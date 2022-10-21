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末日博士：1970年代不景氣混全球金融危機的時期要來了

1979後沒打過仗…中與美攤牌 解放軍戰力藏「和平病」

中場沒有休息

陳育律

年過了一半，萬物由盛轉衰。

溽暑是淺眠的季節，時不時在夜半驚醒。盼日光探頭進來照亮空間，卻又憂煩那膨脹不已的燠熱。多想拋棄不好用的肉體，換一個透亮的玻璃罐子盛裝不甘消逝的思緒。聽說骨灰可以壓成黑膠唱片，唱盤上每走一圈，生命就被覆讀一遍。又聽說對骨灰施加有生之年扛不住的高溫高壓，碳元素終將千錘百鍊化作鑽石。

前些日子與人生上的前輩聊天，原來我們都曾運用自己貧乏的想像，揣測這輩子蹉跎至二十五就夠了，活到二十五的時候卻默默塗改期限，筆記本上重新標記為三十，然後四十。最後的結局是算了算了不必再改了，改再多次也不會比較精準，索性死皮賴臉繼續在人間待著。

肩頸捧著沉甸甸的頭顱，從一扇門走往另一扇，感覺目所能及的一切都遙遠，遙遠得幾乎要擠破邊界。電風扇自主罷工的清晨，床面是一片微縮的死海。躺不回去，心情浮躁只得翻書。

為了隨時有書可看，清醒時一買再買，書架上疊加厚度。種植一本，再多種植一本，像預先埋藏謎題；摘下一本，再摘下一本，像逐步解開任務。線上購物買書送米，真空包裝一磚接著一磚送進門。想得多麼周到，堆放書冊的牆面不夠用了還能自己興築一道。

回幾封電子郵件，點開慣用的專案管理軟體，連同幾個昨夜提前完成的工作一起打勾。恭喜！連續達標一百天。暌違已久再次成就入袋，自己替自己在心底放起一束小小的花火慶祝。

花火轉瞬即逝，枕邊遍灑煙塵。

高溫 罷工

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