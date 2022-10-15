貓小姐∕圖

伊娃是我的鄰居，她很普通：個頭不高不矮，年紀不老不少，裝扮不土不洋。作為一個離異的單身女人，依仗著不起眼的小生意謀生，以我旁觀者的眼光，她就如一株小草，生長在這個奇花異草的大園子中。

但是，貓卻不這麼認為。

在貓族的眼中，伊娃應該是神一般的存在，她是五彩的：三文魚的緋紅色，金槍魚的銀色，豬牛的肉色。顏色取決於伊娃手中的罐頭。每當夜幕降臨，貓兒們不約而同地等待伊娃燃放的煙花時刻，這是貓族的狂歡，也是伊娃的休閒。

久而久之，無論家養貓還是野貓幾乎都成了伊娃的追隨者，伊娃在小區散步，貓兒們三三兩兩地跟隨在後，有些還爭風吃醋地大打出手。沒能出門的貓則在窗檯上致以注目禮，接受著伊娃的檢閱。

有一隻貓卻沒如此狂熱。

這是一隻黑白色的貓，不屬於小區住戶的寵物貓，也不是戶外的野貓，牠是學校農場的貓。我們居住小區的一牆之隔，有一個原生態的遺址公園，秉承遺址的傳統，相連著一個田園牧場式的中學。與其說是一所學校，不如說是一座農場，教室就是百年老屋，圍著柵欄的操場中，餵養著四、五頭豬七、八隻羊和十幾隻雞。

這貓不同於家養寵物貓的低眉順眼，也不同於野外貓的警覺不安，牠介於二者之間。初次相遇，貓只是從容地打了個招呼，不卑不亢，給了伊娃足夠的面子卻沒有太多的溫度。甚至於伊娃戰無不勝的祕密武器——貓罐頭也只是禮貌性地淺嘗而已。牠似乎恪守著一種使命，有著一種生人勿近的尊嚴。

這種特立獨行的態度反而激發了閱貓無數的伊娃的激情，她想要征服牠。而且，伊娃作為貓癡還持有一個不可告人的執念，一種生意人的迷信，她認為貓能夠帶來好運。伊娃開創生意以來一帆風順，她認為是愛貓餵貓的緣故。

伊娃沒有祈禱，上天也給了機會。

那一天傍晚，伊娃有意製造偶遇又穿越學校農場散步，卻沒有看到這隻貓跳躍穿梭的影子。有一聲貓叫，若有若無，從樹叢中傳來。伊娃隨聲找尋，攀登上搖搖欲墜的樹屋，果真看到貓蜷曲在一角，瑟瑟發抖。牠受傷了，肚子上有一道不淺的傷口，似乎被利爪刺透，貓毛綻開，皮肉可見。在我的慫恿之下，伊娃沒有太多的猶豫，她抱著貓，直接回了家。

我分明看到：一滴淚，從貓的眼中，掉落在伊娃的手中。

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看到伊娃身後不離不棄的那隻獨寵貓，偶爾加盟我倆散步的女兒很驚訝：這隻貓怎麼到了小區？

女兒是那所農場學校的學生，她告訴我這隻黑白貓的淵源。

學校農場擁有半個足球場大小的農田種滿了果蔬，是學生農藝課的功課。農場富饒的果實吸引了花栗鼠大量移民，牠們在此樂土上打洞築巢，呼朋引伴，瘋狂繁殖，以至於敢在光天化日之下偷蛋。於是，學校從動物中心領養了這隻貓。

這隻貓因長著一對Zorro式的黑色眼罩，被學生命名為「Secret Agent」，中文「祕密偵探」的意思。「Secret Agent」伊娃和我一直聽成了「僧格林沁」，我們一直叫貓這個名字，好在貓也不在乎中英文口音，安然應之。

密探僧格林沁名副其實，花栗鼠隱藏得再深邃也能夠被偵探敏銳地嗅到，被僧格林沁大將軍驅逐出學校領土。

長久與學生朝夕相處，僧格林沁簡直成了其中一員。牠在上課的教室中自由出入，牠和踢球的學生一起奔跑，高高的樹屋是牠的瞭望台。

僧格林沁以為好日子可以永久，沒想到，突然之間，牠失學了，被拋棄了。

一夜之間，白日的校園變得寂靜無聲。僧格林沁等了又等，一天又一天，教室中也不見任何學生的蹤影。牠不知道，一場突如其來的病毒改變了人類的生活，學校停課了，教學變成了遠程網課。

平靜下來的學校引來了一對土狼入住。北美土狼個頭比狼小比狗大，似狼似狗。土狼起初是僧格林沁的盟友，清除了一部分猖狂的花栗鼠，之後隨著花栗鼠的數量減少，土狼露出猙獰對僧格林沁展開了進攻。我們猜測，那次受傷應該是受到了土狼的攻擊，僧格林沁機警地爬到樹屋的大樹上，才逃過一劫。

