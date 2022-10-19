高第與巴塞隆納（中）

高第像。（葉周．攝影）

在格拉西亞大街的另一邊，還有一幢聞名全球的純粹現代風格的樓房——米拉之家也是高第的作品。灰色的外觀，如同一塊石頭，大門如同一個黑洞，更增添了整幢大樓的陰森外形。佩雷．米拉（Pere Milà）是個富翁，他和妻子參觀了巴特婁之家後羨慕不已，決定造一座更加令人嘆為觀止的建築。米拉找到了中年建築師高第，請他來設計、建造，並答應給他充分的創作和行動自由。不過事後他為自己的這一允諾而憂慮。工程已經展開了。可是米拉還沒有看見高第設計的圖紙，不僅沒有圖紙，沒有預算，也沒有看見設計方案。終於有一天，米拉沉不住氣去問高第，高第從口袋裡摸出一張揉得皺巴巴的紙片說：「這就是我的公寓設計方案。」

當米拉為自己的錢包擔憂時，高第卻顯得頗為得意地對米拉說：「這房子的奇特造型將與巴塞隆納四周千姿百態的群山相呼應。」雖然米拉之家的外形並不討喜，如同粗礪的石頭，陽台上的圍欄像是纏繞著的一團團亂鋼絲，被巴塞隆納人稱為「石頭房子」。可是也已經成為一個地標。相比起米拉之家，我可能更喜歡巴特婁之家的圓潤與外觀的色彩。不知米拉當年有沒有後悔？

●高第故居和奎爾公園

高第設計的房子都古里古怪，他自己的住宅又是怎樣的呢？我帶著好奇走進位於城市邊緣的高第故居。在建築設計上不食人間煙火的建築大師，自己的居住的房子卻是別人設計的傳統住宅。當我走進這幢粉牆綠窗的三層樓建築，被大廳牆上的一幅照片吸引，一個白髮老人的側影，目光炯炯望向前方，濃密的絡腮鬍子連上了唇鬚，連上了鬢角，濃密白色的鬍鬚包圍著他微微陷進去的臉頰和高挺的額頭。旁邊有一幅全身照，從背景看應該是在建築工地，老人穿著黑色的西裝，戴著黑色的禮帽，目光毫不遲疑地望向前方。在人們的記憶中，這位常年留著大鬍子、神情陰鬱的人，臉上時常帶著讓人捉摸不透的表情。除了歐塞比．奎爾，他沒有別的朋友。他不會說西班牙語，只說一種少數族裔的地區性語言加泰隆尼亞語，對工人有什麼交代就得通過翻譯。他身邊常帶了兩個學生，通過這兩個學生，他保持著與世界的溝通。

他的故居坐落在巴塞隆納的郊外，建築是傳統式的，比起如今美式的寬敞民居，一個享譽世界的建築家在上世紀二○年代的居所似乎並不奢華。高第沒有女朋友，常年一個人生活。所以可以想像他活著時居所裡不會如此整潔，或許各處都堆滿了他設計的圖紙。在他不大的臥室中，深色花紋的地磚拼成地板，大床的旁邊放著一張禱告台，他每天工作開始前都會向主禱告，祈求上帝給他以創作的靈感。我感到不滿足的是沒有看見更多屬於這位建築大師的生活和工作印跡：譬如他的設計工作台，我可以想像上面一定堆滿了各種圖紙；還應該有他畫的各種建築的圖紙，哪怕是前面提到過的從口袋裡掏出來的殘皺的米拉之家草圖。如果故居裡存在更多高第留下的「指紋」，那麼才會讓觀者感受到他的DNA。

在他的故居中，如果有什麼使我覺得耳目一新，那是大廳中陳列的一組組高第親自設計的座椅，其中有單人的，也有三人的。每一把木製的椅子都是獨特的，每一條線都是彎曲的，還有鏤空後傾的椅背，為了讓坐者感覺更舒適。我揣摩著，這樣的椅子不可能做一個模具批量地生產，就和高第的所有建築一樣，每一個項目都是獨一無二的，沒有模板，無法複製。

故居坐落在奎爾公園的山坡上，這座公園是他和富豪歐塞比．奎爾的首次合作。夏日的午後，當我走進以奎爾命名的公園，掩隱於綠樹中的建築彰顯出高第的印跡。說一句幼稚的話，恍如走進了迪士尼 的世界。不過世界上第一個迪士尼主題樂園 ，遲至1955年7月17日才在南加州 建成。而歐塞比．奎爾公園始建於1900年。不過有錢並不能保證項目的成功，這個公園在商業上是一個失敗的項目，差一點就爛尾了。

奎爾把高第引入巴塞隆納上流社會後，高第便不斷地接受富豪們的邀請，為之設計富麗堂皇的宅邸。1900年奎爾突發奇想，決定建造一座花園式城市——奎爾公園——巴塞隆納上流社會的富人居住區。為此，奎爾在巴塞隆納郊區買了一座光禿禿的山頭，高第也傾全力投身這個項目。富豪們的想法有許多並沒有經過周密的規畫，也許是腦子發熱時產生的想法。畢竟這個選址遠離市區，又是在高山上。選擇這樣的地方建住宅區，出行和生活都極度不方便，最後落得一個無人問津的結果。園內規畫為私人住宅建築用地的十六塊土地，僅售出了一塊。

隨著社會經濟的發展，社區版圖的擴建，交通的便利，今天看來那裡已經並不那麼遙遠。奎爾公園也成為建築史上的一個奇觀留存下來。公園中石柱聳立，如同走進石窟叢林，洞穴森林，自然的景色上加上了高第的鬼斧神工。特別是公園進口平台上的彩色瓷片拼接起來的美麗花紋裝飾的座椅和入口處的糖果屋，每一處景觀都打上了他的烙印。正是在奎爾公園裡，高第實現著他童年的夢想，將大自然與建築有機地結合成一個完美的整體。這裡的一切——小橋、道路和鑲嵌著彩色瓷片的長椅——蜿蜒曲折，在自然的環繞中構成詩一般的意境。按建築師的意圖將成為未來居民休憩場所的中央廣場，建有柱廊，但其中的柱子沒有一根是筆直的，全像天然森林中的樹幹。隨著人流我走進公園入口的糖果屋，屋內沒有一根線條是筆直的，屋頂是弧線形的，牆是不規則的，窗很大，似乎要裝下外面美麗的風景，這就是高第為世人設計的不實用卻獨特的居所。