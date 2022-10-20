這三十年來何止三十次了，每當進入飄颻紅葉正盛的大楓林，便不知是身在現場還是身在回憶的夢中……自從三十年前搬家到新英格蘭 ，每逢這個節令，總是重陽前後寒露左右吧，庭院中的樹木尚未動聲色，耳中卻隱隱傳來一種聲音的召喚，就像兩片極薄的刀刃相擦生出金屬破風的輕音，神祕而有攝魄的魔力，這就是傳自北方的……連山漫谷的……楓葉轉紅的訊息了。趁著晴日，驅車向北，每到轉彎處都迎面撞來一座彩妝的山，又轉彎便換著撞來另一座山……可山可谷的彩樹瞬間變得像萬花筒，只見綠裡間雜著黃……栗黃與鵝黃，中間又雜著紅：杏紅、棗紅，和介於兩者之間的洋桃紅……車行百里，紅色逐漸濃了，那召喚的聲音開始清晰起來，將我引到一片湖水的岸邊，略斜的秋陽，自一個美術設計的角度射下，映亮湖中的萬花筒又將之襯上水底的藍天，巧飾出懸掛的趣味。轉眼間，山壁上陰的影兒與陽的光暈，本已繽紛眩目，竟又被微風拂成一片一片的迷離；我是為這夢一般的迷離而來的，便循著谷間刀刃聲音的來處，舉步行去……

大楓林紅豔滿谷，在四圍迷離的屏障中，五角銳利的楓葉被陽光磨亮，輕風拂來，葉子擦著葉子生出金屬劈風的聲音，亦如刀刃擦過刀刃，千萬株大楓樹的葉子隨風傳來紅光的鋒冽，這時，我聽覺中只有一片魔力的語言：「當我紅甚的時候，我的鋒刃將以凌遲的方式分割你的凡體，任你流淌像我一樣豔紅的血，當紅的血流盡，就像我一樣完成此生的美……」我乃緩緩褪去衣衫，兀自佇立在鋒刃目影之下，一枚楓葉直劃開我的胸膛，另一枚楓葉橫劃一刃成為十字，這是2003年凌遲開始的記號。之後，我平臥，閉上眼睛，迷離本是顏彩的幻境終於成了夢的本身，接受美的千刀萬剮，細細地割裂每條神經的末梢……多美的觸覺；血花汩汩淑淑是為了平面的飄落，也像紅葉的飄落，最後，以紅豔標誌或覆蓋一方的土地。我漸漸無知無覺；而當我知覺復還已是年盡了，我的殘骸覆著一層枯葉和乾了的血塊，尚有一些紅的意味。

鐵準兒的是每年寒露初降的季節（十一月的第一、二個星期），無論天氣如何，我總不放過新英格蘭北部的賞葉之旅，有時會行動兩次以上。多以佛芒特綠山脈偏北的地帶為目的，但有時也走得沒那麼遠，只是想去看看一些農莊村墟認識的老樹，就像探望故舊一樣，所以實在沒有什麼哲學的意味。然而每次看見體態顏色姣好的葉子，總會攀枝摘下兩三枚回來收藏，當摘下老葉的時候，便會順手摸摸在原位等著茁長露頭的新葉芽兒。原來老葉的脫落是被幼葉拱下來的；老葉子除非是自願撒手完成美的離去，若是被新葉子拱了下來便也是自然的定律，不可說遺憾的話。我案上正有一枚2003的紅葉，我們相看兩不厭的，不哲學卻有一點詩意呢。