梔子花香可以讓家裡一室芬芳。（本報系資料照片）

疫情 期間，封閉在家，隨著城市停滯，個人生活也被迫按下暫停鍵，每日裡除了看書上網，寫寫書法 臨臨帖，吃飯、睡覺之外，無所事事。連樓下社區的小花園也少去走動，感覺每一天過的都是重複的日子。

一天早晨起來，意外發現放在窗檯下的一株梔子居然開花了。給我帶來莫大的驚喜。

這是一株九死一生的梔子花。前年栽下後一度幾乎枯死，本來準備扔掉，後來見它根部還有些活氣，又重新找了土，把它栽回花盆裡。不想它竟然慢慢回黃轉綠，重新吐芽，長出新葉。

前年冬天，它竟然還萌出幾個花苞，可是因為春節出門遠行，沒有澆水，回來一看，全都凋零了。去年冬天以來，一直細心地照看著它。春節前，又萌出了四、五個飽滿的花蕾，原沒有寄什麼希望，以為它會又像去年那樣不明不白地不開而凋。沒想到花苞越來越膨大，一早起來，竟綻開了一朵象牙白的花，濃濃的甜香和濕重的象牙白花朵，幽然舒張，好像不屬於這個世界。

花香把我拉回久別的四川鄉間的老家。

童年的老家房屋後，有一棵高高大大的梔子樹，據說，是爺爺在民國年間栽下的。四、五十年下來，樹已經長到十多米高，基部足有茶杯粗。濃綠的葉子四季常青。

據說，梔子樹很少有長得這麼大的。所以，父親每每向人說起，無不自豪。每年插秧季節，滿滿一樹梔子花就喧鬧著開放，幾百朵花次第綻開，花期持續兩個多月，晝夜不息地逸散著芳香。早晨起來，房前屋後溫潤的空氣裡，花香襲人，我和姊姊喜歡站在樹下，抬頭仰望，數點昨夜又開放了多少朵。滿樹繁花，或低垂，或高張，或羞怯地藏於綠葉之間，或閒適地灑落靜放，俯仰顧盼之間，每一朵都是那樣惹人喜愛。

據說，梔子花香氣濃郁，不像蘭花那般清雅，為文人不取，認為品格不高。但對於鄉下人來說，這花卻香得厚實、直率、歡快，所以它在鄉下開得爛漫得很。

當年，老家門口前，有一塊兩畝多的大水田，那是一塊冬水田。老家農村，一般莊稼都種春秋兩季。一塊田，初夏插秧，種稻穀，秋天收了稻穀，就會把水排乾，再種上小麥或油菜。到了來年四、五月，小麥和油菜成熟了，收割了，便給田裡注上水，插上稻秧，便是一季夏糧。年年歲歲，四季輪替，鄉親們就是這樣耕種收穫。

家鄉地處川北，春天，常會遭遇春旱。插秧季節，若是不下大雨，秧就插不下去。從前還沒有水庫等水利設施，只得靠冬水田屯下的水，灌注給其他旱地供插秧。所以，家門口這塊水田，其實起著一個微型水庫的作用，常年蓄積著兩三尺深的水，秋天裡，白鷺橫飛，亦如唐詩裡寫的「漠漠水田飛白鷺」的景象。到了冬天，水明如鏡，像一片小小的湖泊。因為水深，養得住魚。春天的早上，我經常在起床後，睡眼惺忪地站在院前，驚看朝霞投映在水田裡，水面閃耀著紅色光芒。正值暮春，鯉魚產卵，常有一尺多長的鯉魚，從水面驚跳蹦起，然後啪啪有聲地拍落回水裡。魚躍震起的波紋漣漪，此興彼滅，交相衍連，讓水面顯得生機勃勃，忙碌異常。

插秧的季節到了，梔子花便開了。

當年還是生產隊集體勞動，十幾個青壯男女，排成隊，一行行插下去。插秧是極辛苦的活，長時間弓著身姿，低著頭退行，重複著機械的分秧戳入泥土的動作，一天下來，腰椎像要斷裂般地痛。所以人們會用唱秧歌、說笑話，來分散注意力，消解疲勞。

