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法式生活藝術：美食、佳釀、養老房

韓璞
世界上最長壽的人佳妮．卡勒蒙，拍攝於1945年，時年約七十歲。（取自維基共享資源）
世界上最長壽的人佳妮．卡勒蒙，拍攝於1945年，時年約七十歲。（取自維基共享資源）

法國除了遠近馳名的美食、好酒、時尚、美景、藝術之外，還有一個特殊現象，就是人民格外長壽。世界人瑞保持者，以及全球如今最長壽的老人都在法國，而且無論是男、女的預期壽命，或是健康壽命，法國都位於全球前十名。

其實世界上古往今來的人瑞當中，也有許多美國籍的紀錄保持人，但美國人民的平均壽命與健康壽命都落在三十五名以後，使得該國對法國人的優異表現相當不解。1980年代末期以後，美國開始在這方面進行多種研究，從法國飲食、文化等角度來分析，並提出了著名的「法國悖論」（French Paradox）：法國人是一個老饕民族，葡萄酒、肥肝、大魚大肉、奶油起司來者不拒，為什麼他們反而比較長壽﹖幾十年間，不知有多少學者前往法國實地勘查，出版著述，提出各種各樣的假設與解釋。

有人說那是因為法國人愛喝的紅酒含有多種有益健康的成分，又有人說法國南方菜必用的橄欖油能保護心血管，還有人說法國人比美國人愛吃魚，而魚類富含健康的Omega-3……儘管隨後其他理論又推翻了上述的假設，但法國紅酒再次成了美國市場的寵兒，橄欖油的地位也扶搖直上，至今仍不衰。

美國民間隨後接續這股潮流，出版了各類暢銷著作，諸如《法國女性不會胖》、《法國飲食永久減肥的祕訣》，從法國的食材與飲食習慣雙邊著手分析，如法式餐點分量較少、法國人少飲含糖的汽水、用餐時間較長云云。眼看這群外國學者、作家絞盡腦汁研究法國的長壽現象，法國人當然十分沾沾自喜。嘿！用肚臍想都知道：我們的法國美食當然比你們的漢堡健康多了！紅酒、鴨肝、魚肉、起司一起來，越吃還越長壽呢！

法國人似乎太得意了。其實近年來，他們也沒躲過全球性的流行病：肥胖症。年輕一代更急起直追美國，兩國的數據越來越貼近。不過隔了一個大西洋，美國那邊還是一廂情願地認定法國人個個苗條健康，法國人也相信自己「遠不如美國那麼嚴重」。話說回來，截至目前為止，法國人的平均壽命（八十二．四歲）的確比美國人多出四年多（七十八．一歲），且從今年4月19日起，世界第一人瑞—— 一百一十八歲的綠西．杭東（Lucile Randon）——的寶座又回到了法國。

如今的法國是一個高齡社會，不到五個人就有一人超過六十五歲。人民均壽為八十二．四歲，法定退休年齡是六十二歲，也就是說，退休者平均還有二十年的壽命。一般而言，長者的經濟來源主要是生平積蓄與退休金。除此之外，法國人還發明了一種特殊的制度，能為老人家提供另一種可觀的財源。這項制度叫作viager，字根的原意是「終身性」，說得簡單一點，就是老人們把自己居住的房子以低價售出（通常是市價的三分之一），但仍住在屋裡，買主須在老人有生之年定期（每月、每季、每年）交付費用，待對方去世後便能擁有房子。

這種制度的好處不少。有些老人雖有房子，但銀行無存款，即便房屋值錢，但因自己住在其中，不便於出售。出售「養老房」不但能立即獲得一筆金額，還能領到終身的養老金，直到去世都無須擔憂。「養老房」對買方來說也有很大的優勢，因為他能購得物超所值的房產，並事先進行規畫。

有些人認為該制度雖好，但似乎不太道德，因為交易過後，根據人之常情：買主唯一的心願自然是盼望老人儘快歸西，這樣就不必長期支付生活費，並即刻把房子拿到手。「養老房」有點像在下注，老人賭定自己來日方長，買主則賭他沒多少年歲可活，所以年歲越大的賣方越受市場歡迎。

有些老人選擇以這種方式把房子賣給親友鄰居，因為是熟人，所以不至於期望自己早死。可嘆的是，陌生人也好，熟人也好，被害事件仍層出不窮，如不久之前，就有一名五十一歲的男子試圖毒害被他購得「養老房」的鄰居，九十二歲的老太太曾三度昏迷住院，好在每次都死裡逃生。男子於今年五月底被判無期徒刑。

說到這裡當然不能不提法國最有名的「養老房」事件，故事的女主角是打破史上所有高齡紀錄的佳妮．卡勒蒙（Jeanne Calment），她生於1875年，於1997年以一百二十二歲的超高齡辭世。1965年的時候，卡勒蒙的公證律師向她購得「養老房」。這位律師當時年僅四十七歲，而老太太已滿九十歲。律師原本打的算盤，是等老太太再活上三、五年，就能接手那間公寓。他哪裡會想到九十歲的屋主還打算活上三十二年？更慘的是，律師還沒等到房主過世，自己就先在1995年病亡了。由於老太太當時還健在，所以其生活費用繼續由律師的女兒支付。

從此以後，有意投資「養老房」的買家總會聽到旁人良心告誡：小心！千萬別碰上第二位卡勒蒙！

法國紅酒舉世聞名，法國人也嗜喝紅酒。（本報系資料照片）
法國紅酒舉世聞名，法國人也嗜喝紅酒。（本報系資料照片）

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