傷癒之後的僧格林沁如今擁有了兩個家，牠流連於兩處之間，全憑牠的喜好。

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「陪我一起去找僧格林沁吧？」夜晚時分，伊娃又如期按響了我家的門鈴。這晚，貓還沒回家，是伊娃的家。

病毒尚未消失，學校陸續開放了，貓又回到了學校，伊娃就在黃昏時刻喊貓回家。半年多的朝夕相處這隻貓已經成了她情感上的依賴。而且，伊娃覺得自己的生意沒有受到疫情 的無情衝擊，全得益於僧格林沁的陪伴。

這一次，女兒顯然有些不情願，從最初的欣然前往變得欲言又止，我以為她是青春期的不耐煩。我還是拉上女兒，陪同伊娃穿越學校的藩籬去找貓，因為知道學校已經安裝了監控攝像頭，有女兒這個學校的學生陪同，我和伊娃不應該是非法入侵者吧？這一次，女兒冷眼看著伊娃為貓清掃被螞蟻爬滿的水碗，在四周噴灑防狼噴霧。女兒突兀地喊出一句話：

「你做這些到底為了什麼？你知道學校的學生在背後怎麼說你嗎？」

我和伊娃聞言大驚失色，原來伊娃在學生口中竟然成了「偷貓賊」。

在女兒的含淚述說中，我得知她這日午餐時的遭遇。露天木椅上的午餐時間，她聽到同學對話。

「你知道嗎？我們的貓為什麼不見了嗎？因為有人偷走了貓！」

「是那個可惡的亞裔 女人！我看到貓跟著她，為什麼不報警逮捕她？」話語像是病毒一般飄散在空氣中，眼睛看不見，手指摸不著，一旦吸入，身體卻不由自主地極度反應。

女兒想要解釋，卻一言難掩眾口。她推開了校長辦公室的門，只是想要澄清一個真相：那個亞裔女人，那個中國女人，伊娃，並沒有偷走學校的貓，反而是她救了貓的命。貓在疫情期間受傷了，她不得已只好把貓帶回家，結果養好傷的貓把伊娃家當成了自己的家。女兒說：「學校沒有盡到保護貓的職責，如果不是伊娃，貓可能會死去。」

也許這一句話是多餘的，提到職責，校長答覆說：「Secret Agent」不是一隻寵物貓，是一隻工作貓。牠來到學校，就是為了履行牠的工作職責。我們只需要做好自己的職責，比如你，作為學生，你的職責是做好你的功課，而不是關注貓。

女兒流淚，她不懂，為什麼貓的事情會越講越亂、越來越糟？

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得知自己被稱為「偷貓賊」之後，伊娃試圖去學校解釋協商，與學校共同餵養貓。得到了學校的否決，理由是這隻貓所有權歸屬學校，學生也不同意。無奈之下，伊娃採取了不主動不拒絕的方式，她不再主動去「勾引」貓了，只等著貓來看望她。

而學校則採取了閉關鎖門的禁錮手法，來管束那隻擅離職守的貓。

而神奇的是，僧格林沁每晚卻能夠如約回到伊娃家。好奇的我充當了一回跟蹤者，搞清了這隻貓的冒險旅途。每當學校結束了一天的喧鬧變得寂靜無聲之後，這隻心機重重的貓，有著密探的狡黠和大將的勇猛無畏，從鎖閉大門的農場房間的通風管道鬼鬼祟祟鑽出，穿越臭鼬的地盤，突破土狼的領地，小心翼翼地像閃電一樣奔過那條汽車道路，在野貓和家貓此起彼伏的羨慕嫉妒恨的高亢聲中，大搖大擺地奔向伊娃的懷抱。

正在慶幸僧格林沁終於找到了兩全其美的方式，忽然有一天，牠卻消失不見了。

伊娃告訴我，她做了一個噩夢，夜半驚醒，分明聽到了一聲淒厲的貓叫。她一路疾步來到農場，月光如洗，聲聲呼喚不見貓的蹤影，廢棄的橘園裡有著兩隻土狼在翻騰跳躍。

伊娃大病一場，頭痛，發熱，幾乎就是那個令人聞之色變的病毒症狀了，連我都不得已地疏遠了她。她的生意也遭受危機，在瘟疫橫行的大潮中未能倖免於難。伊娃幾乎是一蹶不振了，直到一個月之後，散步重啟，她還在念叨著：到底是誰害死了貓？她餵貓救貓有錯嗎？還是貓找她有錯？最終的禍首是土狼嗎？是因為土狼吃掉了貓？那麼貓吃掉花栗鼠呢？自然界的食物鏈有錯嗎？

直到在農場邊界，我和伊娃看到了三隻如貓一樣大小的小土狼，跟隨在兩隻成年土狼身後蹣跚而行。那一刻，我倆停止了絮絮叨叨，若有所思。（寄自加州 ）