新冠疫情 ，為了自身健康和公共安全，要求自己盡量減少外出，而在家的大部分時間都抱著平板電腦不放，不是看新聞時事，就是追劇，雙手雙眼不離平板電腦。這樣對健康不好，於是走出家門，在社區周邊信步而行，才發現住家附近有一個步道 ，公園步道成了我放心自在的去處，從步道開始走到樹林子裡，不知不覺中成了我的日常。

在樹林裡走著，從枯枝處處的寒冬走到萬物怒發的春日，再從春天走到夏天，步道兩旁的花草樹木，隨著時間推移，不斷推陳出新，「你方唱罷我登場」，各自展現風姿，不分主次，合力演出一場又一場錯落有致、美不勝收的野台戲。

樹林是我的自然教室，我徜徉其中，開始觀察林中的事物，感受「宇宙之大，品類之盛」，嘆為觀止。本來對於花草樹木不識之無的我，日復一日，竟也走出一份熟悉來，現在已經能分辨橡、榆、槐、櫸。

我注意到高聳的鬱金香樹、美國山毛櫸，皆昂首不斷向上伸展，爭求陽光照射，占據樹林上層；低矮的黑莓、酒莓和許多我不知名的植物，則不斷地擴張地盤，向周邊開拓繁衍，占據了樹林的下層；爬藤類的植物如維吉尼亞攀藤、毒藤、綠藤，則纏繞著巨樹，依附而生；它們形態各異，各取所需，堅強地存活，日出日落，周而復始，生生不息。

晴朗的天氣裡，走在樹林中，常有白尾鹿、松鼠與我相伴，偶爾也有貓頭鷹或是啄木鳥加入。牠們與我四目對望，相視無語，然後各奔東西。我們各自存在，互不侵犯，天地夠大，容得下我們有各自的空間，和平共存。

有時在夏日午後忽然下了一場暴雨，一掃連日的酷熱，雨滴趨走了蚊蟲，掃除了蜘蛛網，留下沁人心脾的沁涼，清風徐來，流水潺潺，走在林中，為這難得的愜意，刻意放慢腳步，漫步其中，左顧右盼，摘下口罩，呼吸新鮮的空氣，清新的空氣一掃鎮日揮之不去的陰霾。

不只有松鼠、群鹿來相伴，也與古人相遇。走著走著，耳際不自覺響起王維的〈竹里館〉：「獨坐幽篁裡，彈琴復長嘯，深林人不知，明月來相照。」覺得自己也是獨行幽林之中，有蝴蝶小鳥來相伴。走著走著，又聽到李白說：「相看兩不厭，只有敬亭山。」此時此刻，與我相看兩不厭的是這一片山林。在美東的樹林裡，我體會到唐詩的意境。

疫情肆虐期間，每當傳來關於疫情、戰爭、通貨膨脹、能源危機、氣候變遷 、和各種山雨欲來風滿樓的負面消息時，我都感謝有這一片山林，供我散步、沉思，觀察花開花落，雲捲雲舒，尋得一段與自己對話的時光。走過樹林，再回到現實生活中時，方能充滿正能量，可以愉快積極地面對這沒完沒了的疫情和生活中的瑣碎與煩惱。

我想疫情終將過去，但是我的林中閒步會留下，成為生活中的必要。

（寄自馬里蘭州）