生花旨在自然。

插入瓶中的花，要盡力表現花木的出生本質之美，將花木在自然中的姿態與生命力加以重現。是這個意思。

然而，花木本來生發於自然之中，受天道蘊養，插作者採擷花木，將之移入室內，卻又希望花木能繼續保有自然中的模樣，這心理不可謂不矛盾。與其說是為了表現自然，不如說，是為了表現插作者我吧。

我之技藝，我之意志。那麼，不只是自然，而是經由插作者我的內心所折射出去的自然。這樣說起來，生花歷來不許用鐵絲膠帶等物，要求必須徒手彎矯枝葉，恐怕也是出自類似的原因。什麼是自然呢？每當我看見花──在公園，在街角的花店，甚至在餐盤中──我就忍不住反覆揣摩。花的自然，豐饒有時枯敗有時，不只定格於某一剎那，可是花道是多麼有限啊，盡我所能，不過也僅僅只能捕捉自然的某個切面而已。

教室裡用的花材主要來自花市。花木們被切割，綑綁包裝，而後由花市運送到我的面前；送來的花木經常挾帶大量泥沙，偶見蟲蟻或網套，枝葉們彼此交纏，一動，又簌簌扯落一陣沙塵。天氣太熱，枝葉蔫蔫然，此時若置於出風口，不出半日，倒伏了一片；正確作法是儘快浸入水中，水要足，直到全株澆透為止。需水量大的花木，比如蓮或海芋，只要不是脫水脫得太厲害，借此法便有機會起死回生。

儘管如此，人為的切割仍然使花木不復原貌。時常我見花而不見葉，見葉而不見其枝條──人的介入，正是使花木成為花材的轉捩點吧──人和自然的距離改變了，江戶時代，和尚們步出禪房立刻能就地取材；到我這裡，只有泥沙之類，滿腿紅豆冰之類。

我只能透過形態學和斧痕重現它，動手組合它。在這個過程中，自然緩慢地滲透進來了，在那裡，與我合而為一。