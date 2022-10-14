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雞的自述

黃思義

十二生肖中，雖然鼠緣梁鑽洞、牛耕遍千疇、虎長嘯生風、兔狡猾三窟、龍翻江攪海、蛇無足攀高、馬逐日追風、羊跪乳知恩、猴火眼金睛、狗張口吞日、豬豐腴膩脂，但他們誰有我「一聲啼散滿天星」的氣勢？

然則，人們卻喜歡把不如人意的事扣在我的頭上：雞飛狗跳、雞犬升天、雞毛蒜皮、雞鳴狗盜、味如雞肋、呆若木雞、小肚雞腸、偷雞不著蝕把米。甚至，還很委屈地埋怨嫁雞隨雞、殺雞儆猴、牝雞司晨、殺雞焉用牛刀。

人們認為我的啼聲驅走黑暗，替我安上所謂陽剛之氣。於是，冥婚時新娘抱著一隻大公雞，連男性那不文之物也用了我的名字作代名詞。廣東人更有創意，把我當作歡場女子，是否因我和她的職業諧音所累，不得而知。

電影中，讓我露面出風頭的地方倒不少。紈褲子弟鬥雞，是因為鏡頭比鬥蛐蛐更血腥更刺激；兄弟結拜儀式來個燒黃紙、斬雞頭，或許是因為殺牛宰馬太花費，刺指歃血又太痛，乾脆用我族代勞，之後還可來個雞肉大餐，大快朵頤，一舉兩得。

其實，我的命算是不薄，風向標讓我高踞屋頂，木炭熨斗年代也曾讓我獨領風騷。古時祖逖聞雞起舞，書生們三更燈火五更雞。而「愁到曉雞聲絕後」、「細雨夢迴雞塞遠」等可是千古文人墨客的絕唱。托我們名字和「吉」字諧音之福，新年年畫少不了我：金雞報曉、雄雞報捷、金雞迎春、雞鳴富貴。

我們公雞昂首闊步，雄據一方，正是寧為雞首，不為牛後。母雞護子抵抗老鷹，勇猛不讓鬚眉，老牛舐犢還得靠邊站。不好意思，我是不是一時變得有些自鳴得意了？（寄自加州

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