所以插秧季節，門前的水田總是充滿歌聲與歡笑，大家手把青苗，一行行插下去，相互比賽著看誰插得快。誰要是把秧行插歪斜了，還會遭到大家的奚落和嘲笑。

一個下午，明晃晃的一片水田便漸次綠意盎然，水中的天光雲影就被行行列列整齊的秧苗分割。

到了傍晚，蛙聲四起的時候，就該收工了。大家洗去粘在腿腳上的泥汙。男人們會在院前的板凳上坐著，抽著旱菸，聊會兒天，舒緩勞作了一整天的腰身，有的人手裡還提著插秧時順手逮住的魚兒，用柳條穿了腮，一條條地串著，準備提回家去熬魚湯。

那些女子們，便約好了似地，一起到我家屋後來摘梔子花，這幾乎是每年集體勞動結束後的固定節目。

每當此時，母親笑咪咪地站在一旁，讓她們自己去摘，只說別把樹枝折斷了。早到的把低處順手的花都摘了，晚到的，只剩下高枝上的花了，搆不著，母親就搭著凳子幫她們摘。

嬸子、大嫂子和姑娘們，每人都捧了大把花朵花枝，連聲稱謝。

母親說，梔子花又不結果，花也不值個啥錢，都摘些去，每家都能聞個香。多好！

大家捧著花，借著朦朧的月色各自散回家去。有的姑娘，乾脆先別了兩朵在頭上，走一路，花香一路。

當天夜裡，整個村社，家家都逸蕩著梔子花馥郁的芳香，人們在花香中悠然入夢，那夢也多了幾縷芬芳。

第二天一早，孩子們在花香中醒來，會四處尋找芳香的源頭。這花香瀰漫的清晨，是村莊孩子們童年最美好的記憶。

三十多年前我離開故園，北上求學，從此再沒有在故鄉度過一個完整的春天或夏天。最近十來年間，雙親相繼辭世，故鄉回去得更稀疏了。

故園還在，房前屋後的竹林、松柏依然如故。喜歡園藝的父親在房前屋後培植的幾十種花還在，雖無人細心照料，卻也應季而開。前兩年回家，見梔子樹還在，又長粗了不少，也長高了不少，根部已有飯碗粗，樹梢早超過屋後的幾株橘子樹和櫻桃樹了。但我回去的時辰不對，沒見著它開花。

老家現在的人也少了，當年的姑娘、媳婦們如今都已是大嬸大媽了，有的已經去世了，有的到城裡幫著帶孫子了。至於年輕一代，全部都到城裡去上學打工了。門口那片兩畝多的大水田，一大半被兩個在外面打工掙了錢的堂兄們，放乾了水，在田中間修了鋼筋混凝土的小洋樓，昔日唱著栽秧歌俯身插秧的隊伍，和傍晚攀樹摘花的歡聲笑語，永遠消失了。

我問守在老家的四哥，梔子花開得還像往年一樣好嗎？四哥說：「比往年還好，白朗朗的一樹啊！只是沒人摘，它自己開著開著，就落了。」

四哥的一句「自己開著開著，就落了。」，頓時令我想起王維的詩句：「木末芙蓉花，山中發紅萼。澗戶寂無人，紛紛開且落。」頓時感覺心被什麼抽了一下。離開家鄉數十年，故鄉在我眼前越來越虛化成背景，我時常在溫暖的春風裡，想像時光在鳥鳴流水聲中，靜靜流淌，偶爾入夢的便有花枝春滿的一樹梔子花，靜靜地散發幽香，滿樹白色花朵，寂寞地盛開謝落。

其實，梔子花在南方一般都是四、五月才開。眼下，我窗前這盆單薄的梔子，能在此刻開放，估計是因為屋子裡有暖氣，讓它以為，這是春末初夏的南方溫度。一朵搶先開了，其餘的兩只花蕾也觀望待放。