到了。如此情狀下的秋麥，果真是難吃。簡直難吃到了顆粒難咽的地步。

秋麥難吃，這真是悲哀的事情，但是，請原諒，在我的意識裡，「秋麥難吃」這四個字的味道，其優美傷感委婉含蓄的韻致卻是如酒般醇厚。

對於收麥子，有一個十字的總結語：「麥收有五忙，割挑打曬藏。」便簡略地囊括了收麥子的所有過程。割和挑無需多說，打場則是重頭戲。打場又分碾場翻場揚場這幾步，起初農機械還不普遍，都是用牲口拉著碌碡碾場，翻場和揚場則需要人力，「耕地兩手鞭，揚場兩手鍁。」在我們豫北平原，這是對一個農人業務水準的最高讚美。所謂的兩手就是左右手。兩手鞭是兩手執鞭趕牛，能做到這個份兒上的人，一定會把犁溝翻成一條直線。兩手鍁就是會兩手用木鍁，能做到這個份兒上的人才能揚場揚得又快又淨。我們村裡有個人便既是兩手鞭也是兩手鍁，是個結結實實的好把式。他的兩手鞭我沒見過，他的兩手鍁我倒有幸親眼目睹。想不目睹也不行，麥收時節，每當他轉到正在揚場的麥場時，都會情不自禁地露兩手。這時候，所有的人都會停下來看他表演。但見他：風大的時候，不遠不近地叉開兩腿，將腰低彎，以一個低短的弧度將鐵鍁裡的麥粒送向風的側逆，左手，右手，右手，左手，一鍁一鍁又一鍁，嘩，嘩，嘩，變魔術一般，麥粒和麥糠就分了家，一會兒就堆成了一座金黃色的小山。忽然，風變小了。微風脈脈中，他就變換了腰身，他舒展起了腰背，兩腿的距離靠近了一些，站得更踏實了一些，然後將鐵鍁高高送出，揚出一道長遠的弧線，可以清清楚楚地看見，每一道弧線都是扇子面兒的，等這把扇子消失，另一道扇子也隨之在麥場的空中綻放，左手，右手，右手，左手，一扇一扇又一扇，嘩，嘩，嘩，像畫畫一般，麥子就落成一彎金黃色的月牙。他像英雄一樣站在月牙中間，像星星，像月亮，像太陽。

後來就有了半自動化的脫粒機來代替打場，就是一個磚砌的洞，裡面安著一個大風葉，俗稱「老虎洞」，因它張嘴吞麥的樣子很像老虎。脫粒時最出力的活就是把麥穗送進老虎口，這裡若是入得快就能省時省錢。這時是連中午都不休息的，因為中午天氣最熱，麥子最脆，脫粒的效果最好。可此時也最苦，任誰在老虎口站那麼一會兒，就會變成一個黑人。

脫淨的麥粒就能顆粒歸倉了？當然不能。還要曬。太陽出來了攤開曬，用木鍁子攤得勻勻的、薄薄的，再如犁地一樣一遍遍地在上面畫線，把麥粒畫成一溝一溝，一溝翻壓著一溝，就都曬到了。太陽落下前就要趕緊把麥粒攏成堆兒。曬玉米要放涼了收，曬麥子要趁熱收，若放涼了再收就易生牛，別稱鐵鼓牛（編注：一種害蟲），在福田莊這裡被極簡稱呼成了牛。後來我查了一下，它學名叫穀象，和故鄉同音。

麥子曬好後，另一個時刻便鄭重來臨：存新糧。奶奶臥室的角落裡，一溜兒放著三口大缸，每一口缸都被一張硬葦席子收成一個圓，紮在缸口，稱之為圈，後來我才知道，這種結構就是囤這個字的本義。要存新糧，得先把陳糧倒出來，我不愛幹這活兒。陳糧的陳氣我不喜歡聞，新糧的土氣也不想忍受。是的，翻曬好的麥子看著雖是很乾淨，卻還是有土。所謂的土氣從這新麥身上就能領略得淋漓盡致。當你來到缸邊，把麥子往缸裡倒時，那一股沖騰而上的氣，就是土氣。每次被土氣嗆得讓我忍不住對奶奶發牢騷時，她老人家都會說：你是餓得輕。老話說得好，富不蓋房，窮不賣糧。家有存糧，心裡不慌。恁好的糧，咋還敢嫌棄。

