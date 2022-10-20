高第與巴塞隆納（下）

聖家堂內高聳的穹頂。（葉周．攝影）

聖家堂的鬼斧神工

不論是巴特婁之家，還是米拉之家都是為富人量身訂做，而真正屬於這座城市的卻是位於市區中心的聖家堂。始建於1882年，時至今日已經建造了一百四十年，可是還沒有完工之日。最樂觀的估計也要在2026年才能看到成品。儘管是一座未完工的建築物，但絲毫無損於它成為世界上最著名的景點之一。教堂主體以哥德式風格為主，細長的線條是主要特色，圓頂和內部結構則顯示出新哥德風格。這是高第一生中最重要的作品、人類建築史上最偉大的建築，也是他心血的結晶、榮譽的象徵。1984年聖家堂被聯合國教科文組織選入世界遺產名錄。

其實最初聖家堂動工時，聘請了建築師佛朗西斯科．德．保拉．德爾維拉爾（Francisco de Paula del Villar）設計並主持建造。但開工不久，建築師與負責籌建的崇敬會吵翻了，奎爾便建議請高第接手主持其事。看到一幅照片記錄了1915年高第站在工地上向教皇介紹他的構想，教皇仰望著高處，高第的臉上充滿了頗為自信的微笑。

聖家堂和我在世界各地參觀過的教堂並不一樣。外部的肅殺之氣與內部的溫暖明亮形成鮮明的對比。數座已經成型的尖塔直刺雲天，外牆上還有成群的雕像講述著聖經的故事。站在門外時，以為自己看到的是一座正在整修的教堂，看了說明才知道是還在建設中。只有走進內部才徹底地喜歡上高第的設計。聖家堂是我見過的許多世界著名的教堂中最明亮和溫暖的。比起佛羅倫斯的百花大教堂、巴黎聖母院 、塞維利亞大教堂、科爾多瓦聖母升天主教座堂等大教堂，都有其不可替代的獨特美感。當年我一步步登上百花大教堂看到了米開朗基羅創作的穹頂畫；爬上巴黎聖母院的頂端，看見了先知與魔獸的群像；可是當我坐電梯登上聖家堂其中的一座高塔，不僅能鳥瞰市區的景色，還能看見臨近高塔上鑲嵌的彩色瓷磚的花蕊，這樣的色彩配置打破了教堂固有的陰森和沉重。

到目前為止，這座已經建造了一百四十年的教堂，超過百分之七十的結構已經建成，完成後的聖家堂高一百七十二米，將成為世界上最高的教堂。按照建築師高第最初的設計，聖家堂共計有十八個尖頂， 十二個尖頂代表十二使徒，四個尖頂代表四福音書的作者（馬太、馬可、路加、約翰），一個尖頂代表聖母瑪利亞，而最高的尖頂則代表耶穌。目前已經完成了八個尖頂，還有十個尚未完成。2021年底三座塔樓之一的聖母樓終於完成封頂。一顆重達5.5噸的聖母瑪利亞之星被牢牢固定在了塔尖，它在12月8日晚上7點40分首次亮起，點亮巴塞隆納的夜空。聖母瑪利亞之星正是耶穌降生時，帶領著東方三博士找到了降生在馬槽裡的小耶穌的伯利恆之星。東方博士根據星宿的指引終於在伯利恆找到了聖母馬利亞和聖嬰耶穌。這也是聖誕節 時閃亮在每一顆聖誕樹頂端的那顆星星。

聖家堂中殿高達四十五米，十字中心點有四根紅色斑岩立柱支撐起高達六十米的中央拱頂。四根立柱上分別掛著代表四本福音書作者的圖標，其中帶翅膀的獅子代表馬可，帶翅膀的人代表馬太，鷹代表約翰，帶翅膀的牛代表路加。教堂的外觀雄偉卻略顯猙獰。英國作家喬治．奧威爾（George Orwell）將之稱作「世界上最猙獰的建築之一」，他甚至期望它在西班牙內戰期間被破壞。西班牙超現實主義畫家薩爾瓦多．達利（Salvador Dalí）認為它有一種「令人生畏和可以玩味之美」，認為這個建築應該用玻璃房保護起來。美國建築師「摩天大樓之父」路易斯．沙利文（Louis Sullivan）高度評價了聖家族大教堂，稱其為「用石頭寓意了精神」。

走進內部，一根根柱子如同森林，光線透過內部拱頂灑在地上。聖家堂的所有玻璃都是由藝術家精心設計的，一般的教堂燈光會比較暗，給你陰森的感覺。但是聖家堂裡是彩色的。去之前看到有網友建議在中午十二點之前進入室內，這個時候光線最美。當我走進大廳，陽光正透過寬敞高大的彩色玻璃照耀進來，藍色、紅色、橘色、黃色……如同調色板上鮮豔的色彩，鋪滿了彩色的拼花玻璃。高闊的教堂空間光線明亮，溫暖而充滿生命力。支柱上還裝飾著獅子、牛和鷹。如同一個夢幻的童話世界。

為了方便指導施工，高第生命中的最後一年住進了聖家堂，1926年他去世時，聖家堂只建完了不到四分之一。2015年時聖家堂的第五代建築師Jordi Faulí曾經表示：聖家堂高塔與教堂的大部分結構預計將於2026年，也就是高第誕辰一百周年時完工；內部細緻的裝飾工作，則要等到2030-2032年才能全部弄完。但是由於疫情 期間的停工和停止對外開放影響了工程進度和資金籌集，很多西班牙人對這個完工的日程並不抱樂觀希望。

高第之死

1926年6月10日星期四，巴塞隆納舉行有軌電車通車典禮，城市裡洋溢著熱烈喜慶的氣氛。高第從建築工地回家的時候，一輛電車把他撞倒了，送到醫院不久後他就傷重不治。他身上沒有攜帶任何身分證明，看著他衣著襤褸，形容枯槁，人們以為只是個乞丐罷了。萬幸的是有一位老太太認出這個老人就是安東尼．高第，西班牙最偉大的建築師。出殯那天，巴塞隆納全城的人都出來為他送葬，極盡哀榮。聖家堂的地下墓室成了他最後的歸宿，他永遠地埋葬在這座自己傾注了二十多年心血的偉大建築中。