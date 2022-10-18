高第與巴塞隆納（上）

巴特婁之家。（葉周．攝影）

在巴塞隆納舊城區一條幽靜的小巷裡我們找到了開張了一百一十八年的四貓咖啡 館。店內並不奢華，暖黃色的牆上掛滿了大大小小的畫作和照片，正是滿牆的畫像上的歷史人物，給環境熏染上一種歷史感。據說這家咖啡館曾經是西班牙折衷主義建築大師高第和現代藝術的創始人畢卡索 、超現實主義畫家達利常來之處。咖啡端上來後，對於喝慣了美式大杯咖啡的我覺得那個杯子簡直太小了，用三個手指扶著杯子拍一張照，才更顯出那個印著兩個自行車騎手的杯子之小，兩吋多高的咖啡杯裡竟然還只有半杯濃黑的咖啡。我急忙請店員給我一些牛奶和開水。女店員顯然習慣了我這樣的顧客的要求，用兩個銀色的小盛器端上了牛奶和開水。兌了牛奶和開水的咖啡畢竟滿杯了，配著烘烤過的三文魚和麵包也不失為可口的午後小餐。

注視著牆上的一幅幅排列整齊的人物肖像畫，我在心裡把前面提到的西班牙三傑的年齡和在巴塞隆納居住的時間羅列了一下，高第最年長，比畢卡索大了近三十歲；達利又比畢卡索年輕二十多歲。所以說也許高第和畢卡索有可能在咖啡館遇見。不過那時的畢卡索只有十四歲，他在四貓咖啡館裡舉行了個人的第一次展覽。而且，還為咖啡店製作宣傳海報，後來成為菜單的封面。十六歲畢卡索就去了馬德里。或許有一天高第從山上的住宅來到他晚年專注的聖家堂教堂的工地，忙完了又去老城區的咖啡館小坐，他看見了一個毛頭小子在那裡舉辦個人作品展。也許他會一笑置之，以他孤僻的性格，依然獨自坐在角落裡品嘗他杯中的咖啡。他並不知道身後這個毛頭小子會改變世界的美術界。

而達利出生在距離一百多公里之外的小鎮，在巴塞隆納生活的時間並不長，當他來此舉行個人展覽時，畢卡索早已離開了這座城市，去了巴黎，那時高第的生命也走到了最後一年。到了1926年，達利第一次去了巴黎，在那裡結識了令他深深敬佩的畢卡索，此後他的創作深深受到畢卡索的影響。

我喜歡在旅途中對所到之處撫今追昔，想到那些可能在歷史場所中發生的往事，特別有意思。算起來真正屬於這座城市的還是高第，他在這裡生活了七十多年，幾乎一生沒有離開過。並且他在這座城市留下了那麼多建築作品，從城市中心到郊外，星羅棋布，以他命名的獨特建築遍布各處。奎爾公園、巴特婁之家、米拉公寓、聖家堂等，其中有十七項被西班牙列為國家級文物，七項被聯合國科教文組織列為世界文化遺產。所以輿論稱巴塞隆納是高第之城，一點都沒有誇張。步行在這座海邊的城市，無法不與高第相遇。

誰是高第？

安東尼．高第．科爾內特（Antoni Gaudí i Cornet, 1852-1926）1852年6月25日生於離巴塞隆納不遠的加泰隆尼亞 小城雷烏斯。父親是一名鍋爐工，母親在家操持家務。他們是虔誠的教徒，過著簡樸、平靜甚至有些寂寞的生活。童年時候的高第患有風濕病，阻礙了他和小朋友一起玩耍，時常一人獨處。他常常枯坐在一邊，看著身邊的一草一木，一隻蝸牛、一隻飛鳥……。

成為建築師是高第年輕時就有的夢想，他在日記中寫道：「只有瘋子才會試圖去描繪世界上不存在的東西！」他不想挖空心思地去「發明」什麼，而更渴望仿效大自然，去創造一個像大自然那樣和諧的人間世界。或許就是他的這些想法，使之成為歐美建築界的異類。二十五歲時他在建築學校的畢業設計是為一所大學設計禮堂，方案公布後，立刻引起很大爭議，最後設計方案總算被通過了。建築學校的校長感嘆地說：「真不知道我把畢業證書發給了一位天才還是一個瘋子！」日後也就是這個既是天才、也是瘋子的高第徹底改變了巴塞隆納的地標。

