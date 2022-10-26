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俄「髒彈指控」：將烏拖入核戰的升級藉口？

不一樣的早晨

鄧維嘉（9月&10月徵文：疫中小確幸）

清晨天色灰濛，床頭鬧鐘大響，四點了，我揉著睡眼趕緊起身漱洗，準備開車到五十哩外的洛杉磯機場，趕搭七點半的飛機到佛羅里達的奧蘭多。下飛機後，又忙著到租車櫃檯前排隊，拿到車，駛向預訂的旅館，已是黃昏，我飢腸轆轆地找飯店吃晚餐，快速打理一切，準備第二天及接連幾天參加商展的奮戰。

每年我要飛到紐約二次、拉斯維加斯三次、夏威夷及奧蘭多等地，參加當地舉行的商品推銷活動。為了擴展業務，從1991年開始，我就這樣馬不停蹄地忙忙碌碌，直到2020年，緊張忙碌的生涯卻戛然停止。新冠疫情徹底改變了我的生活。

搬到Newport Beach此地已有十二年，我卻少有時間欣賞家中的一草一木，反正有園丁按時打掃。這是一棟傳統的中式四合院，天井旁三面靠屋牆下，種著有茶花、茉莉花、牡丹花、蘭花……自疫情發生後，我才有時間觀賞它們。

友人傳來我們小時候學校做早操的短片，看了之後，忽然很懷念兒時的情景，何不就在家操練？又想到上高中的三年，爸爸曾經在台大游泳池附近的操場，教過我太極拳，我有一搭沒一搭地學了，但基本招式多少有些基礎。爸爸打的是楊式太極，首先要能蹲馬步、單鞭、斜飛、攬雀尾、雲手、野馬分鬃……這一些招式，我都還記得。一晃已過一甲子，當年教我打拳的老父早已歸西，然而他一抬腳、一揮拳的英姿卻鮮明地在我的腦海裡。

於是，每個清晨第一件事，就是做「中等學校早操」。早操時間不長，還有音樂配搭，段落分明，活潑緊湊，我喜歡跳躍的那段，彷佛又回到學生時代的無憂無慮。接下來就是慢打太極了，在運氣進退間，彷彿感覺到爸爸同在。春天，當我在四合院比劃時，會有蝴蝶在花草中穿梭；夏天，看到蜜蜂一大早就開始忙碌起來；秋天，不知哪裡來的可愛蜂鳥閃著小翅膀，快樂地在一簇簇的花叢裡追逐嬉戲。

我輕鬆地呼吸著清新的海風，欣賞著身邊的小動物們，感謝疫情帶給我這份回歸自我的寧靜。（寄自加州

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