對於麥子，奶奶還講過一個故事，現在想來，那真是一個美妙的故事——

古時候，莊稼成的少，老是餓死人。王母娘娘發了善心，就叫地裡的草都長成了麥子，隨便長都能成糧食，那麥子呀，一根麥稈上，從根兒到稍，全是穗穗，不知道能出多少白麵。連天上下的雪都是白麵。

我問，那王母娘娘早幹啥去了？叫餓死恁多人。

她是王母娘娘呀，她想幹啥就幹啥。人算啥，她想不起來，那就該餓死。也是那些人命不好，誰叫王母娘娘顧不上他們哩。

這些命好的人呢？

人心賤呀，這糧食一多，就不愛惜，就開始糟蹋。有一天，這王母娘娘下凡來，她心想人有啥吃了，日子不定過得多美呢。她得去看看。

她本事恁大，在天上看不見？還得親自下凡？

她是王母娘娘呀，她想下凡就下凡。她到一家門前，看見一個年輕媳婦，把一張大烙饃當成尿布給孩子墊到了屁股底下。她那個氣兒呀，就上前說，我可饑，能不能把你那餅給我吃一塊？

她是王母娘娘，為啥不上去打那人一巴掌？

她試人心哩。

那餅要是涼了還咋暖？不如用棉墊。

棉墊不也得紡花織布？多費勁。別打岔，你叫我往下說。那年輕媳婦可真賴，說這是我的東西，為啥要給你吃。快走，再不走我就放狗咬你。說著她就叫狗去咬，狗有靈性，一看王母娘娘是神仙，死活不咬。王母娘娘就回到了天庭。

王母娘娘本事大，狗想咬也咬不著。

那是。王母娘娘呀，可氣得要瘋了。她回到天庭就下了令，叫下雪還是下雪，再也不下麵。叫地裡是草還是草，不長莊稼。長成了的莊稼她就悄悄去捋。有一回，捋麥子時她碰見了狗，狗就求她，說好歹留一點兒呀，不能把人和狗都餓死呀。王母娘娘到底心軟，手一鬆，就把麥梢那裡留了下來，咱們如今的麥子，就只有麥梢才長穗穗。

糧食少了，人又開始餓死了。狗看不下去，就去天庭求王母娘娘，說好歹叫人吃飽吧，不管吃啥。王母娘娘沒好氣，也不忍心人都餓死，說，那我就下一道旨，你去傳吧。就說我說了，狗吃飯，人吃屎，都叫吃飽了。

狗趕緊記下，一路回去，就一路念叨，生怕忘了。可是越在意越不中，牠還真是記錯了，把王母娘娘的旨意記成了，人吃飯，狗吃屎。後來呀，狗叫就成了忘忘忘，人呀，也沒忘了狗的好處，有人的地方就都養著狗。

……

一別鄉村多年，已經很久不曾再見和麥子有關的事物。突然想起前幾年的某個六月初，那時我還在鄭州 ，周一早晨的花園路正在堵車，我在計程車中百無聊賴地等待著通行，突然聽到有人喊：收割機！

探出頭去看，前面果然有一台巨大的收割機，還沾著泥巴和麥茬。在車水馬龍的花園路上，它的存在很突兀，像是迷了路，又或者是在夢遊。它笨拙地、緩慢地、艱難地走在隊伍裡，如一頭怪獸。那一刻，我突然想起了老家楊莊，想起楊莊村外平展展的麥田，此時的中原，麥子正從南往北成熟，這台收割機的方向是向北的，說不定會路過我的楊莊。