二十六歲那年，高第不僅獲得了建築師的稱號，更有幸的是結識了歐塞比．奎爾（Eusebi Güell）。奎爾是一位西班牙實業家，一名果敢的企業家和經濟保護主義的領袖和理論家，忠實於保守加泰隆尼亞主義的理想。1878年巴黎舉辦世界博覽會，在西班牙館內奎爾見到了高第設計的手套展台，極為欣賞，即刻約見了這位年輕人，並引為知己。從此成為高第最忠實的贊助人和朋友。

高第性格孤僻，言語木訥，要把自己古怪的想法傳遞給公眾，使傳統勢力堅固的西方建築界接納他，對他來說始終是一個難題。可是天才都會得到上帝的恩寵，奎爾既不介意高第那落落寡合的性格，也不在意他那乖張古怪的脾氣，他深信，站在他面前的是一位建築學天才。高第的每一個新奇的構思，在旁人看來都可能是絕對瘋狂的想法，但在奎爾那裡總能引起欣喜若狂的反應。由高第設計和奎爾出資建築的奎爾莊園、墓室、殿堂、公園、宅邸、亭台等，都成了屬於西班牙和全世界的建築藝術傑作。高第在每一個項目中實現了自己的想法，也得到了作為創作者所渴望的滿足。他不必為金錢擔憂，那位鬚髮全白的富豪奎爾是他掏不空的錢袋子。

「屍骨之家」和「石頭房子」

如果說巴塞隆納是高第之城一點都不誇張。在這座城市的四處都可以看見他留下的指紋。格拉西亞大街（Passeig de Gràcia）是巴塞隆納的主要大道，南端的加泰隆尼亞廣場又名雕塑廣場，圍繞著噴水池四周矗立著一群雕像。而最為遊人印象深刻的是廣場上自由自在成群漫步的鴿子，黑色的、灰色的、還有粉色的鴿子，從數量上看幾乎鋪滿了整個廣場，它們隊形規範行動一致朝你走來，是我見過的最有序和規模最大的廣場鴿子隊伍。格拉西亞大道也是該市重要的奢華品購物區，各種世界品牌的店舖一家連著一家。

整條街上大多是歐洲文藝復興時期高大宏偉的建築，如同我在法國和其他歐洲國家看到過的。而參雜其中別出心裁的兩幢建築就是高第的作品，看似與周圍的建築極不協調，如今卻成了遊人駐足的地標，並且已經列入聯合國世界文化遺產的名錄。

位於格拉西亞大街43號的巴特婁之家，外牆由藍色和綠色的陶瓷裝飾而成，遠望去頗像印象派畫家的調色盤，薩爾瓦多．達利曾經將這面外牆比喻為「一片寧靜的湖水」。而陽台上的圍欄，有些人覺得像是骷髏的頭蓋骨，我卻覺得像是假面舞會上的面具。二十世紀初，巴塞隆納富有的新興資產階級們都會選擇這條大道作為炫耀他們地位和財富的理想地點，在這裡興建了許多非常吸引眼球的巴塞隆納現代主義標誌性的建築物。巴特婁之家是工業家何塞甫．巴特婁先生委託高第改造的一幢商住兩用大樓。該大樓的外部裝潢生動活潑地表現了高第的建築風格。但由於其「詭異」的外貌在一開始被當地市民叫做「屍骨之家」和「呵欠之家」。房子內部的設計秉承高第一貫的風格，沒有稜角，全是柔和的波浪形狀。高第曾說：「藝術必須出自於大自然，因為大自然已為人們創造出最獨特美麗的造型。」他認為自然界是沒有直線存在的，直線屬於人類，而曲線才屬於上帝。巴特婁之家的門、窗、屋頂、天台全是大波浪形的曲線，地面和天花的線條也都無比圓潤，如波浪般的柔和線條取代了傳統建築中的直線和九十度角。如果我是住家，一定會困惑如何放置自己的家具，很顯然傳統的家具實在是難以嚴絲合縫地放進那樣的空間。所以高第不僅設計房子，還要設計家具，量身訂做，以便與房間的風格協調。