木星伴月與嫦娥奔月。（吳宗錦．圖片提供）

對於從年輕時就愛好旅行的我而言，不能旅行無異於是一種懲罰。在新冠疫情 降臨之前，每年我都會出門旅行至少三次，出門旅行的日子更是長達二百多天。

但二年半前因新冠肺炎 疫情蔓延而居家禁足之後，這種每年出門遊玩、出國旅行的人生樂事就無法再繼續安排了。起先以為半年、一年疫情就會結束，沒想到疫情竟然延續了將近三年。

遇上了這樣的世紀大瘟疫，日子還是得過。終於在日復一日的避疫日子裡，我無意中找到了讓生活有期待的一些小確幸，那就是「觀星」和「賞鳥」。

●觀星

我的主臥室在二樓朝東，為避免早上被日出的太陽曬醒，總會把落地窗的大窗簾拉上，避免一早陽光曬進來。有一晚忘了拉上窗簾，清晨五點多醒來，瞧見東方微亮的天空中，有一彎像月牙兒的新月，還伴隨著一顆顆明亮的星星，這顆星星不就是晨星「金星」嗎？ 這不就是「金星伴月」的美景嗎？

在家裡居然也能看到「金星伴月」，讓我頓時興奮起來。很久很久以前，當童子軍在野外露營時，童軍老師都會在黃昏、半夜和清晨，教導我們如何觀察星象，認識比較重要的恆星和星座，辨識行星和恆星的區別，那些年豐富了我很多星象的天文知識，也讓我在旅行時，教導同行的同伴如何觀察和區分星星。

我拿出在書架上擱置多年的《天文觀賞圖鑑》，開始在黃昏、夜晚、半夜、清晨等不同的時間，在家裡的後院和前院，觀察起每天都有些微變換的日月星辰，成為在無聊的居家避疫期間最為期待的事情。

在有月亮的半夜，有時可以看到一顆非常明亮的「木星」，它是太陽系中八大行星最大、最亮的一顆，當木星和月亮同時出現在夜空時，就有非常漂亮的「木星伴月」美景可以觀賞。有時候還會有「雙星伴月」，也就是木星、土星同時出現在月亮的附近，只是土星的亮度差一些，不太容易用肉眼看到。有時是木星和火星同時出現在月亮旁邊，這時的「雙星伴月」就很容易看出來。

而幾乎天天都能看到的星座是「大熊座」和「小熊座」，這也是尋找北極星必須學會的天文功課。我們中國人講的「北斗七星」就是大熊座，在北方天空呈現勺子狀的七顆星辰就是北斗七星，其最尾端的兩顆星星之間的七倍距離處，就是「北極星」，北極星是在野外夜晚尋找方位的指標星，它的位置是極北，而且不會隨便跑掉，因此是分辨方位的一顆恆星。

獵戶座是另一個很容易找尋的星座，它由四顆呈現不等距四角形的星辰、與四角形中間的三顆星星組成，由中間的三顆星星直接往前望去，有一顆很亮的恆星，那就是「天狼星」。獵戶座與天狼星是夜空中最壯麗的星座之一。

在浩瀚的宇宙中有多少星辰與星系，以人類有限的觀察能力，實際上是沒有正確答案的，但據推估應該數以百億計，絕對比地球上的八十億人口還多，也許每一個人都可以有一顆屬於自己的星星。想想宇宙這麼大，我們人類是多麼渺小，還有什麼事情值得去斤斤計較呢 ？

●賞鳥

為了降低血糖，飯到後院走路半個小時是我疫情後養成的習慣。後院的角落種有很多高大的樹木，尤其一棵三百年的老橡樹，不但長得高而且樹蔭很大，旁邊更有長到三層樓高的銀杏樹，圍繞著游泳 池的四周有一圈步道，是我飯後步行的好地方。

一天午餐後，我在後院散步，經過大橡樹下方，聽到有鳥啾聲叫個不停。我停下腳步抬頭往樹叢間仔細一瞧，看到一隻藍色羽毛的鳥兒在枝椏間一直啾啾地叫，鳥兒上方則看到一個不小的鳥巢。但鳥巢築得太高，即使搬來高腳梯也看不到，因此我只能猜想一定是發生了什麼事，也許是一窩鳥蛋被別的動物給偷吃掉了？當天傍晚，我再經過大橡樹時，鳥巢仍在但已經看不到那隻藍色羽毛的鳥兒了。

這次的鳥兒啾叫事件讓我開始注意後院的鳥類，我開始找尋後院到底有多少鳥巢。

在後院草坪中間的棕櫚樹的枝葉間，我發現了一個空鳥巢。鳥巢底層用很多小樹枝支撐，上層再用乾枯的棕櫚葉鋪墊，還鋪上一層像是棉絮一樣的東西當墊子，鳥巢的做工非常精細，小鳥在這個鳥巢誕生長大應該很舒服，鳥爸媽不知道花了多少時間築這個巢，也不知道花多少時間生蛋孵蛋，我竟然都沒有發現。如今鳥巢已空，我永遠也不會知道是什麼鳥築的巢了。

在游泳池進口的門邊羅馬柱上端，本來就有美洲泣鴿來築過巢，每年的三月到八月間，天氣比較熱的時候，牠們會來下蛋孵小鳥，幾乎每年都會生下三窩小鳥。美洲泣鴿的英文名是Mourning Dove，是一種候鳥，九月中旬以後，牠們就會往南飛到中美洲去過冬，等第二年春暖花開時再飛回來，又來我家下蛋孵小鳥。

美洲泣鴿是一夫一妻制，非常忠誠也很負責任。據我三年來的觀察，當鳥媽媽來鳥巢下蛋後，一窩通常生二個小鳥蛋，然後由鳥爸爸在白天負責孵蛋，到了傍晚鳥媽媽來換班，由鳥媽媽整夜孵蛋，一直到早上再由鳥爸爸回來換班，周而復始，約二個星期左右，二隻小泣鴿就破殼而出。小鳥出生後，仍由鳥爸、鳥媽輪流來鳥巢裡餵食、保護小鳥，又過了二個星期，等小泣鴿的翅膀長硬了，就會飛離鳥巢，但仍不會飛遠，而是在鳥巢附近的樹叢間生活，鳥爸和鳥媽仍會照顧牠們，之後才會遠離去過自己的生活。

觀察泣鴿的生活很有意思，因為我經常去探望牠們，牠們彷彿也認識我，每次靠近幫牠們拍照，牠們只是瞪著眼睛看我，一點兒也不會害怕。我從牠們身上和脖子上的花紋認出，這一對鳥爸媽已經在我們家三年了，生過九窩小泣鴿，一共是十八隻。