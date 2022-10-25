我們老人社區裡的這一幢長型建築，一共住了八戶人家，樓上四家、樓下四家 ，三對夫婦、五個單身。我們是樓上第一戶，住戶進出都會經過我家門前的共用人行小道。平日大家的作息時間不同，各過各的生活，進出碰面時客客氣氣地打聲招呼，少有機會彼此多談。

沒想到自2020年3月中旬起，社區的各種活動一律喊停，大家開始居家避疫。四周一片靜寂，鄰居避不見面。一天，我接到隔壁桃樂絲的電郵：「好些日子沒見到你們了，好嗎？」十分感動她的問候。又過二天，七號鄰居安琪來電話：「開門看看你家的樓梯口，我放了一瓶花在走廊柱子上，給你們解解悶。」我走出門外一看，多美的一瓶花！心情頓時歡樂起來。禁閉快三個月時，五號單身的肯尼來敲門，遠遠地站在門口說：「這個星期五下午四點，我會在門前的草坪樹蔭下擺幾張折疊椅，圍個大圈圈，保持矩離，大家可以各自帶飲料、零嘴、不分享，確保安全。一起聚聚聊聊，好嗎？」鄰居們反應熱烈，全都準時出現了。我們開始自我介紹，自己的背景、何時何處搬來、為何搬來。大家熱絡地聊著，一致贊成以後每逢周五在院子聚會一次，直到居家令解除。

鄰居清一色是白人，對我們二個黃皮膚的來歷很感興趣，想知道我們的留學經歷、想知道中國歷史、想學幾句中國話。我們樂得介紹自己國家的文化民俗。這一星期一次的聚會，大大增進了鄰居之間的感情。我欣喜發現和安琪特別有緣，興趣相投，兩人不但是好鄰居，更成為知音。

社區的高爾夫球場，因疫情 關閉打球 ，改為整日開放給居民散步走路。晨間，我和先生必在廣大綠草地上走上一小時，有時碰到熟悉的中國朋友，就停步遠遠地交談幾句。不久，其中一位提議我們何不在各自走路前，坐下來擺擺龍門陣？好主意啊！於是八個朋友開始每逢周一在面對水池的俱樂部戶外陽台上，圍著一張大圓桌而坐。華人 之間沒有語言隔閡，聊天暢快無比，上天下地什麼都聊；聊最新的疫情消息、國家大事、評論政治、旅遊、有時還請知識豐富的朋友來一個專題報導。不過聊得最起勁的還是吃，聊得津津有味。舘子上不成了，彼此互通訊息；哪家網上外送服務品質特別好，蔬菜特別新鮮；誰家的餛飩、餃子有定期團購送貨到停車場；哪家餐館老闆把店關了，換在家撑廚，固定送菜上門。膽大的朋友外出買菜，也一併幫我們順便買些雜貨。我們足不出戶 ，依然可享受美味佳餚，五臟廟一點也沒因疾情而受委屈，何其幸褔。

每天的走路，已由春天步入冬天，又由冬天走入夏天，加拿大鵝 群飛來又飛去，路邊繁花開了又謝了，人們手臂上連連打了幾針疫苗，猖狂的病毒逐漸收斂。熬過了二年，居家人心情開始放鬆，敢於小心翼翼地出門了。

如今，社區活動已全部重新開放，大家幾乎又各自回到原來的生活常態，並紛紛外出探親、旅遊。星期一的固定圓桌會議結束，但愛美食的華人朋友會不時約了大家一起在戶外餐廳吃頓飯。鄰居肯尼因為捨不得社區聚會就此結束，通知大家，每周五他依舊準時在樹蔭下擺上幾張折疊椅，誰有空就來聊上幾句，於是三三兩兩地總有人露面，非常隨興地聚個半小時。

回顧這段禁足的日子，外面的社會風風雨雨；分裂、仇恨、許多不安寧，而我們能在這安靜的一角避風躲雨，值得慶幸。每逢周一和周五的二場圓桌會議是我們的精神支柱；能和鄰里們守望相助、彼此關懷，一起耕耘出共度患難的珍貴友誼，心靈不至於孤寂 ，更是疫災中難能可貴的小確幸。（寄自加州）