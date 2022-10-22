糾纏了我整整一個夏天的支氣管炎，像一場不完全預謀的突襲，目標是我的孩子，擊垮的卻是照料他起居的我。扁桃體率先繳械投降，武裝了灼痛的腫脹感層層圍攻，我的不知所措縱容了病情發展，不到三天，吞咽已如刀割。我慌忙求見醫生。一系列常規化驗排除了風頭正勁的新冠，指向一個籠統得有些潦草的宣判——病毒性感冒。「不到萬不得已切莫服用抗菌素」的醫囑，和孩子不為流鼻涕所動搖的生龍活虎給了我「不日便可自愈」的假象，我決定順其自然。不料症狀愈演愈烈，來勢凶猛的咳嗽無法被醫生提供的備用抗菌素阻攔，撐不到時隔兩周的覆查，我提前返回診所。醫生面帶流水線生產出來的自信，開出另一輪抗菌素、激素、抗真菌藥、止咳藥，矛頭對準支氣管炎全力開火，旨在十天內全殲敵軍。

十天，對於以往的我來說，不過一晃而過，對於此刻的我，每秒鐘都是折磨。呼吸要輕緩，自鼻腔開始控制氣流穿過喉嚨的力度，千萬別吹倒骨牌，第一聲咳嗽引發的連鎖反應，難以憑借我的意志力收場。渴求喉部神經被徹底麻痹，就算失去對溫度的感知，也要換來片刻安寧，因此藥物迅速躋身於我的精神寄託之列，盡管它們讓我心慌嗜睡，記憶衰退。喉嚨初期是刺痛，接下來取而代之的是刺癢，無疑成為咳嗽的助力器。好比蚊子包越撓越癢，我陷入越咳越癢，越癢越咳的惡性循環，兩周後再度覆查，已經咳到結膜下出血。醫生面帶流水線生產出來的同情，向我致以「本人無能為力」的歉意：「小可憐，願主保佑你。」

我相信身體有自我修復能力，因為我的身體曾給過我曙光。分娩傷及尾骨，小範圍陰魂不散的鈍痛，剝奪了我超過半小時站立或靜坐的權利，核磁共振報告上寫著我聞所未聞的腫瘤 名稱，對比腫瘤導致癱瘓的風險，和手術 移除腫瘤導致癱瘓的風險之後，我萬念俱灰地放棄了手術，準備與疼痛共度餘生。沒想到六年將滿，鈍痛不辭而別。且不說沉屙，單說不久前被我攔腰割裂的指甲蓋，便以持續性鑽心之痛，讓我領教了指甲生長速度的緩慢，足足三周，缺口頂端才抵達指肚。都說天下沒有不散的宴席，到場注定了別離。沮喪往往來自大腦未能對病痛做出準確判斷，而沮喪盡頭往往也意味著驚喜，前提是我要忍耐，等待。

好吧，我等。只是身體能等，工作不能，病假告罄，會議過載，為避免消極怠工之嫌，我不得不啞著嗓子上場，一塊接著一塊含潤喉糖，聽到來電鈴聲就發慌，連文友發來短信的提示音都嚇得我一激靈：「收到大作了！」我不假思索回覆：「什麽大作？」「你上周郵寄給我的書啊。」恍然大悟之際，我自嘲咳嗽把腦子咳沒了。想想巴爾札克、正岡子規、蕭紅等等有志之士是怎樣抱病創作的。我真不行，但又不死心，覺得還能垂死掙扎一下，於是撐起半個身子，裝模做樣打開電腦敲敲打打。看我呼哧帶喘、行將就木的頹態，家人勸我別寫了，我抗議，反正在床上也是躺著，在棺材裡也是躺著，不如讓我抓緊時間創造點剩餘價值，況且躺著比坐著咳得更凶。

不出所料，我想得費力，自然寫得也費力，看似筆耕不輟，實則囉哩叭嗦。不過碼字轉移了我對病痛的注意力，相當於意外服用了特效藥。我安慰自己，一時的廢話未必一直是廢話，那句著名的「婚姻是愛情的墳墓」，不就提煉自二百五十多萬字的小說 《我的一生》嗎？倘若當下混亂的思緒歪打正著，鑿出一句金玉良言，豈不是天降福祉於我也？況且天生勞碌命的我，根本不堪忍受純粹地躺著。我怕有朝一日我真的什麽都寫不了了，將後悔此刻，在還可以寫的時候選擇躺著——這裡的「後悔做錯」和「後悔沒做」屬於兩個等級的後悔，後者的後悔比前者的要強烈得多。

被區區感冒搞得如此狼狽，那些患重病、動手術的人，我無法想像他們的苦楚。他們忍無可忍時洩露的呻吟，豈止一個「疼」字所能概括——病字部首裹不住甚過嚴冬的徹骨，始見於商代甲骨文的病字部首本身，亦形似某人生病臥床貌，在我眼裡，更像一個人背上插著兩把刀，難受得直不起腰。雖然我暫時享有不用操持家務、不用照顧孩子、甚至不用保持淑女形象的特權，但這不能緩解我失去表達能力的痛。我身心俱痛。

接著又開啟自責模式，近兩年我作息混亂、荒廢鍛鍊，揮汗健身房的習慣一去不返，若想還原生活質量，務必還原一口氣跳繩一千次的狀態。我在即時聊天工具對話框裡，羅列強身健體的宏圖大志，對面的父親看完直接撥來電話，說：「你別說話，聽我說。我突然想起以前看過的一篇小說，酒鬼先生在妻子賭氣離家後，面對空蕩蕩的房間頓足捶胸，痛心疾首，決心今後再不碰酒，過了一個時辰，見妻子心軟歸來，頓時喜笑顏開，脫口而出：『親愛的，我出去喝幾杯！』」我當時的表情，父親看不到，我也看不到，但我相信絕對是青面獠牙。好啊，你們落井下石，欺負我一時不具備反駁的氣勢，那就現在，我偏要立下字據。

於是便有了這篇語無倫次的文字。（寄自喬治亞州）