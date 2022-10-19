客家庄兩位老人家，相約去看全國運動會。地點就在他們曾經耕種的田園，如今已成為國家級運動場。從看台上環顧，總覺得既親暱又生疏，對渠等來說彷若一場夢，他們好比是坐在昔日的菜瓜棚架上，看一群選手在菜園奔跑。

三十年前田地被徵收時，他們年方半百，如今老態龍鍾。無田可耕後分道揚鑣，地主阿崑越來越富，佃農阿水越來越窮，相約重臨故土，像是一種懷舊。照道理來說，應該要有久別重逢的激動。然而，現實社會也是一場競技，阿崑從一個「田僑」，變成喊水會結凍的樓主，熟門熟路地在開發中城市精準投資 ，如今富甲一方，身價水漲船高後，身邊女人越來越年輕。阿水卻越老越落魄，濱海而居深居簡出，兩個人像是在一條繩中間打了結，各往一頭奮力跑，再回來原點，也回不了從前。一個眼神照會，就有說不出的隔閡，如結難解。

果然相見不如不見，阿崑拍拍阿水肩膀後，立馬將注意力轉移到年輕女人身上，不時擁抱親密，把敘舊主角冷落了。阿水依舊孑然一身，客家人把老大未婚的男人稱為單身狗，在單身狗前秀甜蜜，分明就是虐狗行徑，阿水有點不是滋味。再看看阿崑一身行頭，便是阿水數年開銷，走起路來大搖大擺，宛若風生水起，阿崑的時代就要來臨了，那一副不可一世的模樣，如同鶴立雞群，睥睨一切，讓阿水倏地渺小。他還帶著望遠鏡，其實別有居心，表面上是要看競技，其實更想炫耀自己的財富。

他託辭讓阿水拿望遠鏡看看，要阿水先往跑道看，再往電子看板瞧，接著要阿水把望遠鏡微微右移，然後故意把聲音拖得長長，問阿水有沒有看到城裡那座最高的金融大樓呀！上面鑲了一個金光閃閃的「崑」字，所有權正是阿崑的。大樓直挺挺，就快擎起一座天空。老實說，人生到了這個年紀，兩萬坪樓房，即便一天睡兩坪，終老都睡不完。阿水突然間喁喁噥噥，吞吞吐吐，一副腦僵口拙的態樣。相對那棟大樓，他想起自己的蝸居，濱海那間破舊的磚角厝，每當這個季節，便難以招架海風，不明就裡地匡匡作響。

只不過是看運動會，竟徹頭徹尾地沉鬱起來，阿水被糟蹋得好狼狽，恨不得去跳海。回家路上楞楞出神，彷若冥冥之中就有人引路，莫名其妙地就走進城郊一家骨灰罈專賣店，逐一詢了價。說也奇怪，跌落地獄的心情竟飄了上來，像是得到救贖。到家後旋主動約阿崑第二天到磚角厝坐坐，兩人看海喝酒，酩酊大醉，瞎侃一通，怎料阿崑又把望遠鏡拿出，要阿水找城裡那棟「崑」大樓。阿水馬上斂容直言告訴阿崑，他的總財產只不過比自己多兩萬元。阿崑一臉驚訝，直覺阿水醉了，講話不走腦。

「金斗盎好壞就差兩萬元。」阿水直朗朗大聲說。

金斗盎，客家語，指骨灰罈。阿水前一天莫名其妙在骨灰罈專賣店開悟了，兩人年紀已經八十，很快就會住進骨灰罈，世間財富一件也別想帶走。骨灰罈是人生最終的家，好壞只有二萬元價差，比上比下半斤八兩，還有什麼好炫耀的。所言甚是啊！看來阿水一點都沒醉。